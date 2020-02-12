Các loại thực phẩm giàu vitamin C tốt cho sức khỏe

Sức khỏe 12/02/2020 10:29

Vitamin C là loại sinh tố cần thiết cho cơ thể, giúp tăng cường hệ miễn dịch, đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin về vitamin C cũng như các loại thực phẩm giàu vitamin C.

Vitamin C (Sinh tố C) là một trong những loại vitamin cần thiết, đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sống của chúng ta. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp hệ miễn dịch được ổn định. Tuy nhiên, cơ thể của con người không tự sản xuất được loại vitamin này mà cần hấp thu thông qua việc ăn uống. Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các loại thực phẩm giàu vitamin C để bổ sung cho cơ thể của mình.

Thuc pham giau vitamin c 1
Các loại thực phẩm giàu vitamin C tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin C là gì?

Vitamin C hay Axit Ascorbic là một loại vitamin tan được trong nước. Vitamin C có chức năng chống oxy hóa, tham gia vào quá trình sinh tổng hợp Collagen, chuyển hóa Protein và tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh cũng như hỗ trợ chữa lành vết thương. Chính vì vậy, chúng ta cần thường xuyên bổ sung vitamin C cho cơ thể thông qua các bữa ăn hàng ngày để đảm bảo các hoạt động được diễn ra bình thường.

Các loại thực phẩm giàu Vitamin C

Rau quả và trái cây là những nguồn chứa nhiều vitamin nhất. Chính vì vậy, việc thường xuyên sử dụng các sản phẩm hữu cơ này sẽ giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, tránh được nhiều bệnh tật. Tuy nhiên, khi sử dụng các loại thực phẩm chứa vitamin C, bạn tránh nấu nướng với nguồn nhiệt cao và kéo dài vì vitamin C hòa tan trong nước và nhạy cảm với nhiệt. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem vitamin C có trong thực phẩm.

Nước cam

Từ lâu nước cam là nguồn cung cấp vitamin C được mọi người tin dùng, một cốc nước cam có thể cung cấp đến 207% lượng cần thiết cho cơ thể, uống nước cam giúp cơ thể bạn được khỏe mạnh. Đặc biệt, cam còn là loại thực phẩm giàu vitamin C cho bé, trẻ em được uống nước cam thường xuyên sẽ không bị mắc các bệnh vặt.

Chanh

Cũng như cam, chanh là loại trái cây có múi chứa hàm lượng cao vitamin C. Một quả chanh trung bình có thể đáp ứng 139% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Một cốc nước chanh mỗi ngày sẽ là nguồn cung vitamin C ổn định cho cơ thể của bạn.

Thuc pham giau vitamin c 2
Cam và chanh là hai loại trái cây chứa nhiều vitamin C - Ảnh minh họa: Internet

Đu đủ

Đu đủ là loại trái cây chứa hàm lượng vitamin C cao. Ngoài ra, đây còn là loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa.

Nước ép cà chua

Theo các nghiên cứu, một cốc nước ép cà chua sẽ cung cấp cho bạn đến 74% lượng vitamin C một ngày. Ngoài ra, ăn sống cà chua cũng giúp bạn có được lượng vitamin C cần thiết.

Ớt chuông

Ớt đỏ hay ớt chuông xanh đều chứa hàm lượng vitamin C cao. Một nửa chén ớt sống có thể cung cấp cho bạn 158% giá trị hàng ngày của loại vitamin này. 

Thuc pham giau vitamin c 3
Ớt chuông cung cấp hàm lượng cao vitamin C cần thiết cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Súp lơ

Súp lơ hay bông cải xanh là loại thực phẩm giàu vitamin C. Việc sử dụng súp lơ trong bữa ăn hàng ngày sẽ giúp cơ thể bạn được cung cấp đầy đủ lượng vitamin C được khuyến nghị. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng súp lơ trắng, tuy hàm lượng vitamin C không dồi dào như súp lơ xanh nhưng súp lơ trắng còn là nguồn cung cấp vitamin K, B6 và các khoáng chất cần thiết khác.

Bắp cải

Bắp cải được xem là một trong những thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao. Nửa cốc bắp cải chín có thể cung cấp cho bạn hơn 45% lượng vitamin cần thiết. Ngoài ra, loại thực phẩm này còn chứa nhiều vitamin B6, Kali, Mangan,…

Thuc pham giau vitamin c 4
Bắp cải cung cấp nhiều khoáng chất và vitamin cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Khoai tây

Một củ khoai tây nướng sẽ cung cấp cho bạn 28% lượng của loại vitamin này. 

Rau bina 

Rau bina hay cải bó xôi chứa rất nhiều lượng vitamin C, đặc biệt là khi ăn sống. Một chén rau bina thô cung cấp một hàm lượng vitamin C lên đến 325% giá trị hàng ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể ép nước, làm sinh tố hay salad cũng đều mang lại hiệu quả cao. Ngoài ra, loại rau này còn là nguồn cung cấp vitamin A và các khoáng chất khác nhau.

Thuc pham giau vitamin c 5
Rau bina có hàm lượng vitamin C lên đến 325% giá trị hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Quả ổi đào

Ổi đào có hàm lượng vitamin C cao ngất ngưởng, lên đến 630% nhu cầu vitamin C hàng ngày của chúng ta.

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho sức khỏe, bạn có thể ăn trực tiếp, làm nước ép hoặc chế biến thành các món ăn khác nhau.

Quả kiwi

Kiwi có nhiều vitamin K, E và các loại khoáng chất khác nhau, đây còn là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho cơ thể. 

Thuc pham giau vitamin c 6
Kiwi cũng là một loại quả chứa nhiều khoáng chất và vitamin - Ảnh minh họa: Internet

Dâu tây

Một nửa cốc dâu tây cung cấp cho bạn đến 82% nhu cầu vitamin C hàng ngày. Đây còn là loại trái cây chứa nhiều khoáng chất quan trọng khác nhau, đặc biệt là hàm lượng cao Mangan có trong loại quả này.

Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý bổ sung vitamin C một cách hợp lý tùy thể trạng, tránh dùng quá nhiều nhé. Đồng thời, bên cạnh việc sử dụng các loại thực phẩm giàu vitamin C, hãy chú ý bổ sung cả các vitamin và các khoáng chất cần thiết ở các loại thực phẩm khác để cơ thể luôn được khỏe mạnh. 

Bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng vitamin C để ngừa virus Corona

Bác sĩ khuyến cáo không nên lạm dụng vitamin C để ngừa virus Corona

Giữa tâm điểm dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, rất nhiều người đổ xô đi mua vitamin C để tự bổ sung với hy vọng có thể phòng được bệnh.

Xem thêm
Từ khóa:   những thực phẩm giàu vitamin c các thực phẩm giàu vitamin c thực phẩm giàu vitamin

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 18 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 33 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm