Hôi nách không phải là bệnh lý nguy hiểm làm tổn hại đến sức khoẻ nhưng lại khiến người mắc phải cảm thấy không tự tin, ảnh hưởng đến tâm lý. Có rất nhiều cách trị hôi nách dứt điểm an toàn, lành tính và hiệu quả sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây.

Cách trị hôi nách dứt điểm, an toàn và hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân hôi nách

Do một số người có tuyến bã nhờn đặc biệt làm tăng tiết mồ hôi ở khu vực dưới cánh tay, thêm vào đó là tích tụ vi khuẩn khiến mồ hôi có mùi khó chịu.

Hôi nách sẽ trầm trọng hơn vào mùa hè khi thời tiết nóng bức làm tăng tiết mồ hôi khiến bạn khó chịu.

Tuyến mồ hôi lớn nằm ở dưới da, mở các lỗ chân lông ở nách, âm hộ và lông mày. Những tuyến này thải ra chất lỏng đặc chứa protein, liquid và sắt làm vi khuẩn bị phân huỷ tạo ra mùi khó ngửi, chính là triệu chứng hôi nách.

Ngoài ra, những người có thói quen ăn đồ nhiều dầu mỡ, cay nóng hay những người thường xuyên lao động, tập luyện thể thao cũng tăng tiết mồ hôi. Mồ hôi tiết nhiều kèm theo việc vệ sinh không đảm bảo cũng dễ gây viêm nhiễm, hôi nách.

Hôi nách không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn mà còn ảnh hưởng tới những người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh hôi nách có chữa được không?

Theo như nhiều chuyên gia, bệnh hôi nách hoàn toàn có thể chữa khỏi nếu bạn kiên trì điều trị. Không có bệnh nào chữa nửa vời mà khỏi cả, vấn đề về mùi hôi cơ thể cũng vậy. Bạn cần phải kiên trì và tìm phương pháp điều trị hợp lý.