Vitamin B5 có trong thực phẩm nào và tác dụng của nó đối với cơ thể

Sức khỏe 13/02/2020 06:30

Vitamin B5 là một thành phần dinh dưỡng thường có trong các loại thực phẩm hằng ngày mà bạn không hề biết. Vậy vitamin B5 có trong thực phẩm nào? 

Vitamin B5 được chứa trong rất nhiều các thực phẩm tự nhiên và chúng có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa thức ăn hấp thụ thành năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên, rất nhiều người không biết vitamin B5 có trong thực phẩm nào cũng như tác dụng đầy đủ của loại vitamin này. Hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết chi tiết dưới đây. 

Vitamin b5 co trong thuc pham nao
Vitamin B5 có trong thực phẩm nào và tác dụng của nó đối với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của vitamin B5 

Để tìm hiểu vitamin B5 có tác dụng gì, chúng ta hãy cùng làm rõ các thông tin về loại vitamin này.

Vitamin B5 còn được gọi là acid pantothenic, là một chất chống oxy hóa rất cần thiết cho cơ thể. Vitamin B5 giúp cơ thể chuyển đổi thức ăn thành năng lượng, cần thiết cho làn da, tóc, mắt và gan khỏe mạnh. Theo những nghiên cứu, trung bình một người lớn cần khoảng 5mg vitamin B5 mỗi ngày và sẽ tăng lên ở những người đang mang thai và cho con bú. Vitamin B5 có trong rất nhiều thực phẩm như thịt, rau củ, hoa quả, trứng, sữa…

Ngoài tác dụng tốt cho tóc, da, vitamin B5 còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào máu, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tăng khả năng sinh lý…

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Vitamin B5 giúp chuyển hóa thức ăn thành năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của vitamin B5 với tóc 

Bạn có biết rằng trong thành phần nuôi dưỡng tóc chủ yếu là vitamin B5 và vitamin B7 quyết định đến sức khỏe của mái tóc. Vậy vitamin B5 có tác dụng gì cho tóc?

Hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa rụng tóc

Khi bạn có những tác động bên ngoài lên mái tóc như uốn, nhuộm,… sẽ làm cho tóc trở lên suy yếu, dễ bị gãy rụng. Lúc này, vitamin B5 sẽ bổ sung dinh dưỡng cho tóc, làm cho mái tóc của bạn trở nên khỏe mạnh. Khi bạn làm việc căng thẳng suy nghĩ nhiều cũng khiến cho tóc dễ bị gãy rụng. Vitamin B5 có tác dụng giúp cho tinh thần ổn định, giải tỏa căng thẳng, từ đó ngăn ngừa chứng rụng tóc.

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Vitamin B5 ngăn ngừa rụng tóc - Ảnh minh họa: Internet

Kích thích mọc tóc

Vitamin B5 kích thích sự phát triển của các tế bào nang tóc, làm cho tóc mọc nhanh hơn. Khi cơ thể thiếu hụt vitamin B5, quá trình mọc tóc sẽ trở nên chậm hơn đồng thời tóc của bạn cũng khô cứng hơn và dễ bị mất màu. Vì vậy, bạn cần thường xuyên bổ sung vitamin B5 từ các loại thực phẩm tự nhiên để có mái tóc khỏe mạnh. 

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Vitamin B5 kích thích mọc tóc - Ảnh minh họa: Internet

Các thực phẩm giàu vitamin B5 

Nếu như bạn chưa biết nhiều về vấn đề vitamin B5 có trong thực phẩm nào thì hãy theo dõi chi tiết ở phần trình bày sau đây. 

  • Nấm: Đây là nguồn cung cấp vitamin B5 dồi dào cho cơ thể. Nấm có thể cung cấp đến 40% giá trị vitamin B5 cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra, nấm còn chứa hàm lượng vitamin D thiết yếu cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng các loại nấm hương, nấm rơm, nấm kim châm,… cho các món ăn hàng ngày để hấp thụ lượng vitamin B5 cần thiết. Tuyệt đối không ăn các loại nấm rừng, nấm không rõ nguồn gốc để tránh nguy cơ bị ngộ độc.
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Trong nấm có chứa nhiều vitamin B5 – Ảnh minh họa: Internet
  • Trứng: Một quả trứng có thể cung cấp đến 7% giá trị vitamin B5 cần thiết cho cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra, nó còn cung cấp nguồn protein dồi dào cho cơ thể. Bạn nên ăn trứng thường xuyên để có đủ lượng vitamin B5 cho cơ thể. Lưu ý với những người cao tuổi thì chỉ nên ăn từ 2 -3 quả trứng mỗi tuần.
  • Thịt bò: Trong thành phần của thịt bò cũng rất giàu vitamin B5. Giá trị vitamin B5 nhiều nhất có trong thịt bò nạc vai, tiếp đến sườn bò, thịt lưng,… Ngoài ra, thịt bò còn cung cấp rất nhiều chất đạm và lượng calo cần thiết cho cơ thể. Hãy thường xuyên sử dụng thịt bò trong các bữa ăn hàng ngày.
  • Thịt gà: Một chiếc đùi gà có thể cung cấp 6% vitamin B5 cần thiết cho cơ thể hàng ngày. Ngoài ra, các bộ phận khác như ức gà, chân gà cũng cung cấp giá trị lớn vitamin B5. Do đó, bạn có thể bổ sung món ăn này trong các bữa cơm để có thêm lượng vitamin B5.
  • Hạt hướng dương: Trong 100gr hạt hướng dương có thể cung cấp đến 70% hàm lượng vitamin B5 cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, đây là một món ăn phổ biến rất giàu vitamin B5. Ngoài hạt hướng dương, trong thành phần của hạt bí ngô, bí đỏ cũng chứa hàm lượng vitamin B5 lớn. Hãy sử dụng các món ăn vặt này để có lượng vitamin B5 cần thiết. Lưu ý không ăn các hạt mốc để tránh nguy cơ sinh bệnh.
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Hạt hướng dương chứa hàm lượng lớn vitamin B5 – Ảnh minh họa: Internet
  • Bơ: Trong một quả bơ có chứa 20% hàm lượng vitamin B5. Bơ có tác dụng làm đẹp da đồng thời mang lại cho bạn một mái tóc khỏe mạnh, suôn mượt. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn với bơ như sinh tố bơ, kem bơ,… cung cấp lượng vitamin B5 dồi dào.

Trên đây là những nội dung giải đáp về tác dụng của vitamin B5 cũng như vitamin B5 có trong thực phẩm nào. Hy vọng qua nội dung bài viết, bạn đọc sẽ hiểu rõ được vai trò và tầm quan trọng của loại vitamin này và bổ sung đầy đủ vitamin B5 thông qua các thực phẩm phù hợp trong các bữa ăn hàng ngày. 

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