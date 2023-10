Ngay lập tức người bệnh được điều trị hồi sức tích cực, kiểm soát hô hấp bằng đặt ống nội khí quản, thở máy, hồi sức huyết động, truyền khối hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, CryO, vitamin K1 liều cao.

Sau điều trị 7 ngày tích cực người bệnh hiện tại tỉnh táo, hết rối loạn đông máu, hết chảy máu, tự thở qua tốt qua Canuyn khí quản, đã được chuyển tuyến dưới theo dõi điều trị tiếp.

TS. BS. Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ thông tin trên Báo Giáo dục thời đại: "Hiện nay có nhiều thông tin truyền miệng về tác dụng của An Cung giúp phòng đột quỵ. Do đó rất nhiều người dân lạm dụng thuốc An Cung với mong muốn phòng đột quỵ mà không theo hướng dẫn của bác sĩ".

Từng có nhiều ca nhập viện vì sử dụng thuốc. Ảnh: Internet

Chuyên gia nhấn mạnh, hiện nay không có bất cứ khuyến cáo nào của Bộ Y tế về sử dụng An Cung trong việc dự phòng đột quỵ não. Qua đây trường hợp nói trên, các bác sĩ khuyến cáo, để dự phòng đột quỵ não tốt nhất là kiểm soát huyết áp, mỡ máu, sử dụng thuốc chống đông dưới sự hướng dẫn và thăm khám định kì của bác sĩ. Nếu xuất hiện triệu chứng của đột quỵ não như nói khó, yếu liệt vận động thì phải đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho hay, An cung ngưu hoàng hoàn là bài thuốc y học cổ truyền có từ lâu của Trung Quốc, trong các tài liệu đông y của Trung Quốc, An cung ngưu hoàng hoàn cũng chỉ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc trị sốt cao, co giật, khu đờm, các triệu chứng của nhiệt nhập tâm bào, nói sảng, lưỡi đỏ, trẻ em sốt cao, co giật. Thành phần của An cung ngưu hoàng hoàn có các vị chính như: sừng tê giác, sỏi mật bò, xạ hương… Tuy nhiên, hiện nay, sừng tê giác đã được thay bằng sừng trâu; sỏi mật bò tự nhiên hầu như không có nên thay bằng sỏi nhân tạo. Xạ hương cũng có nhiều loại: tự nhiên hoặc tổng hợp. Bài thuốc này cũng gồm có cả các thành phần như: thạch tín, thủy ngân,... Đây đều là các dược liệu có độc tính và khi dùng phải có sự kiểm soát chặt chẽ về liều dùng, đường dùng, người dùng và phải có sự tư vấn của bác sĩ Đông y.