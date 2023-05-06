Nhiều người già, trẻ em nhập viện do nắng nóng

Nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây khiến nhiều người mệt mỏi. Tại bệnh viện, ghi nhận tình trạng bệnh nhân nhập viện, trong đó là người già và trẻ nhỏ.

Theo thông tin từ Báo SGGP, mới đầu giờ sáng, Khoa Khám bệnh ở Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) “ngột ngạt” vì số người đến khám bệnh quá đông, người già hay trẻ nhỏ đều cảm thấy mệt mỏi, vật vã vì nắng nóng đầu mùa. Trung bình mỗi ngày có tới 800 bệnh nhân nhập viện, tăng trên 15% so với trước, trong đó chiếm gần một nửa là trẻ nhỏ với không ít trường hợp được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bệnh khá nặng. Trước số bệnh nhân tăng cao, bệnh viện đã yêu cầu các khoa phòng tăng cường thêm quạt mát, điều hòa nhiệt độ, nước uống, cũng như thêm bàn khám bệnh, bàn thu viện phí, phân giờ khám... nhưng cũng chỉ “giải nhiệt” được phần nào. Trong khi đó, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 2.500-3.000 bệnh nhi đến khám trong tình trạng: ho, viêm hô hấp cấp, sốt cao dài ngày, nôn trớ, tiêu chảy, sốt virus, viêm não, phát ban... do thời tiết nắng nóng gây ra.

Nhiều người mệt mỏi do thời tiết nắng nóng. Ảnh: Internet Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị những ngày nắng nóng tăng cao nên bệnh viện đã tăng thêm buồng khám bệnh, huy động thêm các bác sĩ, điều dưỡng giỏi tại phòng khám để phân loại bệnh nhanh hơn. Theo các bác sĩ Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trong những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt đầu mùa cũng khiến nhiều người cao tuổi phải nhập viện. Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho nhiều người cao tuổi bị tai biến mạch máu não và viêm phổi. Người dân mặc áo khoác, trùm khẩu trang kín mặt để tránh nắng khi ra đường. Ảnh: SGGP Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và cuộc sống thường nhật của người dân. Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo để dự phòng sốc nhiệt cho trẻ, phụ huynh cần nhớ:

- Vui chơi hay tập luyện trong môi trường thoáng mát. - Khi cần phải tập luyện ngoài trời nắng, trước đó vài ngày, bạn nên có thời gian cho trẻ ra nắng để cơ thể quen dần với tác động của nắng nóng. - Cho trẻ mặc quần áo nhẹ, mỏng, ngắn tay, màu sáng, đội nón rộng vành. - Cho trẻ uống thêm nhiều nước khi học và luyện tập trong môi trường nóng bức. Cẩn trọng với sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh: Zing - Tránh tập luyện quá sức ở ngoài trời nắng. Nếu trẻ cảm thấy khó chịu, trẻ cần ngừng ngay việc tập luyện và vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi. - Nếu trẻ phải thường xuyên tập luyện, học tập ngoài nắng, hãy giới hạn mỗi lần tập 20-25 phút, tối đa 45-60 phút/ngày. Bạn nên cho trẻ giải lao sau một khoảng thời gian, vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi và uống nước. - Nhà trường thiết kế sân chơi, tập luyện thể thao thoáng mát, có mái che.

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