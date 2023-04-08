Bụi đỏ ở sân bay Long Thành có thể gây viêm đường hô hấp, xơ hóa phổi: Tác hại khó lường

Sức khỏe 08/04/2023 05:55

Tình trạng nhiều hộ dân phải sống chung ‘bụi đỏ’ nhiều ở sân bay Long Thành có thể xem là nỗi ám ảnh.

Theo Kinh tế Sài Gòn Online, thời gian gần đây, nắng nóng kéo dài kèm theo bụi đỏ ngày càng nhiều từ công trường thi công sân bay Long Thành đang là nỗi ám ảnh của hàng nghìn hộ dân xã Bình Sơn, tỉnh Đồng Nai. Theo bác sĩ Nguyễn Hải Công, Chủ nhiệm khoa lao và bệnh phổi, Bệnh viện Quân Y 175 (TPHCM), người dân có nguy cơ bị viêm đường hô hấp cấp tính, thậm chí là mạn tính nếu tiếp xúc với bụi đỏ với lượng lớn bụi đỏ trong thời gian dài.

Khi tiếp xúc trực tiếp với da, mũi hay mắt, bụi đỏ sẽ gây nhiễm trùng da, viêm kết mạc mắt hoặc viêm mũi xoang, đặc biệt là với những người có cơ địa nhạy cảm, dễ bị dị ứng. Khi xâm nhập vào đường thở, những hạt bụi có nhiều góc cạnh và sắt nhọn có thể gây tổn thương cơ học tại chỗ và làm xây xát đường thở. 

Bụi đỏ ở sân bay Long Thành có thể gây viêm đường hô hấp, xơ hóa phổi: Tác hại khó lường - Ảnh 1
Bụi đỏ ở sân bay. Ảnh: Internet

Cũng theo VietNamNet, bản chất bụi đỏ là bụi đất. Khi hít vào trong phổi, hệ thống thanh lọc của phế quản sẽ đào thải ra ngoài. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc ngày này qua ngày khác, bụi không đào thải hết sẽ đọng lại gây viêm, lâu dài có thể dẫn đến xơ hóa phổi. Người bệnh cũng có thể bị tổn thương niêm mạc đường hô hấp, dễ nhiễm trùng phổi. 

Theo Tuổi Trẻ trước đó, đánh giá của đoàn kiểm tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, quá trình thi công sân bay Long Thành khiến bụi đỏ phát tán rất xa, ảnh hưởng đến nhiều xã, thị trấn thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 1, thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ACV tại sân bay Long Thành.

Bụi đỏ ở sân bay Long Thành có thể gây viêm đường hô hấp, xơ hóa phổi: Tác hại khó lường - Ảnh 2
Bụi đỏ ở Việt Nam

Căn cứ trên kết quả kiểm tra thực tế, kết quả phân tích mẫu môi trường và hồ sơ, tài liệu có liên quan, đoàn kiểm tra đã dự thảo thông báo kết luận kiểm tra và tổ chức buổi làm việc với ACV vào ngày 5-4.

Dự kiến giữa tháng 4-2023, đoàn kiểm tra sẽ có kết luận việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với ACV tại sân bay Long Thành.

Theo đánh giá, quá trình thi công sân bay Long Thành khiến bụi đỏ phát tán rất xa, ảnh hưởng đến nhiều xã, thị trấn thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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