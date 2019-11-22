Đau nửa đầu sau gáy bên phải: hồi chuông cảnh báo bạn cần lưu ý

Tùy vào từng người và mức độ mà bạn sẽ thấy những biểu hiện khác nhau. Có thể là đau nhói nửa đầu bên phải hoặc đau thành từng cơn, âm ỉ và liên tục. Nhiều cơn đau có cảm giác như điện giật, châm chích và bó thắt lại khiến cho phần cổ của bạn bị hạn chế vận động.

Đau nửa đầu sau gáy là việc bạn bị đau ở vùng phía sau đầu và phần cổ gáy. Ban đầu, bạn chỉ thấy đau hoặc nhức mỏi ở phần cổ gáy. Theo thời gian, cơn đau sẽ lan dần lên đầu ở vùng đỉnh và chẩm. Cuối cùng sẽ là lan sang hai bên thái dương.

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Những cơn đau có thể xuất hiện với tần suất và mức độ khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của đau nửa đầu bên phải phía sau gáy

Việc đau nửa đầu sau gáy bên phải xuất hiện là bởi những nguyên nhân sau:

Căng thẳng: Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều người bị đau nửa đầu sau gáy phải. Khi đó bạn sẽ cảm thấy cổ hoặc là da đầu đau âm ỉ, không hề nhói nhưng thắt chặt khó cử động.

Lối sống không phù hợp cũng là một nguyên nhân khiến đau nửa đầu bên phải sau gáy xuất hiện. Đó sẽ là: vận động sai tư thế, ăn uống không điều độ, làm việc quá nhiều dẫn đến mệt mỏi…

Dị ứng, viêm xoang và nhiễm trùng sẽ dẫn đến những áp lực lên phần trán và gò má khiến bạn bị đau.

Lạm dụng quá nhiều thuốc giảm đau, thường xuất hiện vào buổi sáng khi ngủ dậy.

Đau thần kinh chẩm ở cột sống cổ. Nếu 1 trong 2 dây thần kinh này bị kích thích sẽ khiến cơ thể bạn xuất hiện những cơn đau nhức ở nửa đầu sau gáy bên phải hoặc cảm giác ngứa ran.

Viêm động mạch cung cấp máu tạm thời. Nó sẽ khiến bạn không chỉ đau nửa đầu sau gáy mà còn lan sang cả đau hông, đau hàm thậm chí giảm cân, thị lực giảm.

Dây thần kinh sinh ba bị đau đó là khi bệnh đã trở nên mãn tính. Bởi đây là dây thần kinh rất quan trọng giúp truyền cảm giác từ mặt đến não và khi đó thì mặt của bạn cũng sẽ bị đau.

Ngoài ra đau cổ vai gáy bên phải còn do một số nguyên nhân khác như: phình động mạch, chấn thương, thậm chí là ung thư.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đau nửa đầu sau gáy - Ảnh minh họa: Internet

Những người thường bị đau nửa đầu sau gáy bên phải

Bất cứ ai ở bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể bị đau nửa đầu sau gáy bên phải. Tuy nhiên, những nhóm đối tượng sau đây sẽ thường bị gặp hơn.

Nhân viên văn phòng: Đây là nhóm đối tượng rất dễ bị đau nửa đầu bên phải phía sau gáy bởi họ phải ngồi liên tục trong một thời gian dài với một tư thế khó chịu và gò bó.

Người làm việc nặng liên quan đến cổ, gáy, đầu: Với người làm công việc bốc vác, vận chuyển, phải chịu áp lực từ vật có khối lượng lớn cũng dễ bị đau vai gáy.

Người cao tuổi bị mất ngủ: Mất ngủ dẫn đến đau đầu, mệt mỏi và đau vai gáy là điều dễ hiểu.

Người bị bệnh xương khớp: Nếu bạn gặp phải một trong những bệnh lý về xương khớp như: thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ hay đau dây thần kinh cổ vai gáy thì cũng sẽ dễ bị đau cổ vai gáy bên phải.

Bất cứ ai cũng có thể bị đau nửa đầu sau gáy - Ảnh minh họa: Internet

Khi nào cần phải gặp bác sĩ

Bất cứ khi nào có bệnh, xuất hiện những cơn đau bạn đều cần phải đến gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị đúng. Tuy nhiên, nếu gặp phải những biểu hiện sau đây, cần đi khám ngay lập tức:

Đau đầu nặng

Cứng gáy, vai

Các cơn đau xuất hiện ngày càng nhiều với cường độ mạnh

Đau đầu sau gáy

Cảm giác buồn nôn hoặc bị nôn

Sợ tiếng động và ánh sáng

Rối loạn tâm sinh lý, ý thức, hành vi

Triệu chứng về thần kinh khu trú.

Tùy theo từng cấp độ mà bạn sẽ được thực hiện những phương pháp chẩn đoán khác nhau và có cách giảm đau đầu sau gáy phù hợp.

Gặp bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị đau nửa đầu sau gáy bên phải

Khi bị đau nửa đầu sau gáy ở phía bên phải, bạn cần phải tìm cách điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ. Tùy vào mức độ mà sẽ áp dụng các cách chữa sau đây:

Dùng thuốc: áp dụng cho người bệnh ở mức độ nhẹ.

Vật lý trị liệu: để không phải can thiệp bằng thuốc, người bệnh có thể sử dụng phương pháp này.

Phẫu thuật: đây là khi mức độ bệnh của bạn bị nặng nhất.

Thay đổi thói quen, lắng nghe cơ thể để hạn chế mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là những thông tin về bệnh đau nửa đầu sau gáy bên phải và cách chữa đã được giới thiệu một cách cụ thể để bạn nắm bắt. Hãy luôn quan tâm đến cơ thể mình để không phải mắc bệnh giúp bạn có cuộc sống tốt hơn.