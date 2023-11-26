Bị mắc xương cá, người phụ nữ tự chữa bằng mẹo, cái kết phải nhập viện phẫu thuật vì xương chui sâu ra sàn miệng

Trước ngày vào viện một tuần, bà T. có ăn cơm với cá và xuất hiện nuốt đau, nuốt vướng. Bà T. đã cho tay vào móc họng và dùng mẹo nuốt miếng thức ăn to để xương trôi xuống nhưng tình trạng không cải thiện, nuốt đau tăng dần, ăn uống hạn chế.

Theo thông tin từ Dân Trí, mới đây, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã phẫu thuật gắp chiếc xương cá có kích thước khoảng 25mm từ sàn miệng bệnh nhân N.T.T. (84 tuổi, Quỳnh Phụ, Thái Bình).

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước ngày vào viện một tuần, bà T. có ăn cơm với cá và xuất hiện nuốt đau, nuốt vướng.

Bà T. đã cho tay vào móc họng và dùng mẹo nuốt miếng thức ăn to để xương trôi xuống nhưng tình trạng không cải thiện, nuốt đau tăng dần, ăn uống hạn chế.

Sau đó, gia đình đã đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thăm khám, chụp cắt lớp vi tính, bác sĩ ghi nhận có dị vật tại sàn miệng của người bệnh.

Sau khi hội chẩn và được sự đồng ý của gia đình, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật sàn miệng cho người bệnh.

Bà T. ăn cơm với cá và xuất hiện nuốt đau, nuốt vướng nhưng không đi khám. Bà liền cho tay vào móc họng và dùng mẹo nuốt miếng thức ăn to để xương trôi xuống nhưng càng đau hơn... - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời sống, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật mở cạnh cổ lấy dị vật sàn miệng cho người bệnh. Trong quá trình phẫu thuật, do dị vật "di động" nên gây khó khăn cho ê-kíp khi xác định vị trí dị vật.

Các bác sĩ đã đặt vào sàn miệng một chiếc kim, chụp lại hình ảnh cắt lớp vi tính và xác định được tương đối chính xác vị trí của xương cá theo vị trí chiếc kim. Chiếc xương sau đó được gắp ra có độ dài khoảng 25mm.

Mảnh xương cá được gắp ra từ họng bệnh nhân - Ảnh: Dân Trí

Sau phẫu thuật bệnh nhân ổn định, được cắt chỉ và ra viện.

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