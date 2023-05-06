Nhiều người già, trẻ em nhập viện do nắng nóng

Tin y tế 06/05/2023 11:47

Nắng nóng gay gắt trong những ngày gần đây khiến nhiều người mệt mỏi. Tại bệnh viện, ghi nhận tình trạng bệnh nhân nhập viện, trong đó là người già và trẻ nhỏ.

Theo thông tin từ Báo SGGP, mới đầu giờ sáng, Khoa Khám bệnh ở Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) “ngột ngạt” vì số người đến khám bệnh quá đông, người già hay trẻ nhỏ đều cảm thấy mệt mỏi, vật vã vì nắng nóng đầu mùa. Trung bình mỗi ngày có tới 800 bệnh nhân nhập viện, tăng trên 15% so với trước, trong đó chiếm gần một nửa là trẻ nhỏ với không ít trường hợp được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bệnh khá nặng. Trước số bệnh nhân tăng cao, bệnh viện đã yêu cầu các khoa phòng tăng cường thêm quạt mát, điều hòa nhiệt độ, nước uống, cũng như thêm bàn khám bệnh, bàn thu viện phí, phân giờ khám... nhưng cũng chỉ “giải nhiệt” được phần nào.

Trong khi đó, Khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi Trung ương mỗi ngày tiếp nhận từ 2.500-3.000 bệnh nhi đến khám trong tình trạng: ho, viêm hô hấp cấp, sốt cao dài ngày, nôn trớ, tiêu chảy, sốt virus, viêm não, phát ban... do thời tiết nắng nóng gây ra.

Nhiều người già, trẻ em nhập viện do nắng nóng - Ảnh 1
Nhiều người mệt mỏi do thời tiết nắng nóng. Ảnh: Internet

Ông Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, số lượng bệnh nhi đến khám và điều trị những ngày nắng nóng tăng cao nên bệnh viện đã tăng thêm buồng khám bệnh, huy động thêm các bác sĩ, điều dưỡng giỏi tại phòng khám để phân loại bệnh nhanh hơn. Theo các bác sĩ Bệnh viện Lão khoa Trung ương, trong những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt đầu mùa cũng khiến nhiều người cao tuổi phải nhập viện. Bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho nhiều người cao tuổi bị tai biến mạch máu não và viêm phổi.

Nhiều người già, trẻ em nhập viện do nắng nóng - Ảnh 2
Người dân mặc áo khoác, trùm khẩu trang kín mặt để tránh nắng khi ra đường. Ảnh: SGGP

Nắng nóng gay gắt đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và cuộc sống thường nhật của người dân. Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố khuyến cáo để dự phòng sốc nhiệt cho trẻ, phụ huynh cần nhớ:

- Vui chơi hay tập luyện trong môi trường thoáng mát.

- Khi cần phải tập luyện ngoài trời nắng, trước đó vài ngày, bạn nên có thời gian cho trẻ ra nắng để cơ thể quen dần với tác động của nắng nóng.

- Cho trẻ mặc quần áo nhẹ, mỏng, ngắn tay, màu sáng, đội nón rộng vành.

- Cho trẻ uống thêm nhiều nước khi học và luyện tập trong môi trường nóng bức.

Nhiều người già, trẻ em nhập viện do nắng nóng - Ảnh 3
Cẩn trọng với sức khỏe của trẻ nhỏ. Ảnh: Zing 

- Tránh tập luyện quá sức ở ngoài trời nắng. Nếu trẻ cảm thấy khó chịu, trẻ cần ngừng ngay việc tập luyện và vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi.

- Nếu trẻ phải thường xuyên tập luyện, học tập ngoài nắng, hãy giới hạn mỗi lần tập 20-25 phút, tối đa 45-60 phút/ngày. Bạn nên cho trẻ giải lao sau một khoảng thời gian, vào chỗ có bóng mát nghỉ ngơi và uống nước.

- Nhà trường thiết kế sân chơi, tập luyện thể thao thoáng mát, có mái che.

 

Lạm dụng thuốc chữa bệnh đột quỵ, người phụ nữ nhập viện nguy kịch

Lạm dụng thuốc chữa bệnh đột quỵ, người phụ nữ nhập viện nguy kịch

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do rối loạn đông máu khi lạm dụng thuốc An cung.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin nóng tin mới sốc nhiệt

TIN MỚI NHẤT

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Cứ ngỡ lấy được vợ ngoan, cưới xong tôi mới biết mình đã chọn sai

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Phát hiện con cá sấu nổi trên sông, người dân vây bắt sống con cá có kích thước khủng lên đến 7 mét

Video 1 giờ 6 phút trước
Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg