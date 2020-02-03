Cách chữa hôi miệng dứt điểm hiệu quả ngay tại nhà 

Hiểu được cách chữa hôi miệng dứt điểm sẽ giúp bạn không còn khó chịu với căn bệnh phiền phức này, từ đó lấy lại được sự tự tin khi giao tiếp với người khác.

Hôi miệng là hiện tượng khá phổ biến, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, song nó làm cho người mắc phải cảm thấy khó chịu, xấu hổ khi giao tiếp cùng với người khác. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa hôi miệng dứt điểm qua nội dung bài viết sau đây. Hôi miệng khiến bạn luôn tự ti - Ảnh minh họa: Internet Thế nào là bệnh hôi miệng? Hôi miệng là tình trạng trong hơi thở có mùi hôi hoặc phát ra mùi khó chịu khi nói. Hiện tượng hôi miệng thường xuất phát từ trong khoang miệng.

Người bị hôi miệng luôn cảm thấy khó chịu, thiếu tự tin khi giao tiếp, thậm chí những người đối diện khi nói chuyện cũng không thấy thoải mái, thường quay mặt đi chỗ khác, lảng tránh. Nguyên nhân hôi miệng Có một số nguyên nhân gây hôi miệng thường gặp dưới đây.

Các bệnh về răng miệng: Các bệnh như sâu răng, viêm lợi, viêm tủy răng… đều gây nên tình trạng hôi miệng.

Thức ăn có mùi khó chịu: Một số món ăn như tỏi, hành, cá… thường để lại những mùi khó chịu trong khoang miệng.

Vệ sinh răng miệng kém: Việc lười đánh răng sẽ làm cho vi khuẩn bám lại trên răng gây ra các độc khí có mùi khó chịu.

Mắc các bệnh về đường hô hấp: Một số bệnh về xoang mũi hay nghẹt mũi đều khiến cho hơi thở có mùi hôi.

Hút thuốc lá: Mùi của thuốc lá làm cho hơi thở của bạn có mùi. Bên cạnh đó hút thuốc lá sẽ gây nên hiện tượng khô miệng, dễ dẫn đến chứng hôi miệng.

Mắc một số bệnh lý: Hôi miệng cũng có thể là biểu hiện bạn đã mắc phải các bệnh lý như như trào ngược dạ dày, suy thận, gan, đái tháo đường,… Hôi miệng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet Dù hôi miệng do nguyên nhân nào thì bạn cũng phải tìm cách chữa hôi miệng dứt điểm, tránh để hôi miệng lâu năm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Cách chữa hôi miệng hiệu quả Để có cách trị hôi miệng dứt điểm bạn cần xác định rõ nguyên nhân gây bệnh để từ đó có phương pháp thích hợp. Đối với những trường hợp hôi miệng do nguyên nhân bệnh lý thì bạn cần phải đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, cho thuốc điều trị triệu chứng bệnh lý, từ đó mới làm giảm được hôi miệng. Đối với trường hợp hôi miệng do những nguyên nhân khác gây ra thì bạn có thể áp dụng một số cách trị hôi miệng dân gian dưới đây: Sử dụng nước muối: Cách trị hôi miệng bằng nước muối rất hiệu quả bởi nước muối có khả năng sát trùng, kháng khuẩn rất hiệu quả, giúp cho khoang miệng của bạn luôn được sạch khuẩn, hơi thở bớt mùi hôi. Bạn hãy pha muối với nước lọc hàng ngày theo tỷ lệ thích hợp, rồi dùng súc miệng từ 3 – 4 lần/ ngày để chữa hôi miệng nhanh chóng. Nước muối có tác dụng rất tốt trong trị hôi miệng – Ảnh minh họa: Internet Mật ong: Sử dụng mật ong là cách trị hôi miệng hiệu quả mà có thể bạn không nghĩ đến. Mật ong có đặc tính kháng khuẩn mạnh giúp tiêu diệt vi khuẩn tồn tại bên trong khoang miệng, tạo môi trường tốt để vi khuẩn có lợi phát triển, khi sạch vi khuẩn có hại, từ đó mùi hôi trong miệng cũng được loại bỏ. Cách thực hiện: Bạn lấy ra khoảng 3 – 4 thìa cà phê mật ong. Dùng tăm bông thoa đều mật ong trên các nướu răng trong khoảng thời gian 5 phút. Sau đó súc miệng lại với nước ấm sạch. Áp dụng cách chữa hôi miệng bằng mật ong đều đặn hàng ngày để nhanh chóng loại bỏ được mùi hôi trong miệng. Mật ong làm sạch khoang miệng, hết mùi hôi – Ảnh minh họa: Internet Sử dụng chanh: Đây là một mẹo chữa hôi miệng tại nhà dễ làm lại mang lại hiệu quả cao. Thành phần của chanh có hàm lượng axit cao giúp làm sạch khoang miệng. Bạn có thể súc miệng với nước cốt chanh vào buổi sáng để cho hơi thở thơm mát cả ngày, bên cạnh đó có thể kết hợp chanh với mật ong để làm sạch khoang miệng.

Lá bạc hà: Bạc hà có mùi thơm dịu nhẹ, tính mát có công dụng rất tốt trong việc chữa hôi miệng. Bạn chỉ cần dùng lá bạc hà rửa sạch, sau đó giã dập lấy nước cốt. Hòa nước bạc hà với nước lọc theo tỷ lệ 1:3 rồi súc miệng hàng ngày để loại bỏ mùi hôi khó chịu trong miệng. Bạc hà có mùi thơm rất tốt trong trị hôi miệng - Ảnh minh họa: Internet Lá ổi: Trong thành phần lá ổi chứa nhiều chất có tác dụng làm sạch mảng bên trên răng, giúp cho răng trắng sáng đồng thời giảm mùi hôi trong khoang miệng. Cách làm như sau: Chuẩn bị khoảng 5 búp lá ổi non, rửa sạch, rồi nhai đều trong miệng trong thời gian 5 phút. Sau đó, hãy súc miệng bằng nước sạch. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng lá ổi non đun lấy nước để súc miệng sau các bữa ăn hàng ngày.

Vỏ bưởi: Bên trong vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu thơm, đồng thời chất cay trong vỏ bưởi còn giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi ở khoang miệng. Bạn chỉ cần lấy 1 ít vỏ bưởi tươi, rửa sạch, thái sợi nhỏ rồi nhai đều trong miệng để loại bỏ mảng bám, vi khuẩn gây hôi miệng. Bên cạnh đó, cũng có thể sử dụng vỏ bưởi nấu nước súc miệng hàng ngày. Vỏ bưởi chứa nhiều tinh dầu thơm có tính cay giúp tiêu diệt vi khuẩn, làm sạch khoang miệng - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những cách chữa hôi miệng dứt điểm mà bạn có thể thực hiện đơn giản ngay tại nhà. Mong rằng với những thông tin bài viết, bạn đọc sẽ áp dụng thành công cho bản thân, để lấy lại sự tự tin khi giao tiếp với người khác.

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