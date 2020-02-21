Cách trị đau nửa đầu đơn giản không cần dùng thuốc

Sức khỏe 21/02/2020 05:59

Đau nửa đầu là căn bệnh rất phổ biến hiện nay. Có những cách trị đau nửa đầu đơn giản mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà.

Nhiều người thường lạm dụng thuốc khi bị đau nửa đầu. Tuy nhiên, đây là thói quen không tốt. Đau nửa đầu là chứng bệnh thường gặp ở phụ nữ hơn nam giới. Đối tượng mắc phải căn bệnh này thường khoảng từ 35 đến 45 tuổi. Bệnh đau nửa đầu sẽ không có dấu hiệu báo trước và có thể kéo dài nhiều giờ. Để trị dứt điểm cũng như hạn chế bệnh tái phát, ngoài việc uống thuốc cũng còn nhiều cách trị đau nửa đầu khác mà bạn có thể áp dụng.

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Có những cách trị đau nửa đầu đơn giản không cần thuốc - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến bệnh đau nửa đầu

Các nguyên nhân dẫn đến bệnh đau nửa đầu thường không rõ ràng. Những tác nhân khởi phát cơn đau nửa đầu thường là:

  • Thay đổi hormone: Đây là nguyên nhân hàng đầu mà phái nữ gặp phải. Việc thay đổi nội tiết tố trước thời kỳ tiền mãn kinh sẽ khiến bạn bị đau nửa đầu. Một số khác bị đau nửa đầu trong chu kỳ kinh nguyệt, khi mang thai hoặc đã mãn kinh.
  • Sử dụng các loại thuốc tránh thai khiến bệnh đau nửa đầu xuất hiện càng trầm trọng hơn.
  • Sử dụng các loại thực phẩm không tốt đối với sức khỏe như: Rượu, bia, socola, pho mát. Quá lạm dụng caffein, bột ngọt, thức ăn mặn, đặc biệt là bỏ bữa.
  • Công việc, cuộc sống quá căng thẳng cũng dẫn đến đau nửa đầu do bị stress.
  • Gặp phải sự kích thích đột ngột trước ánh đèn chói mắt, mặt trời, mùi hương không hợp, âm thanh mở quá to.
  • Ngủ quá nhiều hoặc thiếu ngủ.
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Hạn chế những công việc căng thẳng để giảm đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa đau nửa đầu tại nhà

Massage

Massage giúp giảm bớt đi những áp lực, căng thẳng mà bạn phải gánh chịu, từ đó giảm tần suất những cơn đau nửa đầu. Có nhiều kiểu massage để bạn lựa chọn: Massage Thụy Điển, massage mô sâu, massage lưu dẫn hạch bạch huyết…

Nước đá

Nước đá là một chất giúp chống viêm khá tốt và là cách chữa đau nửa đầu bên phải khá hiệu quả. Chỉ cần cho đá vào túi hoặc khăn sạch sau đó đặt lên trán, đầu hoặc cổ để giảm đau.

Dầu oải hương

Khi bị đau nửa đầu, hãy hít trực tiếp dầu hoa oải hương trong khoảng thời gian 15 phút, bạn sẽ thấy cơn đau giảm đi một cách nhanh chóng. Đây là cách giảm đau nửa đầu bên trái rất an toàn mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

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Sử dụng dầu hoa oải hương để thư giãn và trị đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Dầu bạc hà

Hãy lấy dầu bạc hà và xoa lên các huyệt trên cổ để giảm triệu chứng đau nửa đầu. Cách này cũng có thể làm giảm cảm giác buồn nôn hoặc căng thẳng, lo âu. Nếu dùng cách này thường xuyên, bạn cũng có thể hạn chế được những cơn đau nửa đầu tái phát. 

Trà gừng

Sử dụng trà gừng là cách chữa đau nửa đầu bằng dân gian khá hiệu quả và an toàn đối với sức khỏe. Trong trà gừng chứa chất chống viêm, giúp giảm đau cho người dùng. 

Tập yoga

Những động tác yoga sẽ giúp bạn chữa được nhiều loại bệnh, trong đó có cả đau nửa đầu. Nếu luyện tập thường xuyên, bạn có thể giảm được tần suất, thời gian xuất hiện cũng như cường độ của những cơn đau nửa đầu. Đồng thời cách này không mang đến bất cứ tác dụng phụ nào.

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Tập yoga cũng là cách trị đau nửa đầu mà bạn có thể áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung magie vào chế độ ăn

Bài thuốc chữa đau nửa đầu hiệu quả lâu dài là thay đổi chế độ ăn hàng ngày bằng cách bổ sung magie. Bởi thiếu magie chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn đau nửa đầu và đau đầu. Vì thế, hãy bổ sung các loại đồ ăn như: vừng, quả hạnh, hạt hướng dương, hạt điều, quả hạch brazil, bơ đậu phộng, cháo bột yến mạch, trứng, sữa.

Bấm huyệt

Bấm huyệt là một liệu pháp cực kỳ đáng tin cậy dành cho những ai bị đau nửa đầu do mãn kinh và đau đầu kèm cảm giác buồn nôn. Tuy nhiên, nếu muốn thực hiện phương pháp này, bạn cần phải nắm rõ được các huyệt đạo cần bấm.

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Bấm huyệt để giảm đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh bệnh đau nửa đầu

Đừng để đến khi những cơn đau nửa đầu xuất hiện mới điều trị mà hãy thực hiện các biện pháp giúp bạn phòng tránh ngay từ đầu.

  • Tập thói quen đi ngủ và thức dậy đúng giờ kể cả vào cuối tuần hay những ngày được nghỉ lễ. Ngủ quá nhiều, quá ít, ngủ thất thường cũng là nguyên nhân xuất hiện những cơn đau nửa đầu.
  • Tập luyện thể dục thể thao đều đặn. Việc luyện tập, vận động quá sức có thể sẽ khiến bạn bị đau nửa đầu. Tuy nhiên, nếu tập luyện thường xuyên, điều độ sẽ giúp cho chứng đau nửa đầu giảm đi và không còn xuất hiện nữa.
  • Ăn đủ bữa, đều đặn hàng ngày. Nếu bạn bỏ bữa, lượng đường trong máu bị giảm cũng là một nguyên nhân gây đau nửa đầu. Uống nhiều nước để cơ thể không bị mất nước.
  • Hạn chế làm những việc căng thẳng, suy nghĩ nhiều. Thư giãn bằng cách thiền, đi bộ, tập yoga, nghe nhạc…
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Bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều magie để hạn chế đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Với những cách trị đau nửa đầu tại nhà vô cùng đơn giản và hiệu quả như trên, hy vọng bạn đã trang bị được những thông tin cần thiết để đối phó với căn bệnh này.

Đau nửa đầu sau gáy bên phải: hồi chuông cảnh báo bạn cần lưu ý

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