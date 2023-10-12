Bí quyết giảm cân an toàn bằng tâm lý học, dễ thực hiện, hiệu quả bất ngờ không phải ai cũng biết: 'Ăn bằng tay trái và đặt gương ở bàn'

Sức khỏe 12/10/2023 10:35

Các chuyên gia khuyên rằng ăn bằng tay không thuận hoặc có gương trên bàn ăn có thể đánh lừa não bộ ăn ít thức ăn hơn.

Có câu nói vừa ăn vừa xem TV, chơi game sẽ tăng cân. Điều này là do chúng ta trở nên bận tâm đến những thứ khác và cuối cùng ăn nhanh hơn và ăn nhiều hơn. Để ngăn chặn điều này xảy ra, các chuyên gia khuyên rằng "ăn uống có chánh niệm" (ăn chậm và không bị phân tâm) chẳng hạn như ăn bằng tay không thuận hoặc có gương trên bàn ăn. 

Giáo sư Richard Wiseman, nhà tâm lý học xã hội tại Đại học Hertfordshire ở Anh, cho biết với Daily Mail: “Những cách ăn uống khác thường như dùng tay không thuận hoặc đặt gương lên bàn ăn có thể đánh lừa não bộ ăn ít thức ăn hơn”. 

Bí quyết giảm cân an toàn bằng tâm lý học, dễ thực hiện, hiệu quả bất ngờ không phải ai cũng biết: 'Ăn bằng tay trái và đặt gương ở bàn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ, nếu một người thuận tay phải ăn bằng tay trái, họ sẽ mất nhiều thời gian hơn để phối hợp động tác và tập trung vào việc ăn uống. Điều này sẽ kéo dài thời gian bữa ăn và khiến người đó ăn ít hơn.

Theo logic tương tự, vừa ăn vừa xem TV không phải là một cách ăn giảm cân tốt. Theo một nghiên cứu được công bố trên "The American Journal of Clinical Nutrition" (Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ) năm 2013, việc mất tập trung hoặc ăn vội vàng có thể làm tăng lượng thức ăn bạn ăn và ăn với tốc độ chậm hơn sẽ khiến bạn ăn ít thức ăn hơn.

Bí quyết giảm cân an toàn bằng tâm lý học, dễ thực hiện, hiệu quả bất ngờ không phải ai cũng biết: 'Ăn bằng tay trái và đặt gương ở bàn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giáo sư Wiseman cho rằng vừa ăn vừa quan sát người khác ăn cũng có thể giúp ích cho việc ăn giảm cân. Nếu vừa ăn vừa nhìn vào chính mình thì giống như bị “hack tâm lý” và bạn sẽ tự suy ngẫm về bản thân và thay đổi món ăn mình ăn. 

"Lý thuyết vừa ăn vừa nhìn gương" này đã được chứng minh một phần thông qua nghiên cứu trước đây. Brad Bushman, nhà tâm lý học người Mỹ, người thực hiện nghiên cứu, cho biết: “Khi chúng tôi đặt gương lên bàn ăn trước siêu thị và yêu cầu mọi người ăn, họ sẽ chuyển sang ăn những thực phẩm mà họ cho là tốt cho cơ thể”.                       

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