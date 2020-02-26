Theo các nghiên cứu khoa học, nguyên nhân của hôi nách là do hoạt động quá mạnh của tuyến mồ hôi ở nách. Đồng thời, việc vệ sinh không đúng cách khiến cho nhiều vi khuẩn xâm nhập gây viêm và gây mùi hôi.

Hôi nách là bệnh lý nan giải khiến nhiều người cảm thấy đau đầu vì khó khăn trong việc tìm phương pháp chữa trị. Mùi cơ thể do bệnh hôi nách khiến người bị tự ti và gây nhiều bất tiện. Nếu bạn đã thử khử mùi bằng nhiều sản phẩm trên thị trường mà không có kết quả, hãy thử ngay mẹo trị hôi nách bằng kem đánh răng.

Bôi kem đánh răng vào nách có tác dụng gì? Trong kem đánh răng có chứa nhiều thành phần: muối Flo, CaF2, SnF2 là những chất có khả năng diệt khuẩn tốt. Bên cạnh đó, các hợp chất này còn có khả năng tạo mùi thơm mát dịu nhẹ. Vì vậy, bạn có thể sử dụng kem đánh răng để chữa hôi nách an toàn và hiệu quả.

Vì vậy, nếu muốn điều trị hôi nách, bạn cần phải tiêu diệt tận gốc những vi khuẩn gây mùi. Kem đánh răng là một lựa chọn để khử mùi hiệu quả đối với người bị hôi nách.

Các công thức trị hôi nách bằng kem đánh răng

Để chữa trị bệnh hôi nách bằng kem đánh răng, bạn có thể áp dụng một số công thức dưới đây:

Công thức trị hôi nách bằng kem đánh răng và chanh

Chanh tươi và kem đánh răng đều có khả năng kháng khuẩn và tạo mùi hương thơm mát, dễ chịu. Vì vậy, bạn có thể dùng kem đánh răng kết hợp với chanh để hạn chế tiết mồ hôi và mùi khó chịu do hôi nách.

Kem đánh răng và chanh giúp làm sạch và giảm mùi - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, bạn nên sử dụng nửa quả chanh tươi để làm sạch vùng nách. Sau đó, bạn bôi kem đánh răng, để khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước.

Hoặc bạn có thể hòa tan hỗn hợp chanh và kem đánh răng theo tỷ lệ 1:1. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, bạn bôi lên vùng nách và massage nhẹ nhàng trong khoảng 10-20 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Sử dụng hỗn hợp khoảng 3-4 lần một tuần để đạt kết quả tốt. Hỗn hợp này không nên sử dụng cho những người da nhạy cảm hoặc bị viêm da, thường xuyên viêm nhiễm.

Cách trị hôi nách bằng kem đánh răng kết hợp gừng tươi

Gừng tươi có khả năng sát khuẩn cao, giúp hạn chế tiết mồ hôi và mang lại mùi hương dễ chịu hơn. Gừng còn giúp giảm viêm hiệu quả đối với những người hôi nách do viêm.

Kết hợp gừng với kem đánh răng để có công thức trị hôi nách và khử mùi hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Để trị hôi nách bằng gừng và kem đánh răng, bạn thái vài lát gừng tươi và giã nhuyễn, vắt lấy nước. Nước gừng tươi trộn với kem đánh răng theo tỷ lệ 1:1 sau đó bôi lên vùng da nách đã làm sạch. Công thức này bạn nên duy trì 2-3 lần một tuần để đạt hiệu quả.

Chữa hôi nách bằng kem đánh răng kết hợp muối

Đây là công thức trị hôi nách bằng phương pháp dân gian khá đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Muối còn có tác dụng kháng viêm, chống khuẩn tốt. Một số công thức mà bạn có thể tham khảo như sau:

Công thức 1: Sử dụng muối để vệ sinh vùng nách, sau đó bôi kem đánh răng vào vùng nách và rửa sạch.

Công thức 2: Trộn hỗn hợp muối và kem đánh răng theo tỷ lệ 1:2 sau đó bôi lên vùng nách, massage trong 5-7 phút rồi rửa sạch.

Công thức 3 : Hòa muối với nước để tạo thành dung dịch nước muối dùng để vệ sinh nách, bạn bôi kem đánh răng lên để 15 phút rồi tiếp tục rửa lại với nước muối.

Trị hôi nách bằng muối kết hợp kem đánh răng - Ảnh minh họa: Internet

Công thức chữa hôi nách bằng kem đánh răng và baking soda

Đây là một trong những công thức được đánh giá là hiệu quả nhất. Baking soda giúp khử mùi hôi, mùi khó chịu và giúp vùng da nách khô thoáng, se khít lỗ chân lông vô cùng hiệu quả.

Để thực hiện, bạn trộn hỗn hợp baking soda và kem đánh răng theo tỷ lệ 1:1. Sau khi vệ sinh vùng nách sạch sẽ và lau khô, bạn bôi hỗn hợp lên vùng nách trong 10 phút rồi rửa sạch.

Chữa hôi nách bằng kem đánh răng nguyên chất

Cách đơn giản nhất để giảm mùi hôi nách là bạn sử dụng kem đánh răng sẵn có tại nhà. Sau khi rửa sạch và lau khô, bạn bôi một lớp mỏng lên vùng da dưới nách và để khoảng 15 phút rồi rửa sạch với nước.

Cách đơn giản nhất là sử dụng kem đánh răng để chữa hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi chữa hôi nách bằng kem đánh răng

Để áp dụng mẹo chữa hôi nách bằng kem đánh răng mang lại hiệu quả tốt và an toàn nhất, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

Chỉ nên lựa chọn kem đánh răng trắng, không nên chọn các loại kem đánh răng có màu.

Sử dụng kem đánh răng trắng để đạt hiệu quả tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra thành phần trong kem đánh răng, không sử dụng kem đánh răng có quá nhiều Fluoride, thành phần này khi sử dụng dễ khiến cho da bị viêm.

Trước khi bôi kem đánh răng, bạn nên vệ sinh sạch sẽ vùng da nách và lau khô.

Không sử dụng kem đánh răng cho những vùng da bị tổn thương, vết thương hở.

Trên đây là một số công thức trị hôi nách bằng kem đánh răng, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để khử mùi hôi và mang lại cảm giác dễ chịu, khô thoáng. Bạn hãy kiên trì sử dụng để mang lại hiệu quả tốt nhất.