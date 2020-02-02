Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả

Sức khỏe 02/02/2020 11:15

Ợ hơi đầy bụng là những dấu hiệu bất thường trong cơ thể, những triệu chứng này có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Đó có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc một số bệnh nguy hiểm.

Trong cuộc sống bạn có thể gặp những triệu chứng ợ hơi đầy bụng khiến cho bạn có cảm giác rất khó chịu và hoang mang không biết bị bệnh gì. Hãy cùng đi tìm hiểu nguyên nhân và cách chữa trị triệu chứng trên qua nội dung bài viết dưới đây.

Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả ảnh 1
Ợ hơi đầy bụng - Ảnh minh họa: Internet

Tìm hiểu chi tiết về triệu chứng ợ hơi đầy bụng

Khi hay bị ợ hơi đầy bụng là biểu hiện sự rối loạn hệ tiêu hóa, do dạ dày không thể co bóp, tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng. Các triệu chứng này thường xảy ra sau khi ăn và kèm theo một số dấu hiệu khác.

  • Bụng cứng khó chịu: đây là biểu hiện mà đa số những người bị ợ hơi đầy bụng gặp phải, bụng luôn có cảm giác căng cứng, ấm ách.
  • Khó tiêu: ợ hơi đầy bụng khó tiêu là những dấu hiệu thường đi kèm với nhau. Khi hệ tiêu hóa bị rối loạn thì thức ăn cũng khó tiêu hóa hơn.
  • Buồn nôn: Đây cũng là một dấu hiệu điển hình của các bệnh lý đường tiêu hóa, người bệnh sẽ có cảm giác ợ hơi đầy bụng buồn nôn với tần suất dày hơn, khiến cho bạn cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.
Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả ảnh 2
Ợ hơi đầy bụng buồn nôn khó tiêu - Ảnh minh họa: Internet
  • Chán ăn, kém ăn: Người bị đầy bụng ợ hơi thường ít khi cảm thấy đói do mất khẩu vị, không cảm nhận được vị ngon của món ăn. Điều này gây ra tình trạng bỏ bữa thường xuyên khiến người bệnh mệt mỏi, sụt cân, suy giảm sức đề kháng.

Nguyên nhân gây ra ợ hơi đầy bụng

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra triệu chứng ợ hơi đầy bụng, cụ thể:

  • Ăn uống không khoa học: Việc thường xuyên ăn các thức ăn khó tiêu, dễ sinh hơi như cần tây, măng tây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt…có thể dẫn đến đầy bụng, ợ hơi.

Ngoài ra việc ăn uống không đúng bữa, ăn nhanh, vừa ăn vừa nói hay thường xuyên sử dụng các chất kích thích trong bữa ăn cũng là nguyên nhân gây ra hiện tượng trên.

  • Rối loạn tiêu hóa: Khi bị rối loạn tiêu hóa sẽ gây ra hiện tượng ợ hơi đầy bụng. Một số nguyên nhân gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa như:

Cơ thể suy nhược mệt mỏi dẫn đến giảm tiết men tiêu hóa, giảm hoạt động của nhu động ruột.

Do dư thừa acid dịch vị, rối loạn môi trường vi khuẩn đường ruột.

Do nhiễm khuẩn HP gây loét dạ dày tá tràng.

Do lạm dụng thuốc hoặc thường xuyên sử dụng thuốc điều trị.

Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả ảnh 3
Rối loạn tiêu hóa là nguyên nhân gây ra ợ hơi đầy bụng - Ảnh minh họa: Internet
  • Bệnh lý về tiêu hóa: Những bệnh lý về đường tiêu hóa như: dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản, viêm tá tràng… đều gây ra hiện tượng ợ hơi đầy bụng.

Đầy bụng ợ hơi buồn nôn là bệnh gì?

Có rất nhiều người thắc mắc đầy bụng ợ hơi buồn nôn là bệnh gì, thì đây là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn có thể gặp một số bệnh lý về tiêu hóa sau:

  • Hội chứng ruột kích thích: bệnh còn có tên gọi là đại tràng co thắt, là hiện tượng suy giảm chức năng ở đại tràng. Khi bị bệnh này, người bệnh có những biểu hiện như ợ hơi đầy bụng, buồn nôn, khó tiêu, đau bụng đi ngoài, tăng số lần đi đại tiện trong ngày. Khi sờ vào bụng thấy các u cục nổi lên dọc khung đại tràng.
Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả ảnh 4
Ợ hơi đầy bụng là biểu hiện của bệnh đại tràng co thắt - Ảnh minh họa: Internet
  • Trào ngược dạ dày thực quản: Là hiện tượng các chất dịch trong dạ dày như axit, dịch mật có lẫn thức ăn trào ngược lên thực quản. Làm cho người bệnh thường xuyên ợ hơi đầy bụng, buồn nôn, đau rát cổ họng, tức ngực.
Ợ hơi đầy bụng: Nguyên nhân và cách điều trị hiệu quả ảnh 5
Ợ hơi đầy bụng là biểu hiện của bệnh trào ngược dạ dày thực quản - Ảnh minh họa: Internet
  • Loét dạ dày tá tràng: Là hiện tượng lớp niêm mạc của dạ dày, tá tràng bị hoại tử nghiêm trọng, xuất hiện các loét có kích thước lớn.
  • Một số bệnh lý khác: Một số bệnh như suy tuyến giáp hay tác dụng phụ của thuốc chữa bệnh trầm cảm cũng gây ra hiện tượng đầy bụng ợ hơi buồn nôn.

Cách điều trị ợ hơi đầy bụng

Cách chữa ợ hơi đầy bụng hiệu quả là dựa vào nguyên nhân gây bệnh ở đâu để có phương pháp phù hợp

  • Nếu nguyên nhân do ăn uống không khoa học bạn cần thay đổi và điều chỉnh lại chế độ ăn uống như: ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thực hiện ăn chín, uống sôi, nhai chậm và kỹ thức ăn, không sử dụng rượu, bia trong khi ăn… Ngoài ra bạn có thể ăn thêm sữa chua tạo điều kiện cho các lợi khuẩn đường ruột phát triển.
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Chế độ ăn uống khoa học để chữa ợ hơi đầy bụng - Ảnh minh họa: Internet
  • Sử dụng một số mẹo dân gian: Bạn có thể sử dụng một số mẹo dân gian như chườm nóng, massage bụng để chữa ợ hơi, đầy bụng.
  • Nếu triệu chứng ợ hơi đầy bụng kéo dài, kèm theo các dấu hiệu bệnh lý khác thì bạn phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa tiêu hóa để được bác sĩ thăm khám và đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp cho bản thân. Không tự ý điều trị tại nhà có thể làm cho bệnh trở nặng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Trên đây là những nội dung tìm hiểu về triệu chứng ợ hơi đầy bụng, hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc có thể tìm ra nguyên nhân nhân cũng như giải pháp chữa trị hữu hiệu khi các triệu chứng ợ hơi đầy bụng của đường tiêu hóa.

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