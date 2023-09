Đau nửa đầu vai gáy bên trái là hiện tượng xảy ra nhiều nhất ở dân văn phòng. Cơn đau làm người bệnh mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và khó vận động cổ. Do đó, một vài phương pháp phòng và điều trị đúng cách sau đây hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.

U não

Một căn bệnh khác cũng bắt đầu từ dấu hiệu của bệnh đau nửa đầu vai gáy bên trái là u não. Thời gian đầu là buồn nôn, sợ sáng, sau đó người bệnh sẽ thấy liệt các chi, liệt dây thần kinh sọ não, mờ mắt và rối loạn ý thức.

Gai đốt sống cổ

Khác với u não, thoái hóa đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm cổ, bệnh gai cột đốt sống cổ cũng có dấu hiệu đau nửa đầu vai gáy bên trái nhưng đây là một căn bệnh bẩm sinh gây dị dạng ống thần kinh, làm cản trở quá trình lưu thông máu lên não.

Nhiễm siêu vi

Đối với hội chứng nhiễm siêu vi thì người bệnh cũng có cảm giác mỏi ở vùng cổ gáy kèm theo các triệu chứng như cứng cổ, ói, sợ ánh sáng, sốt cao, uống thuốc không có tác dụng và loại bệnh này thường rơi vào đối tượng chính là trẻ nhỏ.

Xuất huyết não

Xuất huyết não là loại bệnh rất nguy hiểm vì chúng diễn biến rất nhanh chóng, người bệnh không kịp kiểm soát. Bệnh thường xảy ra vào lúc ngủ và đến bất ngờ, diễn biến cụ thể là đột ngột đau đầu sau gáy, hôn mê nhanh, liệt nửa người, đột quỵ.

Tăng huyết áp

Bệnh này thường rơi vào đối tượng lớn tuổi, khoảng trên 50 tuổi. Cơn đau diễn ra cũng nhanh chóng làm người bệnh khó chịu, bệnh thường hay đi cùng các bệnh lý khác và có thể dẫn đến đột quỵ.

Lao xương khớp

Khi người bệnh có các tiền sử bệnh như viêm khớp vai, thoái hóa khớp, trật khớp vai cũng sẽ gặp tình trạng đau đầu sau gáy kèm theo các biểu hiện đổ mồ hôi trộm, da nhợt nhạt, mệt mỏi.

Bệnh này thường là đau một nửa bên đầu trái. Tuy nhiên bệnh không dừng lại ở một bên mà có khi luân chuyển qua bên kia. Cơn đau thường có cường độ thoáng qua đến dữ dội, đau ngắn hoặc kéo dài nhiều giờ không thuyên giảm và xuất hiện từng cơn.

2. Nguyên nhân đau nửa đầu sau gáy bên trái



Ngồi trước máy tính quá lâu sẽ gây ra bệnh đau nửa đầu vai gáy bên trái

Tìm hiểu nguyên nhân đau nửa đầu sau gáy bên trái để có hướng phòng tránh là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của chính mình và người thân.

Nguyên nhân thường thấy nhất là làm việc sai tư thế ở dân văn phòng do ngồi trên máy tính thường xuyên và những người lao động chân tay như mang vác những vật nặng ở cổ, vai.

Một nguyên nhân khác nữa là do thói quen sinh hoạt như khi ngủ hoặc nằm xem tivi và đọc sách thì gối đầu quá cao hoặc giữ ở 1 tư thế sau quá lâu. Stress, căng thẳng quá mức trong một môi trường làm việc khắc nghiệt cũng gây ra đau nhói phía sau đầu bên trái.

Thói quen ngủ trưa tại văn phòng là nguyên nhân gây ra bệnh đau nửa đầu vai gáy bên trái

Bị chấn thương vùng cổ trong quá trình sinh hoạt, lao động hoặc chấn thương do luyện tập thể thao hay co cơ, chuột rút do thiếu khởi động trước khi tập cũng là một nguyên nhân làm chèn dây thần kinh và mạch máu gây ra bệnh đau nửa đầu vai gáy bên trái.

Ngoài ra, tình trạng thiếu ngủ, thức khuya, giờ giấc sinh học thất thường, dùng quá nhiều caffeine và bia rượu cũng làm rối loạn chức năng não gây ra đau đầu, choáng váng và cứng cơ cổ, vai.

3. Cách điều trị đau đầu sau gáy chóng mặt



Cách điều trị đau đầu sau gáy chóng mặt tại nhà

Cách xử lý nhanh tại nhà

Đầu tiên chúng tôi hướng đến là cách xử trí nhanh tại nhà để các bạn có thể phòng chống và giảm đau nhanh nhất trước khi có thời gian đến bác sĩ thăm khám và điều trị.

- Không nằm nghiêng về một bên quá lâu, nhất là phái bên trái.

- Không cúi gục cổ xuống bàn làm việc nhiều hoặc ngả đầu về phía sau quá lâu như tư thế ngủ trưa tại văn phòng.

- Cần có chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh, nghỉ ngơi, thư giãn tinh thần để cơn đau giảm nhanh và uống nhiều nước.

- Sử dụng thuốc giảm đau trong trường hợp cơn đau quá dữ dội (chuẩn bị sẵn theo chỉ định thuốc của bác sĩ).

- Bấm huyệt thái dương, chườm lạnh, chườm nóng, châm cứu, bấm huyệt và áp dụng các liệu pháp massage để giảm đau nhanh chóng.

- Thực hiện các bài tập hỗ trợ: Nằm ngửa trên giường, đẩy tay và đầu ra khỏi giường, hai tay đua ra phía sau. Rời vai ra khỏi giường, tiếp tục cho phần đầu hạ thấp xuống rồi lại nâng lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại.

Lưu ý, bài tập sẽ hiệu quả hơn khi vùng cơ cổ được kéo căng hết mức và thả lỏng cơ thể một cách tự nhiên.

Điều trị bằng thuốc nam

Cây cỏ xước trị đau nửa đầu vai gáy hiệu quả

Cỏ xước và lá chìa vôi là 2 phương thuốc chính trong điều trị bệnh đau vai gáy và nửa đầu bên trái.

- Cỏ xước: chuẩn bị 500g các loại thảo dược như ngải cứu, lá lốt, cỏ xước. Sau đó đem rửa sạch, băm nhỏ, phơi khô và lấy 30g hỗn hợp đun với nước để uống mỗi ngày.

- Lá chìa vôi: chuẩn bị chìa vôi, tầm gửi, cỏ xước, dền gai, cỏ ngươi, lá lốt mỗi thứ 20g. Tất cả đem rửa sạch, đun sôi với 1 lít nước uống thay trà mỗi ngày.

- Cây mật gấu: mật gấu già khoảng 8 lá mang rửa sạch, giã nát, chắt lấy nước cốt, sau đó pha cùng 1 cốc bia, uống 2 lần/ ngày.

Điều trị bằng thuốc Tây

Bạn có thể tự uống thuốc không kê toa để giảm đau tạm thời có bạn tại các tiệm thuốc tây như Paracetamol, Acetaminophen; thuốc kháng viêm không Steroid Aspirin, Ibuprofen; thuốc giãn cơ vân Myonal. Hoặc sử dụng nhóm thuốc kê toa theo chỉ định của bác sĩ như thuốc kháng viêm Steroid Corticoid, Glucosamin sulfat.

Điều trị bằng phản hồi sinh học, phẫu thuật

Phương pháp phản hồi sinh học là liệu pháp hỗ trợ điều trị bệnh đau vai gáy, căng thẳng thần kinh và mỏi cơ, chủ yếu là theo dõi, kiểm soát cơ thể với phản ứng kích thích bên ngoài để tiến hành thư giãn. Trong trường hợp bệnh đau đầu diễn biến nặng thì nên cân nhắc phương pháp phẫu thuật hở hoặc nội soi.

Massage là phương pháp trị liệu tốt khi bệnh đau vai gáy

Tình trạng đau nửa đầu vai gáy bên trái này xảy ra thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy bệnh không quá nghiêm trọng nhưng nếu diễn biến kéo dài và không có biểu hiện thuyên giảm thì người bệnh cần đến bệnh viện để bác sĩ chẩn đoán, theo dõi và có hướng điều trị đúng cách.

Tuyệt đối không tự điều trị bệnh bằng các loại thuốc không được bác sĩ chỉ định vì nếu có bệnh lý đi kèm sẽ gây ra các tác dụng phụ ngoài mong muốn.