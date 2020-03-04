Cách trị hôi nách dân gian đơn giản, triệt để tận gốc

Hôi nách luôn là vấn đề bất cập của mọi giới khi trưởng thành, không bất kể là nam hay nữ. Đây là tình trạng tuyến mồ hôi làm việc quá mức, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức khiến cho vùng da dưới cánh tay ẩm ướt và bốc mùi. Tuy hôi nách không có tính lây truyền nhưng cũng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu. Vậy làm thế nào để trị hôi nách hiệu quả? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách trị hôi nách dân gian tại nhà vô cùng đơn giản.

Nếu bố hoặc mẹ bạn bị hôi nách thì cũng có thể di truyền sang cho con cái với khả năng là 50%. Còn trong trường hợp cả bố và mẹ đều bị hôi nách thì con có khả năng mắc bệnh là trên 85%.

Như câu tục ngữ đã rằng : “Ở đâu có vấn đề, ở đó có lời giải đáp”, thì để có phương pháp trị hôi nách tại nhà hiệu quả, trước hết bạn cần nắm rõ nguyên nhân tại sao lại bị hôi nách. Có các nguyên nhân dẫn đến hôi nách như sau:

Thứ hai: Do lười vệ sinh, ở dơ

Hôi nách là do tuyến mồ hôi hoạt động nhiều, quá sức. Và một trong những nguyên nhân làm cho tuyến mồ hôi phải hoạt động nhiều đó là cơ thể quá dơ bẩn kết hoạt hoạt động mạnh. Trên cơ thể người ở dơ có rất nhiều vi khuẩn khiến cho tuyến mồ hôi hoạt động quá công suất và tiết mồ hôi nhiều hơn dẫn đến tình trạng hôi nách. Người càng dơ thì mùi hôi nách càng nồng nặc.

Vệ sinh kém cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Do thói quen ăn uống không tốt

Đồ ăn, đồ uống có tính cay và chứa chất kích thích sẽ làm cho tuyến mồ hôi hoạt động nhiều dẫn đến hôi nách.

Đồ ăn cay nóng có khả năng gây ra bệnh hôi nách - Ảnh minh họa : Internet

Thứ tư: Do tâm trạng không tốt

Khi bạn quá căng thẳng và lo lắng về vấn đề gì đó thì tuyến mồ hôi sẽ tiết ra axit béo dưới dạng dịch thể. Dịch thể này khi gặp tế bào da chết mà vi khuẩn dưới cánh tay sẽ khiến cho vùng da dưới cánh tay bị bốc mùi khó chịu.

Thứ năm: Do một số bệnh lý

Một số bệnh lý về gan, thận, bệnh da liễu, ... cũng có thể khiến cho bạn bị hôi nách.

Cách trị hôi nách bằng muối

Đây là cách chữa hôi nách tại nhà rất đơn giản, dễ làm mà hiệu quả cực tốt. Sở dĩ trong muối có chứa Natri Clorua (NaCl) có tính sát khuẩn và khử mùi rất tốt. Vì vậy, muối còn được dùng như một công thức hay một cách trị hôi nách dân gian hiệu quả. Dưới đây là các cách chữa hôi nách bằng muối trắng:

Cách 1: Trị hôi nách bằng muối và chanh

Cả chanh và muối đều có tính sát trùng cao. Hơn nữa, trong chanh tươi có chứa rất nhiều hàm lượng vitamin C giúp làm trắng hồng vùng da dưới cánh. Đây là công thức trị hôi nách dân gian vô cùng hoàn hảo.

Cách thực hiện: Làm ướt vùng da dưới cánh, thoa muối biển lên mát xa nhẹ trong 30 giây rồi rửa lại bằng nước cốt chanh tươi hoặc chà lát chanh lên trực tiếp vùng da dưới cánh tay được thoa muối khoảng 2 phút. Cuối cùng, rửa lại sạch sẽ bằng nước ấm. Sau đó, lấy khăn mềm lau khô vùng da dưới cánh. Thực hiện từ 3-4 lần/ tuần.

Muối và chanh tạo nên công thức tuyệt diệu trị hôi nách nhanh tức khắc - Ảnh minh họa: Internet

Cách 2: Trị hôi nách bằng muối tinh và giấm

Giống như chanh, axit trong giấm cũng có tính khử trùng và khử mùi rất tốt. Kết hợp muối và giấm là công thức chữa hôi nách cực hiệu quả.

Cách thực hiện: Hòa 1 thìa giấm gạo và ½ thìa muối tinh vào bát và khuấy đều cho muối tan. Sau đó, làm sạch vùng da dưới cánh tay bằng cách rửa bằng nước ấm, rồi thoa hỗn hợp nước chanh và giấm lên. Mát xa nhẹ khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm và lau khô da. Thực hiện từ 3-4 lần/ tuần.

Muối - giấm, là công thức hoàn hảo để trị hôi nách triệt để - Ảnh minh họa: Internet

Cách 3: Trị hôi nách bằng muối và gừng

Gừng có tính cay và có khả năng hút ẩm cao, còn có tính diệt khuẩn và khử mùi rất hiệu quả. Muối và gừng tươi là phương pháp hoàn hảo để trị hôi nách tận gốc.

Cách thực hiện: Ép 1 nhánh gừng lấy nước rồi hoàn với ½ thìa muối và 3 thìa nước ấm. Sau đó làm sạch da nách bằng nước ấm rồi thoa hỗn hợp nước muối và gừng lên. Kết hợp mát xa nhẹ khoảng 5-10 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm và lau khô. Thực hiện đều đặn 3-4 lần/ tuần.

Muối - gừng là sự kết hợp tuyệt vời để trị chứng hôi nách - Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ những lăn khử mùi chứa nhiều hóa chất độc hại ra xa. Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách trị hôi nách dân gian bằng muối trắng tại nhà siêu hiệu quả, từ những nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, chi phí rẻ mà lại rất dễ thực hiện và vô cùng an toàn. Bạn sẽ không còn phải bận tâm đến các quán mỹ phẩm để lựa lăn khử mùi phù hợp nữa. Chúc các bạn áp dụng thành công cách trị hôi nách dân gian này!