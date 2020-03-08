Cách trị mồ hôi nách dứt điểm tại nhà

Sức khỏe 08/03/2020 06:22

Đổ mồ hôi nách làm cho nhiều bạn cảm thấy tự ti khi đến gần người khác. Có nhiều cách trị mồ hôi nách đơn giản tại mà, giúp bạn lấy lại sự tự tin vốn có của mình.

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Đổ mồ hôi nách là tình trạng nách tiết ra mồ hôi và có mùi khó chịu. Nếu đổ mồ hôi nách quá nhiều có thể được xem là bệnh lý. Bệnh lý này nếu không được khắc phục kịp thời thì sẽ làm cho vùng nách bị vi khuẩn xâm nhập nhiều hơn, khiến nách càng có mùi nồng nặc hơn. Vậy cách trị mồ hôi nách tại nhà là như thế nào? Dùng những nguyên liệu gì? Chúng ta hãy tìm hiểu qua bài viết sau!

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Cách trị mồ hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân gây đổ mồ hôi nách

Theo nghiên cứu, có rất nhiều nguyên nhân gây đổ mồ hôi nách. Một số nguyên nhân chủ yếu đó là:

- Do sự tăng tiết tuyến mồ hôi ở vùng nách: Những tuyến này có tác dụng đào thải các chất cặn bã. Khi các tuyến tiết ra càng nhiều sẽ làm cho vi khuẩn phát triển mạnh hơn và có mùi khó chịu hơn.

- Do sự di truyền: Hầu hết những người có bệnh hôi nách là do một thành viên của gia đình đã mắc phải bệnh lý này, không phân biệt là nam nay nữ.

- Do một số yếu tố khác: như bị tiểu đường, béo phì, tuyến giáp hoạt động ở quá mức, rối loạn tim mạch.

- Do tuyến mồ hôi nội tiết và ngoại tiết: hoạt động bất thường, kết hợp với vi khuẩn sẽ phát sinh mùi.

- Do ăn uống: Nhiều người có thói quen ăn đồ cay nóng và dầu mỡ nhiều sẽ kích thích tuyến mồ môi tăng so với mức bình thường.

- Lạm dụng chất khử mùi: Sử dụng chất khử mùi để giúp chúng ta tự tin hơn khi ra ngoài hay đến gần người khác. Nó được xem là cứu tinh của nhiều chị em. Nhưng việc sử dụng chất khử mùi nhiều sẽ kích thích sinh sôi của vi khuẩn trong tuyến mồ hôi của chúng ta.

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Lạm dụng chất khử mùi kích thích vi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

- Do nhiệt độ của cơ thể cao khi vận động thể thao.

Những cách trị mồ hôi nách tại nhà

Dưới đây là những cách trị mồ hôi nách tại nhà cực kỳ đơn giản và hiệu quả mà bạn nên thử ngay.

Trứng gà đã luộc chín

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Cách trị mồ hôi nách bằng trứng gà luộc - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách trị mồ hôi nách được nhiều chị em ưu tiên sử dụng nhiều nhất đó là trứng gà luộc. Trứng gà là một nguyên liệu dễ tìm, dễ làm cho mau có kết quả.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn luộc trứng gà cho đến khi chín. Bóc vỏ và chà vào nách cho đến khi trứng nguội thì thôi. Bạn nhớ trong quá trình xát trứng vào nách bạn lăn theo chiều tròn và từ trên xuống. Bạn nên thực hiện mỗi ngày để đạt hiệu quả tối ưu.

Trị hôi nách bằng chanh tươi

Chanh cũng là nguyên liệu dễ tìm và có hiệu quả rất tốt trong việc cải thiện tình trạng đổ mồ hôi nách. Trong chanh có chứa axit mạnh nên có khả năng thải bỏ những độc tố có mùi trên vùng nách. Đồng thời, chanh giúp cho vùng da dưới cánh tay của chúng ta se khít chỗ chân lông và trắng lên.

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Cách trị mồ hôi nách bằng chanh tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn tắm rửa sạch sẽ và dùng lát chanh đã thái mỏng chà lên vùng nách. Bạn thực hiện khoảng 15 phút thì lau sạch bằng khăn bông cho da của chúng ta mau khô. Với cách khử mùi hôi nách bằng chanh này, bạn nên thực hiện đều đặn mỗi ngày thì sẽ giúp cho bạn ngăn chặn được tình trạng cơ thể tiết quá nhiều mồ hôi ở nách.

Lá trầu không

Theo nghiên cứu khoa học, lá trầu không có tác dụng khử trùng và khử mùi rất tốt. Nguyên nhân là trong lá trầu không có chứa các tính chất như tanin, tinh dầu và diataza,… có khả năng khử trùng hiệu quả.

Cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn dùng khoảng 4,5 lá trầu không và giã nhuyễn lá. Tiếp đến, bạn chà vào vùng dưới cách da và giữ cố định trong 20 phút thì tắm lại bằng nước sạch.

Gừng tươi

Gừng tươi rất quen thuộc với chúng ta và chúng rất dễ tìm mua. Cũng giống như những nguyên liệu đã kể ở trên, gừng tươi có tác dụng giúp cơ thể tiết mồ hôi và khử mùi hiệu quả, đồng thời làm se khít lỗ chân lông, giúp vùng da dưới cánh tay sáng lên, không bị xỉn màu.

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Cách trị mồ hôi nách bằng gừng tươi - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn chuẩn bị một củ gừng và giã nát gừng để lấy nước ép. Tiếp đến, bạn bôi trực tiếp lên vùng nách để khử mồ hôi. Bạn thực hiện nhiều lần trong tuần để cải thiện tình trạng đổ mồ hôi nách cũng như giúp vùng da dưới cách tay của chúng ta được giữ ẩm và trắng sáng hơn.

Phèn chua

Trong Đông y, phèn chua có tính hàn, có tác dụng giải độc, sát trùng, làm hết ngứa, diệt vi khuẩn rất hiệu quả. Ngoài ra, phèn chua có thể chữa mồ hôi nách, giúp vùng nách khô thoáng hơn và giúp bạn cảm thấy tự tin, thoải mái hơn.

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Cách trị mồ hôi nách bằng phèn chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Bạn lấy một ít phèn chua và áp vào vùng dưới cách tay khoảng 10 phút là được.

Với những cách trị mồ hôi nách đã liệt kê ở trên, bạn hãy chọn một phương pháp mà bạn cảm thấy tâm đắc nhất và thực hiện chúng mỗi ngày để “đánh tan” tình trạng đổ mồ hôi nách, giúp da chúng ta lấy lại sự mịn màng, trắng sáng và có mùi dễ chịu hơn. Nếu bạn chỉ thực hiện vài lần và chống chán thì kết quả sẽ không như ý muôn vì thế để cải thiện tình trạng hôi nách, bạn hãy kiên trì thực hiện mỗi ngày.

Cách giảm mồ hôi nách cho một mùa hè tự tin hơn

Cách giảm mồ hôi nách cho một mùa hè tự tin hơn

Khi nắng hè đổ xuống, nỗi lo đến hẹn lại lên “đổ mồ hôi nách” khiến bạn e ngại khi đi ra ngoài. Vậy có cách giảm mồ hôi nách nào thật sự hiệu quả hay không?

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