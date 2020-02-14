Cách trị hôi nách dứt điểm, an toàn và hiệu quả

Hôi nách gây mùi khó chịu làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Nếu đang gặp phải tình trạng này, hãy học ngay cách trị hôi nách dứt điểm sau đây.
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Hôi nách không phải là bệnh lý nguy hiểm làm tổn hại đến sức khoẻ nhưng lại khiến người mắc phải cảm thấy không tự tin, ảnh hưởng đến tâm lý. Có rất nhiều cách trị hôi nách dứt điểm an toàn, lành tính và hiệu quả sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây.
Nguyên nhân hôi nách
- Do một số người có tuyến bã nhờn đặc biệt làm tăng tiết mồ hôi ở khu vực dưới cánh tay, thêm vào đó là tích tụ vi khuẩn khiến mồ hôi có mùi khó chịu.
- Hôi nách sẽ trầm trọng hơn vào mùa hè khi thời tiết nóng bức làm tăng tiết mồ hôi khiến bạn khó chịu.
- Tuyến mồ hôi lớn nằm ở dưới da, mở các lỗ chân lông ở nách, âm hộ và lông mày. Những tuyến này thải ra chất lỏng đặc chứa protein, liquid và sắt làm vi khuẩn bị phân huỷ tạo ra mùi khó ngửi, chính là triệu chứng hôi nách.
- Ngoài ra, những người có thói quen ăn đồ nhiều dầu mỡ, cay nóng hay những người thường xuyên lao động, tập luyện thể thao cũng tăng tiết mồ hôi. Mồ hôi tiết nhiều kèm theo việc vệ sinh không đảm bảo cũng dễ gây viêm nhiễm, hôi nách.
Bệnh hôi nách có chữa được không?
Theo như nhiều chuyên gia, bệnh hôi nách hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu bạn kiên trì điều trị. Không có bệnh nào chữa nửa vời mà khỏi cả, vấn đề về mùi hôi cơ thể cũng vậy. Bạn cần phải kiên trì và tìm phương pháp điều trị hợp lý.
Cách trị hôi nách tận gốc
Dưới đây là một số phương pháp trị hôi nách đơn giản sử dụng các nguyên liệu tự nhiên tại nhà mà bạn có thể thực hiện để đánh bay mùi hôi nách.
Cách trị hôi nách bằng muối
- Trước tiên, bạn vệ sinh vùng nách thật sạch bằng nước cốt chanh tươi. Dùng vỏ chanh chà nhẹ xung quanh vùng da dưới cánh tay của mình liên tục trong vòng 5 phút. Nước cốt chanh giúp tẩy lớp tế bào chết cũng như những bụi bẩn giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn.
- Bạn hòa tan 2 thìa cà phê muối tinh vào nước sạch rồi khuấy đều. Sau đó dùng hỗn hợp vừa làm để rửa sạch vùng nách, chà đi chà lại nhiều lần cho kết quả được như ý.
- Duy trì thực hiện thường xuyên trong cả tuần mới có hiệu quả. Mỗi tinh thể muối tinh có tác dụng át chế mùi hôi nách. Đây là cách chữa mùi cơ thể rất lành tính và tiết kiệm.
Trị hôi nách bằng phèn chua
- Bạn dùng 50g phèn chua đã giã nhỏ đun cách thủy cho đến khi phèn hết nước, xốp hơn và nở phồng ra gấp đôi lúc đầu, thành phẩm thu được là bột phèn chua.
- Bột đem đi rây mịn và cho vào lọ kín để dùng dần.
- Mỗi lần tắm, bạn hãy vệ sinh vùng da dưới cánh tay thật sạch bằng xà phòng rồi bôi bột phèn chua lên. Việc bôi phèn chua thường xuyên sẽ giúp bạn khử hết mùi hôi trong cơ thể (đặc biệt là hôi nách).
Cách trị hôi nách bằng lá ổi
- Bạn hãy chuẩn bị một nắm lá ổi rồi rửa sạch, để ráo nước. Sau đó, cho lá ổi vào nồi nước rồi đun sôi trong vòng 10 phút.
- Tiếp đến, bạn dùng nước lá ổi để vệ sinh vùng da dưới cánh tay, giữ cho da tự khô mà không cần rửa lại bằng nước lọc.
- Các hoá dược kháng viêm, kháng khuẩn có trong lá ổi sẽ làm sạch toàn bộ vi khuẩn gây hôi nách trên da và trên các lông tơ.
- Sau khi tắm bằng nước lá ổi, bạn tắm sơ qua với nước sạch bình thường.
- Thực hiện cách này hàng ngày sẽ làm giảm mùi và lượng mồ hôi ở dưới cánh tay cũng giảm bài tiết một cách đáng kể.
Những lưu ý khi trị bệnh hôi nách tại nhà
- Bạn không nên vận động mạnh nhằm tránh việc tiết ra quá nhiều mồ hôi.
- Thay đổi thói quen ăn uống, hạn chế ăn đồ cay nóng, ớt, tỏi, tiêu, cà ri… và những đồ uống có cồn như rượu, cồn hay cà phê. Nếu thay đổi được những thói quen này, bạn sẽ đánh bay mùi hôi nách. Bên cạnh đó, bạn hãy bổ sung thêm những thức ăn như rau xanh, củ quả hay ngũ cốc sẽ giúp “mùi cơ thể” của bạn trở nên nhẹ nhàng hơn.
- Thường xuyên vệ sinh vùng da dưới cánh tay, dọn sạch vi khuẩn trú ngụ tại vùng nách để khi thực hiện bất cứ phương pháp nào cũng hiệu quả.
- Khi sử dụng các phương pháp dân gian chữa hôi nách cần thực hiện đều đặn và kiên trì. Lưu rõ “thời gian biểu” để tránh việc lười hoặc quên.
Trên đây là một số cách trị hôi nách dứt điểm và những lưu ý khi chữa hôi nách được tổng hợp trong bài viết này. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ sẽ có ích và giúp các bạn có một cơ thể thơm tho, khỏe mạnh.