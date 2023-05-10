Người đàn ông suýt mù mắt vì bị bóng rơi trúng đầu

Sức khỏe 10/05/2023 17:37

Anh P. ở Đồng Nai đang chơi bóng cùng bạn thì bị rơi trúng đầu và rơi vào tình trạng mù lòa.

Cụ thể, theo thông tin từ Thanh niên, anh T.V.P (34 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang chơi bóng đá cùng bạn thì không may bị bóng bay rơi trúng đầu. Anh có hiện tượng không nhìn rõ đường và bị choáng váng. Ngay sau đó, anh được người nhà đưa về nhưng mắt anh không có hiện tượng hồi phục.

Người đàn ông suýt mù mắt vì bị bóng rơi trúng đầu - Ảnh 1
Bác sĩ đang kiểm tra mắt cho bệnh nhân - Ảnh: Thanh niên

Sáng hôm sau, anh đến khoa Mắt, BVĐK Tâm Anh TP.HCM để khám mắt thì bác sĩ cho biết các bộ phận của mắt anh bị viêm nhẹ. Chính những tế bào phản ứng viêm khiến anh nhìn mọi vật xung quanh như có sương mù bao phủ. Anh P được bác sĩ kê thuốc uống giảm viêm, thuốc nhỏ mắt kháng khuẩn, điều trị các tổn thương mắt. 

Vùng đầu không chỉ là nơi lưu trữ thông tin mà còn điều khiển các hoạt động của tứ chi và các cơ quan. Chính vì vậy, nếu bị tác động vào đầu với lực quá lớn có thể ảnh hưởng nặng đến sức khỏe và thể trạng cơ thể.

Trước đó, theo thông tin từ Vietnamnet, một người đàn ông bị vật rơi trúng đầu và lưng bị lõm sọ chấn thương cột sống suýt bị liệt.

Người đàn ông suýt mù mắt vì bị bóng rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh chụp CT cho thấy vùng chấn thương cột sống ngực của bệnh nhân - Ảnh:Vietnamnet

Cụ thể vào ngày 19/12/2019, Bệnh viện Quận Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân N.V.Đ (42 tuổi, ngụ Huyện Thới Lai, Cần Thơ) trong tình trang đau đầu, đau ngực. đau lưng, khó thở. Đỉnh chẩm đầu bệnh nhân có vết thương phức tạp với kích thước hơn 20 cm.

Bệnh nhân được chẩn đoán bị lõm sọ đỉnh, gãy mất vững cột sống ngực, gãy xương sườn 2 bên, tràn máu màng phổi. Rất may, các bác sĩ đã giúp anh cấp cứu kịp thời và giữ được tính mạng.

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