Ăn phải kẹo "lạ" in toàn chữ nước ngoài, 5 học sinh bị tê môi, khó thở, phải nhập viện nghi do ngộ độc

Tin y tế 26/11/2023 06:10

Trong giờ giải lao, các em học sinh đã ra cửa hàng tạp hóa phía sau trường mua kẹo ăn. Sau đó, một số em đã có biểu hiện nghi bị ngộ độc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, 10h ngày 25/11, Phòng Y tế huyện Vân Đồn nhận được tin báo tại Trường THCS thị trấn Cái Rồng ( khu 3, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn) xảy ra vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Sau khi ăn kẹo, ngoài bao bì có chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng việt, 5 em có biểu hiện tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn theo dõi và điều trị. Hiện tại đã có 3 em xuất viện, 2 em còn lại đang được điều trị và theo dõi tại Trung tâm Y tế.

Qua kiểm tra rà soát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, có 126 em sử dụng loại kẹo trên, trong đó có 5 em nhập viện.

Ăn phải kẹo 'lạ' in toàn chữ nước ngoài, 5 học sinh bị tê môi, khó thở, phải nhập viện nghi do ngộ độc - Ảnh 1
Loại kẹo "lạ" các em học sinh đã ăn - Ảnh: TTXVN

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Dân Trí, loại kẹo các em học sinh mua ăn có chữ nước ngoài, không có tem phụ tiếng Việt được cửa hàng tạp hóa gần trường bày bán.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các lực lượng chức năng thu toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ để điều tra làm rõ, đồng thời gửi mẫu để kiểm tra thành phần có trong kẹo.

Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị có liên quan đang tiếp tục theo dõi, điều tra, giám sát vụ ngộ độc thực phẩm trên.

Đồng thời, các đơn vị trên đã phối hợp với trường THCS Thị trấn Cái Rồng tư vấn cho các giáo viên phổ biến cho học sinh nếu có biểu hiện nghi ngờ cần đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình thường xuyên nhắc nhở các con không được mua và sử dụng các loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá rẻ để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc tương tự.

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Từ khóa:   ngộ độc tin y tế sức khoẻ

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