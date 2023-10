Có rất nhiều trẻ em gặp tình trạng hóc dị vật, thường gặp như: các loại hạt, các món đồ chơi, các loại hải sản... Theo thông tin từ Báo Lao Động, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng tiếp nhận một trường hợp hóc dị vật do ngậm giấy trong lúc chơi đùa. Bệnh nhi là bé Lê Tiến Đ (16 tháng tuổi ở Nghệ An). Các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và chỉ định gây mê cấp cứu, soi gắp dị vật cho bệnh nhi. Sau gắp dị vật khí quản, bệnh nhi tỉnh, tự thở, môi hồng, nhịp tim đều. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định hơn nhưng cần theo dõi và điều trị tại khoa.

Trẻ nhỏ thường hay bị hóc dị vật do thói quen ngậm hoặc nhặt đồ vật nhỏ cho vào miệng, điều này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng nếu không được gia đình quan tâm và phát hiện kịp thời.

Nếu không may trẻ có biểu hiện bị sặc do dị vật thì cần tiến hành cấp cứu ngay. Ảnh: Lao Động

Qua sự việc trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chú ý trong quá trình chăm sóc trẻ. Nếu phát hiện trẻ đang ngậm hoặc ăn những vật dễ gây sặc vào đường thở, người chăm sóc trẻ cần bình tĩnh, dỗ trẻ tự nhè ra.

Bạn tuyệt đối không lấy tay móc miệng trẻ hoặc làm con khóc vì sẽ tăng nguy cơ gây dị vật đường thở.

Trẻ bị hóc dị vật cần sơ cứu kịp thời, đúng cách và đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Phụ huynh hãy tự trang bị cho mình các kỹ năng xử trí hóc dị vật để sẵn sàng áp dụng khi không may sự cố xảy ra.