Mang khối u buồng trứng to như quả bóng, cô gái 18 tuổi lầm tưởng đang có thai 7 tháng

Cách đây ít ngày, bệnh nhân T.H (18 tuổi, quê Nghệ An) chưa lập gia đình đi khám với tình trạng bụng dưới to lên nhanh trong vòng 6 tháng nay. Bệnh nhân và người nhà trước đó đều lầm tưởng là đang mang thai, nhưng không đi khám và kiểm tra.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 26/11, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân 18 tuổi có khối u buồng trứng kích thước lớn.

Cách đây ít ngày, bệnh nhân T.H (18 tuổi, quê Nghệ An) chưa lập gia đình đi khám với tình trạng bụng dưới to lên nhanh trong vòng 6 tháng nay. Bệnh nhân và người nhà trước đó đều lầm tưởng là đang mang thai, nhưng không đi khám và kiểm tra.

Khối u buồng trứng có kích lớn - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, qua thăm khám và kết quả xét nghiệm, bác sĩ khẳng định, bệnh nhân không có thai mà là một khối u buồng trứng kích thước lớn. Kết quả chụp CT-Scan cho thấy khối u buồng trứng kích thước : 25 x 22 x 20 cm (gần tương đương quả bóng đá).

Trên nền bệnh nhân trẻ tuổi, chưa lập gia đình, bệnh nhân được hội chẩn và chỉ định phương pháp "phẫu thuật nội soi bóc u buồng trứng", nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ, bảo tồn tối đa phần buồng trứng lành, hạn chế mất máu và rút ngắn quá trình hồi phục sau mổ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật nội soi loại bỏ khối u, bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhân - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, khối u được loại bỏ hoàn toàn, buồng trứng được bảo tồn. Bên trong khối u chứa dịch màu vàng chanh, thể tích dịch đo được là khoảng 2300ml dịch.

Sau hơn 1 tuần nằm viện, bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục và được bác sĩ cho ra viện.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mang-khoi-u-buong-trung-to-nhu-qua-bong-co-gai-18-tuoi-lam-tuong-mang-thai-7-thang-633387.html