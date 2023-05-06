Phú Thọ: Đang chơi với chị, bé trai hóc phải kẹp tóc nguy kịch

Tin y tế 06/05/2023 12:24

Bé nhập viện trong tình trạng vật vã nhiều, thở nhanh, tím tái quanh môi, buồn nôn và nôn rất nguy hiểm.

Theo thông tin từ Zing, mẹ bé cho biết cách vào viện 15 phút, trẻ ở nhà chơi đồ chơi với chị gái. Sau đó, trẻ xuất hiện ho nhiều, tăng tiết đờm dãi có máu hồng, buồn nôn và nôn. Gia đình nghi trẻ nuốt phải dị vật thanh kim loại có răng cưa kích thước 2 cm. Phụ huynh cố lấy nhưng không được nên đã đưa trẻ đến bệnh viện.

Bệnh nhi vào cấp cứu trong tình trạng kích thích, vật vã nhiều, thở nhanh, tím tái quanh môi, buồn nôn và nôn ra dịch có dây máu hồng, SpO2 94%. Nghi trẻ hóc dị vật, nhân viên y tế lập tức thực hiện Heimlich cấp cứu. Sau khoảng 3 phút, trẻ nôn ra dị vật là chiếc kẹp tóc kích thước 2x2 cm.

Phú Thọ: Đang chơi với chị, bé trai hóc phải kẹp tóc nguy kịch - Ảnh 1

Trẻ nôn ra dị vật là chiếc kẹp tóc kích thước 2x2 cm. Ảnh: Zing

Sau lấy dị vật, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi ổn định, hết tím, kích thích, phổi thông khí tốt, tim đều rõ.

 

Có rất nhiều trẻ em gặp tình trạng hóc dị vật, thường gặp như: các loại hạt, các món đồ chơi, các loại hải sản... Theo thông tin từ Báo Lao Động, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng tiếp nhận một trường hợp hóc dị vật do ngậm giấy trong lúc chơi đùa. Bệnh nhi là bé Lê Tiến Đ (16 tháng tuổi ở Nghệ An). Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và chỉ định gây mê cấp cứu, soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Sau gắp dị vật khí quản, bệnh nhi tỉnh, tự thở, môi hồng, nhịp tim đều. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định hơn nhưng cần theo dõi và điều trị tại khoa.

Trẻ nhỏ thường hay bị hóc dị vật do thói quen ngậm hoặc nhặt đồ vật nhỏ cho vào miệng, điều này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng nếu không được gia đình quan tâm và phát hiện kịp thời.

Phú Thọ: Đang chơi với chị, bé trai hóc phải kẹp tóc nguy kịch - Ảnh 2

Nếu không may trẻ có biểu hiện bị sặc do dị vật thì cần tiến hành cấp cứu ngay. Ảnh: Lao Động

Qua sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý trong quá trình chăm sóc trẻ. Nếu phát hiện trẻ đang ngậm hoặc ăn những vật dễ gây sặc vào đường thở, người chăm sóc trẻ cần bình tĩnh, dỗ trẻ tự nhè ra.

Bạn tuyệt đối không lấy tay móc miệng trẻ hoặc làm con khóc vì sẽ tăng nguy cơ gây dị vật đường thở.

Trẻ bị hóc dị vật cần sơ cứu kịp thời, đúng cách và đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Phụ huynh hãy tự trang bị cho mình các kỹ năng xử trí hóc dị vật để sẵn sàng áp dụng khi không may sự cố xảy ra. 

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