Đau xương sườn trái – đừng xem thường biểu hiện này

Đau xương sườn trái, bị tê cứng tay trái hay đau sườn trái khó thở có thể là dấu hiệu của các cơn đau tim sắp xảy ra. Những triệu chứng đau tim thường sẽ xuất hiện trước vài ngày hay một tuần. Đồng thời, chúng còn có thể gây nên các cơn đau, tức ngực bất thường.

Thông thường, dấu hiệu dễ thấy nhất của đau xương sườn trái là những cơn đau xuất hiện theo từng cơn hoặc kéo dài. Hầu hết cơn đau sẽ xuất hiện ở một bên, phải hoặc trái, đau ở trước ngực rồi lây lan đến phần mạng sườn, một số trường hợp còn có triệu đau ở cột sống. Triệu chứng đau xương sườn trái có thể là kéo dài dai dẳng và liên tục suốt cả ngày đêm. Điều này khiến cho người bệnh luôn trong cảm giác mệt mỏi, khó tập trung và giảm năng suất lao động. Người bệnh khi bị đau dây thần kinh liên sườn còn gặp những tình trạng như khó ngủ, sức đề kháng giảm, mất ngủ. Ngoài ra, những người bị đau lan vùng hạ sườn trái dữ dội còn có thể kèm theo sốt cao, buồn tiểu, vàng mắt và mặt tái nhợt…

Viêm màng phổi là dạng viêm phổi có thể gây ra đau vùng ngực trái, phải. Bệnh xuất phát từ sự tấn công của vi khuẩn gây nhiễm trùng phổi, làm tắc mạch phổi. Viêm màng phổi có khả năng dẫn đến bệnh ung thư. Vì thế, khi thấy hiện tượng đau xương sườn trái xảy ra có thể là do các sợi thần kinh trong phổi bị kích thích và gây đau.

Vậy đau xương sườn trái là bệnh gì? những người bị đau tim thường có cảm giác bị một vật gì đó đè nặng ngực trái. Tức ngực có thể biến mất trong một vài phút. Tuy nhiên, theo Tổ chức y tế Hoa Kỳ, một số phụ nữ không cảm nhận thấy dấu hiệu này dù có thể cơn đau tim sẽ xảy đến. Khi gặp triệu chứng đau sườn trái kèm theo những dấu hiệu tức ngực này, bạn cần phải đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị sớm. Ngoài ra, đau xương sườn trái còn có thể là nguyên nhân của những bệnh nguy hiểm như:

Tràn khí màng phổi gây ra những cơn đau nhức dữ dội ở ngực và xương sườn - Ảnh minh họa: Internet

Theo tiến sĩ George Schiffman thuộc Trung tâm y tế Illinois, bên cạnh việc tạo ra những cơn đau dữ dội, bị viêm màng phổi cũng gây ra những triệu chứng như: đau xương sườn, đau lưng, đau vai. Dù có thể không dẫn đến bất kỳ biến chứng nào nguy hiểm, tuy nhiên đau tức ngực do bệnh gây ra có thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người mắc phải.

Bị tràn khí ở màng phổi

Tràn khí màng phổi là bệnh nguy hiểm gây ra những cơn đau nhức dữ dội ở ngực. Hiện tượng này xảy ra do không khí đi vào vùng khoảng trống ở giữa phổi và thành ngực. Lượng áp suất làm cho bị phổi tràn khí, gây nên cơn đau xương sườn. Theo các chuyên gia của Viện Cleveland, bị nhiễm trùng, hen suyễn hay các bệnh ở phổi là nguyên nhân gây ra tràn khí màng phổi. Bên cạnh đau sườn trái, bạn có thể gặp các triệu chứng như thở nhanh, ho khan, tăng nhịp tim và da có màu bất thường.

Thuyên tắc màng phổi

Thuyên tắc phổi thường xảy ra khi máu tụ trong động mạch phổi. Từ đó gây ra các cơn đau đột ngột ở phần xương sườn. Người bệnh cũng đối mặt với các nguy cơ tử vong do máu đông có khả năng làm cản trở lưu thông oxy vào trong cơ thể.

Theo các bác sĩ chuyên khoa phổi thuộc Trung Colorado (Mỹ), triệu chứng nghẽn phổi có thể sẽ tiến triển dần hoặc sẽ đột ngột xuất hiện. Đôi khi, người mắc bệnh sẽ bị hụt hơi hoặc gặp những vấn đề hô hấp. Nếu thấy bất kỳ triệu chứng nào, hãy khám ngay lập tức.

Tăng áp động mạch phổi

Đau xương sườn trái có thể do tăng áp động mạch phổi. Theo Hiệp hội về Tim mạch Hoa Kỳ, huyết áp cao có thể gây ảnh hưởng xấu đến quá trình bơm máu vào trong phổi của tim. Những triệu chứng khác bao gồm khó thở khi vận động, rối loạn nhịp tim, có biểu hiện chán ăn, bị sưng vùng mắt cá chân.

Để có thể duy trì sức khỏe và ngăn ngừa triệu chứng tăng áp động mạch phổi, chúng ta cần thường xuyên tập thể dục, áp dụng các chế độ dinh dưỡng hợp lý, duy trì trọng lượng cơ thể mức vừa phải.

Ung thư gan

Người bị ung thư gan ở giai đoạn sớm gần như không có nhiều dấu hiệu nhận biết, khi phát hiện thì bệnh đã bước vào những giai đoạn cuối. Nếu thấy đau vùng hạ sườn trái có thể là triệu chứng của khối u đang phát triển khá lớn. Đây cũng có thể là triệu chứng của xơ gan giai đoạn cuối, gây nên biến chứng cổ trướng, xuất huyết tiêu hóa, vàng da, …

Đau vùng hạ sườn trái có thể là triệu chứng của khối u đang phát triển khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh tim

Tim nằm ở bên trái gần nách nên khi xuất hiện những cơn đau xương sườn trái dưới nách cần nghĩ ngay đến bệnh về tim. Trong đó, phổ biến phải kể đến thiểu năng mạch vành tim. Đây là bệnh lý xuất hiện khá nhiều vào những năm gần đây. Đặc biệt ở Việt Nam những người mắc thiểu năng mạch vành tim cũng rất nhiều. Hoặc đau sườn trái dưới nách cũng là do mắc một vài bệnh về hô hấp. Có một số bệnh đường hô hấp cũng có thể gây các cơn đau xương sườn trái như viêm phổi, ho lao…

Những cơn đau xương sườn trái dưới nách cần nghĩ ngay đến bệnh về tim - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tượng đau xương sườn trái khi mang thai

Nguyên nhân gây đau xương sườn khi mang thai

Tình trạng bị đau xương sườn bên trái khi mang thai có thể xảy ra bởi nhiều nguyên nhân. Trong đó có thể kể đến những nguyên nhân như:

Tử cung khi mang thai ngày càng đẩy lên, chèn lồng xương sườn, gây đau xương sườn.

Đau xương sườn trong quá trình mang thai có thể xảy ra bởi trọng lượng tăng lên, kích thước ngực nở rộng. Trọng lượng tăng nhanh áp lực lên xương sườn, xương sống.

Đau xương sườn trái còn xảy ra do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể (cơ bắp và hormone) trong khi mang thai. Khi bạn mang thai, lồng ngực mở rộng hỗ trợ phổi, tử cung. Tất cả những thay đổi đó dễ dẫn đến tình trạng đau xương sườn.

Tử cung khi mang thai chèn lồng xương sườn và gây đau xương sườn - Ảnh minh họa: Internet

Những triệu chứng bà bầu bị đau xương sườn trái

Những triệu chứng của tình trạng đau xương sườn khi mang thai thường bao gồm:

Đau một hoặc hai bên sườn.

Khó thở bởi áp lực ở phần xương sườn từ tử cung.

Đau vai do ảnh hưởng áp lực lên dây thần kinh nối cơ hoành và vai.

Bị khó tiêu do bị áp lực từ dạ dày.

Làm thế nào khắc phục tình trạng đau xương sườn lúc mang thai

Đau xương sườn thường gây ra khó chịu cho thai phụ. Vì vậy, làm sao để khắc phục cơn đau là vấn đề được nhiều bà bầu quan tâm. Nếu cơn đau diễn ra thường xuyên, bạn nên đến khám để được bác sĩ kiểm tra kỹ tình trạng bệnh. Ngoài ra, có những cách giúp bạn giảm cơn đau mà bạn có thể áp dụng tại nhà

Duy trì đúng tư thế

Để hạn chế những đau xương sườn, thai phụ nên duy trì tư thế đúng. Cơn đau xương sườn có thể sẽ tăng lên khi ngồi do ảnh hưởng của áp lực lớn chèn lên trên xương sườn được xuất phát từ tử cung. Lúc đó, nên nằm nghỉ trên một bề mặt cao để giảm cơn đau.

Thực hiện những bài tập duỗi

Với cách này, trước khi áp dụng nên tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia. Những bài tập duỗi kéo cơ thể có thể sẽ giúp cho đau xương sườn trái giảm xuống. Các động tác tác động ở vùng ngực giúp giảm cơn đau quanh lồng ngực, xương sườn. Trong số các bài tập duỗi thì yoga là một trong những phương pháp nhẹ nhàng mà bà bầu có thể áp dụng tại nhà.

Các động tác duỗi giúp giảm cơn đau quanh xương sườn - Ảnh minh họa: Internet

Làm dịu các cơ bắp

Massage nhẹ nhàng vùng lưng, bụng có thể làm giảm đau xương sườn nhanh chóng. Nếu bạn không rời khỏi nhà, có thể massage vùng bụng bằng những chuyển động tròn. Dù hầu hết những cơn đau trong quá trình mang thai là bình thường nhưng cũng gây khó chịu trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, nên mặc quần áo rộng, chọn áo ngực được thiết kế riêng cho bà bầu, nâng đỡ tốt để làm giảm áp lực lên xương sườn.

Trên đây là những thông tin về nguyên nhân cũng như dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh khi thấy cơ thể có hiện tượng đau xương sườn trái mà bạn nên lưu ý. Nếu thấy tình trạng đau không có dấu hiệu thuyên giảm hãy nhanh chóng đến các trung tâm y tế để kiểm tra và được chuẩn đoán chính xác tình trạng bệnh nhé.