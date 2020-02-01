Uống cà gai leo nhiều có hại không và cách sử dụng cà gai leo hiệu quả

Cà gai leo còn có tên gọi khác nhau như cà lù, cà quýnh, cà gai dây… Cây thường bò dưới mặt đất hoặc mọc leo lên thân các cây khác. Cây có nhiều nhánh nhỏ. Lá cây mọc so le nhau, trên mặt có gai, mặt dưới có lông, có hình dáng thuôn dài hoặc bầu dục. Hoa màu trắng hoặc hơi tím, chụm lại với nhau. Quả hình cầu, khi chín có màu đỏ mọng rất đẹp mắt, trơn nhẵn, cuống dài. Hạt quả cà gai leo hình dẹt màu vàng. Các bộ phận rễ, thân, lá của cà gai leo thường được rửa sạch, phơi khô dùng để làm thuốc.

Cà gai leo là một loại cây mọc hoang ở nhiều vùng miền trên đất nước ta. Loại quả của cây này được sử dụng làm thuốc chữa trị các bệnh về gan, suy giảm chức năng gan rất tốt. Tuy nhiên, uống cà gai leo nhiều có hại không vẫn khiến nhiều người nghi ngờ. Hãy cùng tìm câu trả lời trong nội dung bài viết dưới đây.

Ngoài ra cà gai leo còn có rất nhiều công dụng khác như:

Sử dụng cà gai leo rất tốt cho những người bị các bệnh lý về gan cũng như suy giảm chức năng gan. Các hoạt chất trong cây cà gai leo có khả năng gây ức chế sự sao chép, làm âm tính virus viêm gan B và phòng chống viêm gan. Không những vậy, hoạt chất này cũng ức chế mạnh sự phát triển của xơ gan. Do đó, cà gai leo thường hay được dùng làm thuốc chữa trị viêm gan đặc biệt là bệnh lý viêm gan B mãn tính thể hoạt động.

Chữa tê thấp, đau lưng, nhức mỏi

Chữa các bệnh lý về đau nhức xương khớp

Chữa ho gà, hen xuyễn

Chữa rắn cắn

Sử dụng để giải rượu

Uống cà gai leo rất tốt cho Gan - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều cà gai leo có tốt không?

Có rất nhiều người thắc mắc uống cà gai leo nhiều có hại không, cũng như sử dụng cà gai leo có ảnh hưởng đến các bệnh huyết áp, giảm cân, vô sinh hay không. Chúng ta cùng tìm hiểu trong phần nội dung này.

Cà gai leo có gây vô sinh không? Rất nhiều nam giới thắc mắc cà gai leo có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không thì câu trả lời là không. Theo các nghiên cứu, cà gai leo giúp gan và ngũ tạng được ổn định, cải thiện sức khỏe của người bệnh, thậm chí cà gai leo còn tốt cho sinh lý của nam giới. Vì vậy, bạn cũng không nên băn khoăn việc uống cà gai leo có vô sinh không, thay vào đó có thể sử dụng loại nước uống này mỗi ngày.

Uống cà gai leo có làm giảm cân: Nhiều người băn khoăn về việc uống cà gai leo có giảm cân không. Câu trả lời là hiện nay chưa có một nghiên cứu nào nói về việc uống cà gai leo sẽ giảm cân. Nếu muốn giảm cân, bạn cần có chế độ dinh dưỡng thích hợp, hạn chế các chất béo và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao.

Uống cà gai leo không làm giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Uống cà gai leo có làm tụt huyết áp: Những người bị bệnh huyết áp thấp sẽ rất băn khoăn là uống cà gai leo có bị tụt huyết áp không? Theo nghiên cứu, cà gai leo không có tác dụng hạ huyết áp. Với những người có huyết áp cao, việc sử dụng cà gai leo không mang lại tác dụng nào.

Cà gai leo không làm tụt huyết áp - Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, cà gai leo là một loại dược liệu rất tốt, có tác dụng hữu hiệu đến những người mắc các vấn đề về gan. Không có một nghiên cứu nào cho thấy tác dụng phụ hay bất kỳ một ảnh hưởng nào của cà gai leo đến sức khỏe. Vì vậy, mọi người có thể yên tâm khi sử dụng loại nước uống này. Tuy nhiên, bạn cũng không nên quá lạm dụng, chỉ nên sử dụng với liều lượng vừa phải vừa tốt cho sức khỏe, tránh ngộ độc khi sử dụng liều lượng lớn.

Cách sử dụng cà gai leo

Với cà gai leo khô, cách dùng phổ biến nhất là đun nước uống, bên cạnh đó bạn có thể hãm nước để uống. Cách sử dụng cây cà gai leo tươi cũng như cà gai leo khô. Bạn sử dụng cà gai leo tươi đun sôi và lấy nước uống, ngoài ra bạn cũng có thể lấy cà gai leo tươi pha với nước nóng như pha chè.

Cách nấu cây cà dây leo: Bạn chuẩn bị khoảng 30gr thân và lá cà dây leo, 40gr thân và lá cây xạ đen. Sau đó, đem rửa sạch cho vào nồi với 1,5 lít nước. Đun sôi nước cho đến khi còn khoảng 1 lít nước thì lấy ra sử dụng để uống nhiều lần trong ngày.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng cà gai leo trộn với mật ong, bột quế làm mặt nạ để trị mụn trứng cá rất hiệu quả.

Uống cà gai leo với lượng vừa phải để tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những nội dung giải đáp thắc mắc uống cà gai leo nhiều có hại không, cũng như công dụng của cà gai leo đối với sức khỏe. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc hiểu rõ, cũng như biết cách sử dụng cà gai leo để làm thức uống hàng ngày, tốt cho sức khỏe của bản thân và những thành viên khác trong gia đình.