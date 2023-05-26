Bỏ 100 triệu tự chữa rụng tóc tại nhà, kết quả lở loét lan rộng khắp da đầu

Sức khỏe 26/05/2023 11:11

Do áp lực công việc, bệnh nhân phát hiện tóc bị rụng thành mảng nên mua thuốc đông y tự chữa với chi phi lên tới 100 triệu đồng.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, anh T.T.H, 32 tuổi ở Hà Nội đã tin theo quảng cáo trên mạng mua gần 100 triệu tiền thuốc để chữa tóc rụng. Tuy nhiên, sau 1 tháng tự điều trị, tình trạng mọc tóc không cải thiện mà còn bị rụng tóc nặng hơn, từng mảng tóc rụng to như miệng bát.

Bác sĩ ThS.BSCKII. Nguyễn Tiến Thành chuyên khoa về da liễu cho biết, khi đến thăm khám buổi đầu, các vùng da đầu của anh H đang có biểu hiện của viêm da tiếp xúc dị ứng: đỏ, sưng nề chảy dịch, ngứa rất nhiều… hơn nữa vùng tóc rụng thành mảng...

Bỏ 100 triệu tự chữa rụng tóc tại nhà, kết quả lở loét lan rộng khắp da đầu - Ảnh 1
Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành đang khám cho bệnh nhân bị rụng tóc - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Theo lời kể của anh H, khoảng 2 năm về trước do công việc kinh doanh gặp nhiều áp lực, nên anh H. thường xuyên bị mất ngủ, chế độ ăn uống không hợp lý… và hay cảm cúm, ốm vặt. Mỗi lần anh gội đầu thấy tóc rụng nhiều, anh H chủ quan nghĩ tuổi tác, vất vả nên tóc rụng. Tuy nhiên, thời gian sau đó anh thấy tóc rụng nhiều từng mảng, có kích thước bằng đồng xu, tóc chỉ rụng vài chỗ trên đỉnh đầu... anh lo lắng bị hói nên đã tìm hiểu trên mạng.

Sau khi nghe quảng cáo trên mạng và bạn bè hướng dẫn sử dụng thuốc bôi và thuốc đông y để chữa rụng tóc tại nhà nên bệnh nhân đã mua thuốc về chữa. Chi phí các lần cộng lại lên đến gần 100 triệu đồng. Các thuốc này vừa đắp, gội, trà sát vào vùng rụng tóc.

Khi mới gặp bác sĩ tâm trạng bệnh nhân rất lo lắng, vùng tóc rụng đã tổn thương rất nặng, tình trạng lở loét rất nhiều, hơn nữa vùng tóc rụng ngày càng rộng hơn, tóc rất yếu và thưa. Tại chỗ tổn thương trên đầu bệnh nhân đã chảy dịch và xuất hiện mụn nước lở loét. Chỗ có tóc thì tình trạng rất yếu, chỉ cần vuốt nhẹ đã rụng từng mảng lan rộng hơn.

Chia sẻ về vấn đề này, Ths.BS CKII Nguyễn Tiến Thành cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tóc rụng trong đó có thể gặp như: nhiễm nấm da đầu, bệnh tự miễn, stress…

Bỏ 100 triệu tự chữa rụng tóc tại nhà, kết quả lở loét lan rộng khắp da đầu - Ảnh 2
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tóc rụng như: nhiễm nấm da đầu, bênh tự miễn, stres - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Tình trạng rụng tóc cũng có nhiều loại như:

- Rụng tóc mảng

- Rụng tóc kiểu hói

- Rụng tóc kiểu mối gặm…

Rụng tóc còn có thể xuất phát từ một số bệnh lý nguy hiểm, điển hình là trường hợp một nam bệnh nhân từng thăm khám tại Bệnh Viện Da liễu trung ương. Ngoài rụng tóc, bệnh nhân có kèm theo hồng ban mọc nhiều vị trí như hông, lưng, chân.

Theo thông tin từ Báo Hà Nội Mới, nhận thấy bệnh nhân có những triệu chứng điển hình của giang mai, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm. Kết quả, nam thanh niên được chẩn đoán mắc giang mai giai đoạn 2.

Khai thác tiền sử bệnh nhân được biết, khoảng nửa năm trước, anh có quan hệ tình dục với người lạ nhưng không có biện pháp bảo vệ, sau đó có xuất hiện tổn thương vùng kín, vài tuần sau biến mất. Gần đây, vì tóc rụng nhiều, tay nổi hồng ban, bệnh nhân mới đi khám. Tuy nhiên, anh chưa từng nghĩ việc rụng tóc này là do bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ cho hay, do không phát hiện sớm nên bệnh nhân đã bỏ qua điều trị bệnh ở giai đoạn 1 khiến xoắn khuẩn giang mai lan tràn khắp cơ thể, làm tổn thương nhiều vị trí. Rụng tóc do giang mai vẫn có thể phục hồi nhưng trong trường hợp điều trị muộn, tổn thương viêm nhiều khiến nang tóc hỏng, sẽ hạn chế quá trình phục hồi.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, rụng tóc là biểu hiện, triệu chứng cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm. Rụng tóc có thể do yếu tố khởi phát từ bên trong như nhóm bệnh lý tự miễn hoặc thông qua cơ chế tác động từ bên ngoài như nhiễm khuẩn, phẫu thuật, sức khỏe tinh thần, sốt…

Thực tế, có rất nhiều bệnh nhân đã tự điều trị rụng tóc khiến “tiền mất, tật mang”. Khi bệnh không đỡ, thậm chí nặng hơn mới đến bệnh viện thăm khám. Do đó, người dân khi có các biểu hiện khác lạ về tóc nên được thăm khám để điều trị kịp thời.

Đi khám rụng tóc, người đàn ông tá hỏa phát hiện bị bệnh giang mai

Đi khám rụng tóc, người đàn ông tá hỏa phát hiện bị bệnh giang mai

Thấy tóc liên tục rụng từng đám lốm đốm, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ phát hiện mắc giang mai - bệnh lây truyền qua đường tình dục.

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