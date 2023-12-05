Bị thanh sắt 40cm đâm xuyên mông, người đàn ông thức trắng đêm chờ người đến cứu

Sức khỏe 05/12/2023 21:07

Người đàn ông bất ngờ ngã tại công trường bị thanh sắt đâm xuyên mông nhưng không ai phát hiện, đến sáng mới được đưa vào viện cấp cứu.

 

Theo VNExpress đưa tin, ngày 5/12, bác sĩ Trần Trung Kiên, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết bệnh nhân nhập viện khi sốc, đau nhiều do bị dị vật là thanh sắt dài 40 cm đâm xuyên thấu qua vùng bẹn tới tận phía sau mông phải. Các bác sĩ khẩn trương hồi sức chống sốc, kiểm soát huyết động và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

Theo báo Dân Trí đưa tin, bệnh nhân là anh N.T.V., 34 tuổi, sống tại Thường Tín, Hà Nội, bị ngã vào thanh sắt ở đầu cọc bê tông tại công trường xây dựng từ đêm. Tuy nhiên, do trong đêm nên không ai phát hiện, bệnh nhân phải nằm im tại đó đến sáng mới được người đi đường đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, đau nhiều do bị dị vật (thanh sắt dài khoảng 40cm) đâm xuyên thấu qua vùng bẹn xuyên qua bờ trên khớp háng và xuyên thủng ra sau mông bên phải.

Bị thanh sắt 40cm đâm xuyên mông, người đàn ông thức trắng đêm chờ người đến cứu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức chống sốc, kiểm soát huyết động ổn định và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần thiết.

Toàn bộ kíp trực ngoại đã tổ chức hội chẩn cấp cứu, đánh giá tình trạng, nhận thấy bệnh nhân có nguy cơ bị tổn thương thần kinh mạch máu và nguy cơ mất chức năng của chi, nhiễm trùng nếu không can thiệp kịp thời nên đã được chỉ định mổ cấp cứu.

Tiến hành song song cùng 1 lúc 2 kíp phẫu thuật cho bệnh nhân. Kíp thứ nhất bộc lộ và xử lý tổn thương mạch máu ở vùng bẹn và đùi. Kíp thứ 2 bộc lộ bảo vệ dây thần kinh và bao khớp phía sau.

Sau hơn một giờ phẫu thuật, thanh sắt đã được rút ra một cách an toàn, các tổ chức đụng dập được cắt lọc sạch sẽ, các mảnh rỉ sắt và các dị vật được lấy bỏ toàn bộ. Dự kiến khoảng 2 tuần nữa bệnh nhân có thể xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo trong tai nạn lao động, quan trọng là phải sơ cứu đúng cách, cố gắng cố định tốt dị vật trong quá trình di chuyển bệnh nhân. Tuyệt đối không được tự ý rút bỏ các dị vật vì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng người bệnh. Ngoài ra, các công trường xây dựng cần có các biển báo, rào chắn cẩn thận để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

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Dù các bác sĩ đã điều trị tích cực, dùng thuốc tan máu, thuốc ổn định nhãn áp suốt 1 tuần nhưng chỉ có thể bảo tồn về mặt thẩm mỹ, không giữ được thị lực mắt phải cho cháu bé.

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Từ khóa:   tai nạn lao động thanh sắt đâm xuyên mông tin y tế

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