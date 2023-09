Vitamin C là loại sinh tố cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về vitamin C cũng như các loại thực phẩm giàu vitamin C.

Vitamin C (Sinh tố C) là một trong những loại vitamin cần thiết, đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sống của chúng ta. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp hệ miễn dịch được ổn định. Tuy nhiên, cơ thể của con người không tự sản xuất được loại vitamin này mà cần hấp thu thông qua việc ăn uống. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các loại thực phẩm giàu vitamin C để bổ sung cho cơ thể của mình. Các loại thực phẩm giàu vitamin C tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Vitamin C là gì? Vitamin C hay Axit Ascorbic là một loại vitamin tan được trong nước. Vitamin C có chức năng chống oxy hóa, tham gia vào quá trình sinh tổng hợp Collagen, chuyển hóa Protein và tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh cũng như hỗ trợ chữa lành vết thương. Chính vì vậy, chúng ta cần thường xuyên bổ sung vitamin C cho cơ thể thông qua các bữa ăn hàng ngày để đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường.

Các loại thực phẩm giàu Vitamin C Rau quả và trái cây là những nguồn chứa nhiều vitamin nhất. Chính vì vậy, việc thường xuyên sử dụng các sản phẩm hữu cơ này sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, tránh được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại thực phẩm chứa vitamin C, bạn tránh nấu nướng với nguồn nhiệt cao và kéo dài vì vitamin C hòa tan trong nước và nhạy cảm với nhiệt. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem vitamin C có trong thực phẩm. Nước cam

Từ lâu nước cam là nguồn cung cấp vitamin C được mọi người tin dùng, một cốc nước cam có thể cung cấp đến 207% lượng cần thiết cho cơ thể, uống nước cam giúp cơ thể bạn được khỏe mạnh. Đặc biệt, cam còn là loại thực phẩm giàu vitamin C cho bé, trẻ em được uống nước cam thường xuyên sẽ không bị mắc các bệnh vặt. Chanh Cũng như cam, chanh là loại trái cây có múi chứa hàm lượng cao vitamin C. Một quả chanh trung bình có thể đáp ứng 139% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Một cốc nước chanh mỗi ngày sẽ là nguồn cung vitamin C ổn định cho cơ thể của bạn. Cam và chanh là hai loại trái cây chứa nhiều vitamin C - Ảnh minh họa: Internet Đu đủ Đu đủ là loại trái cây chứa hàm lượng vitamin C cao. Ngoài ra, đây còn là loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa. Nước ép cà chua Theo các nghiên cứu, một cốc nước ép cà chua sẽ cung cấp cho bạn đến 74% lượng vitamin C một ngày. Ngoài ra, ăn sống cà chua cũng giúp bạn có được lượng vitamin C cần thiết. Ớt chuông Ớt đỏ hay ớt chuông xanh đều chứa hàm lượng vitamin C cao. Một nửa chén ớt sống có thể cung cấp cho bạn 158% giá trị hàng ngày của loại vitamin này. Ớt chuông cung cấp hàm lượng cao vitamin C cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet Súp lơ Súp lơ hay bông cải xanh là loại thực phẩm giàu vitamin C. Việc sử dụng súp lơ trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể bạn được cung cấp đầy đủ lượng vitamin C được khuyến nghị. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng súp lơ trắng, tuy hàm lượng vitamin C không dồi dào như súp lơ xanh nhưng súp lơ trắng còn là nguồn cung cấp vitamin K, B6 và các khoáng chất cần thiết khác. Bắp cải Bắp cải được xem là một trong những thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao. Nửa cốc bắp cải chín có thể cung cấp cho bạn hơn 45% lượng vitamin cần thiết. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin B6, Kali, Mangan,… Bắp cải cung cấp nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết - Ảnh minh họa: Internet Khoai tây Một củ khoai tây nướng sẽ cung cấp cho bạn 28% lượng của loại vitamin này. Rau bina Rau bina hay cải bó xôi chứa rất nhiều lượng vitamin C, đặc biệt là khi ăn sống. Một chén rau bina thô cung cấp một hàm lượng vitamin C lên đến 325% giá trị hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể ép nước, làm sinh tố hay salad cũng đều mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, loại rau này còn là nguồn cung cấp vitamin A và các khoáng chất khác nhau. Rau bina có hàm lượng vitamin C lên đến 325% giá trị hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet Quả ổi đào Ổi đào có hàm lượng vitamin C cao ngất ngưởng, lên đến 630% nhu cầu vitamin C hàng ngày của chúng ta. Nước ép bưởi Nước ép bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho sức khỏe, bạn có thể ăn trực tiếp, làm nước ép hoặc chế biến thành các món ăn khác nhau. Quả kiwi Kiwi có nhiều vitamin K, E và các loại khoáng chất khác nhau, đây còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. Kiwi cũng là một loại quả chứa nhiều khoáng chất và vitamin - Ảnh minh họa: Internet Dâu tây Một nửa cốc dâu tây cung cấp cho bạn đến 82% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Đây còn là loại trái cây chứa nhiều khoáng chất quan trọng khác nhau, đặc biệt là hàm lượng cao Mangan có trong loại quả này. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý bổ sung vitamin C một cách hợp lý tùy thể trạng, tránh dùng quá nhiều nhé. Đồng thời, bên cạnh việc sử dụng các loại thực phẩm giàu vitamin C, hãy chú ý bổ sung cả các vitamin và các khoáng chất cần thiết ở các loại thực phẩm khác để cơ thể luôn được khỏe mạnh.

