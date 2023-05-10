Đi khám rụng tóc, người đàn ông tá hỏa phát hiện bị bệnh giang mai

Sức khỏe 10/05/2023 18:36

Thấy tóc liên tục rụng từng đám lốm đốm, người đàn ông 32 tuổi bất ngờ phát hiện mắc giang mai - bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 10/5, khám cho bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Minh, Phó Trưởng khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, còn phát hiện hồng ban mọc nhiều vị trí như hông, lưng, chân. Riêng tóc của anh rụng kiểu “rừng thưa”, khác với rụng tóc kiểu hói.

Nhận thấy bệnh nhân có những triệu chứng điển hình của giang mai, bác sĩ chỉ định làm xét nghiệm. Kết quả, anh mắc giang mai giai đoạn 2.

Đi khám rụng tóc, người đàn ông tá hỏa phát hiện bị bệnh giang mai - Ảnh 1
Sau khi xét nghiệm, bác sĩ nhận định bệnh nhân bị giang mai giai đoạn 2 - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh nhân cho biết khoảng nửa năm trước có quan hệ tình dục với người lạ nhưng không có biện pháp bảo vệ. Sau hơn một tháng, anh thấy vùng kín nổi vài vết trợt nông hình tròn, hạch nhỏ, sau đó vài tuần lại biến mất nên không để ý. Gần đây, vì tóc rụng nhiều, tay nổi hồng ban, anh mới đi khám.

Bác sĩ Minh chia sẻ rằng bệnh nhân chưa từng nghĩ rụng tóc lại liên quan bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ông cho biết bệnh nhân đã bỏ qua điều trị giai đoạn 1 của bệnh. Khi săng và hạch tan đi, xoắn khuẩn giang mai lan tràn khắp cơ thể, làm tổn thương nhiều vị trí, biểu hiện là các dát đào ban.

Dẫn nguồn tin từ VNExpress, theo bác sĩ Minh, trường hợp khám rụng tóc nhưng phát hiện bệnh tình dục như bệnh nhân trên là ít gặp. Tuy nhiên, thực tế nhiều bệnh nhân đến khám và điều trị rụng tóc bất ngờ phát hiện bệnh lý khác, như lupus ban đỏ.

Đi khám rụng tóc, người đàn ông tá hỏa phát hiện bị bệnh giang mai - Ảnh 2
Rụng tóc không chỉ là biểu hiện của tình trạng nấm da đầu, do dầu gội mà có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh lý nguy hiểm khác - Ảnh minh họa: Internet

Rụng tóc thường do nhiều nguyên nhân, có thể khởi phát từ bên trong cơ thể như nhóm bệnh lý tự miễn; hoặc thông qua tác động từ bên ngoài như nhiễm khuẩn, phẫu thuật, sức khỏe tinh thần. Nhiều người khi bị rụng tóc thường nghĩ đến nguyên nhân nấm da đầu, do dầu gội mà không cho rằng là biểu hiện của bệnh khác.

Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra. Vi khuẩn giang mai xâm nhập trực tiếp vào cơ thể qua các vết xước trên da và niêm mạc khi tiếp xúc với dịch tiết từ tổn thương giang mai, hay quan hệ tình dục không an toàn qua đường âm đạo, hậu môn hay miệng. Bệnh còn lây qua đường máu. 

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