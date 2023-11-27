Khai thác bệnh sử, trước đó bé trai chơi cầu lông ở trường và vô tình bị vợt cầu lông của bạn đập vào mắt phải. Thời điểm vào bệnh viện ở TP.HCM, bệnh nhi đã xuất huyết tiền phòng (chảy máu trong mắt) và xuất huyết pha lê thể (dịch kính), ảnh hưởng võng mạc nặng.

Theo thông tin từ Dân Trí, một bé trai 7 tuổi (quê Bình Định), nhập viện tại khoa Mắt Nhi, Bệnh viện Mắt TP.HCM vào đầu tháng 11 trong tình trạng chấn thương mắt 4 ngày, đã khâu kết mạc tại bệnh viện địa phương.

Tương tự là một trường hợp bé trai 10 tuổi, quê Đồng Nai, cũng bị chấn thương mắt phải vì vợt đập trúng trong lúc chơi cầu lông tại trường. Thời điểm bệnh nhi vào viện là ngày thứ 3 của tai nạn, lúc này bé chỉ thấy bóng bàn tay, xuất huyết tiền phòng độ 4, xuất huyết pha lê thể.

Dù các bác sĩ đã điều trị tích cực, dùng thuốc tan máu, thuốc ổn định nhãn áp suốt 1 tuần nhưng chỉ có thể bảo tồn về mặt thẩm mỹ, không giữ được thị lực mắt phải cho cháu bé.

Bệnh nhi được điều trị bằng thuốc giảm xuất huyết và thuốc cầm máu trong 4 ngày. Sau điều trị, bé rất may mắn khi phục hồi một phần thị lực mắt phải (thử kính thị lực đạt 6/10).

Dẫn tin từ báo Phụ nữ TP.HCM, bị tổn thương ở mắt có thể không nguy hiểm tính mạng nhưng sẽ ảnh hưởng tới các hoạt động thường nhật, gây xáo trộn nghiêm trọng cuộc sống của trẻ. Khi bị tai nạn ở vùng mắt, không phải ca nào cũng may mắn hồi phục. Do đó, phụ huynh cần hết sức lưu ý trong sinh hoạt hằng ngày, có ý thức bảo vệ đôi mắt cho con.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thành Danh - Đơn vị Mắt Bệnh viện Nhi Đồng 2 - khuyến cáo phụ huynh về mức độ nguy hiểm khi trẻ bị vỡ nhãn cầu. Trẻ không chỉ bị mất thẩm mỹ, mặc cảm về ngoại hình mà thị lực cũng có thể vĩnh viễn không phục hồi.

Nhãn cầu là một khối tròn, bên trong có nhiều tổ chức cấu tạo. Vỡ nhãn cầu là tình trạng tổn thương gây mất sự toàn vẹn cấu trúc của nhãn cầu. Tùy vào mức độ tổn thương khi nhãn cầu vỡ sẽ gây ra các hệ lụy khác nhau. Vỡ nhãn cầu mức độ nhẹ, là các tổ chức bên trong không bị đẩy ra ngoài.

Lúc này, bác sĩ vẫn có thể bảo tồn được cấu trúc giải phẫu bằng cách khâu lại vết rách hoặc bơm dịch, bơm khí để giữ áp suất nhãn cầu. Nhãn cầu bị vỡ mức độ nặng nghĩa là các tổ chức bên trong bị đẩy ra ngoài. Ở tình trạng này, mắt của bệnh nhi rất khó bảo tồn và đương nhiên sẽ mất luôn thị lực. Khi một mắt bị tổn thương, mắt còn lại có nguy cơ bị ảnh hưởng thị lực.

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Trung Chính - Đơn vị Mắt Bệnh viện Nhi Đồng 2, trẻ cần được đưa tới bệnh viện và xử trí vết thương sớm nhất khi có tổn thương ở vùng mắt. Thời gian vàng để can thiệp xử trí, tránh tối đa các biến chứng là trong vòng 24 giờ đầu.

Tổn thương mắt thường được chia thành các dạng như: do dị vật, phỏng (nhiệt, hóa chất), bị đâm trúng gây rách và chảy máu…

Trước tiên, với các tổn thương có dị vật trong mắt, nếu dị vật nhỏ như bụi, sợi lông mi thì không nên dụi mắt mà hãy rửa bằng nước sạch. Nếu dị vật vẫn chưa trôi ra, phải nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện để bác sĩ gắp ra.

Khi mắt bị phỏng hóa chất, hãy rửa mắt bằng nước sạch rồi mới đến bệnh viện để mắt không bị tổn thương thêm. Cố gắng bình tĩnh trong trường hợp mắt trẻ bị rách, chảy máu. Lúc đó, hãy tìm gạc sạch băng ép lại rồi khẩn trương đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất.