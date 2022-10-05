PGS.TS Trần Minh Điển cũng chia sẻ trên Báo VTV News cho biết, tỷ lệ nhập viện do Adenovirus năm nay cũng cao hơn các năm trước. Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, trong tuần (từ 24-30/9) ghi nhận 13 ca bệnh mắc Adenovirus. Trong 9 ca đang điều trị, có 2 ca thở máy hỗ trợ.

Hiện nay, Adeno virus đang có dấu hiệu tiếp tục gia tăng ở cả trẻ nhiễm và trẻ tử vong. Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, tại bệnh viện Nhi T.Ư, từ đầu năm đến nay ghi nhận hơn 3.130 ca mắc, 9 ca tử vong. Các ca bệnh có xu hướng tăng nhanh theo từng tuần từ giữa tháng 9 đến nay. Tuần từ 12 - 18.9 ghi nhận 168 ca. Tuần từ 26.9 - 2.10 ghi nhận gần 1.150 ca. Chỉ trong 3 tuần, bệnh viện ghi nhận gần 2.900 trẻ nhiễm Adenovirus. Bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi 1 - 3.

Tại các bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Đông, tiếp nhận gần 40 bệnh nhi nhiễm virus này từ Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển về, hoặc từ các bệnh viện tư nhân.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), tích lũy đến nay ghi nhận 84 ca, tuần qua có 57 ca điều trị nội trú, với 5 ca nặng, nguy kịch phải hỗ trợ hô hấp (thở CPAP, thở máy).

Thực hư những lời quảng cáo xét nghiệm ‘trá hình’

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ hiện nay, đánh trúng vào tâm lý dịch vi rút bùng phát, hàng loạt các trang mạng xã hội đăng quảng cáo về dịch vụ xét nghiệm vi rút Adeno tại nhà với giá từ 1 - 1,5 triệu đồng. Điều đáng nói là những bài viết này lại không ghi rõ cơ sở thực hiện xét nghiệm, người nào làm, đã được cấp phép hay chưa...

Một trang mạng quảng cáo: "Xét nghiệm vi rút Adeno này bao gồm test nhanh và PCR. Test nhanh thì chỉ vài trăm ngàn đồng, còn test PCR thì 1,5 triệu đồng vài ngày là có kết quả chính xác".

Các bậc phụ huynh cho con đi xét nghiệm, test nhanh nhiều lần. Ảnh: Tuổi Trẻ

"Test nhanh bằng cách lấy phân, còn khi test PCR thì lấy dịch vùng tỵ hầu, khi test còn có thể phát hiện ra được bảy loại vi rút không chỉ riêng Adeno giá là 1,1 triệu đồng. Còn test nhanh có giá là 239.000 đồng..." - một người tư vấn có tên có tên H.Q cho biết.

Cũng theo thông tin từ Báo Dân Trí, nhiều bậc phụ huynh "cháy túi" vì chi tiền triệu xét nghiệm Adenovirus cho con. Trên các trang mạng xã hội, dễ dàng tìm thấy các bài đăng quảng cáo bán kit test nhanh Adenovirus hoặc các dịch vụ xét nghiệm Adenovirus tại cơ sở y tế.

Theo tìm hiểu, giá trung bình một kit test nhanh 2 trong 1 có thể phát hiện cả Adenovirus và Rotavirus dao động trong khoảng 150.000 - 250.000 đồng.

Câu chuyện tiền xét nghiệm đắt hơn tiền chữa bệnh. Ảnh: Dân Trí

Trong khi đó, giá xét nghiệm PCR lại cao gấp nhiều lần test nhanh. Cụ thể, mức giá được một hệ thống y tế đưa ra là 1,1 triệu đồng/mẫu xét nghiệm Adenovirus bằng phương pháp Realtime - PCR. Theo lời giới thiệu, với xét nghiệm này ngoài Adenovirus còn có thể phát hiện 6 loại virus gây bệnh hô hấp khác.

Xét nghiệm 'tiền mất tật mang'

"Với xét nghiệm một lần phát hiện bảy loại vi rút, xét nghiệm này chi phí rất cao, trong khi đó biết được loại vi rút mà trẻ nhiễm chỉ giúp cha mẹ "an tâm" hơn chứ không có giá trị về điều trị", BS Nguyễn Thành Lê - Trưởng khoa nhi, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương nhận định trên Báo Tuổi Trẻ.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bạch Mai chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin, mọi người đang hiểu lầm và làm ngược lại quy trình khám chữa bệnh. “Trong thực hành khám chữa bệnh, quy tắc chung toàn thế giới mà tất cả bác sĩ phải làm, thì khi bệnh nhân đến cần hỏi lịch sử bệnh (con anh ốm khi nào, có triệu chứng nào) sau đó mới hỏi yếu tố dịch tễ, sau đó mới hỏi bệnh nền, hỏi rất nhiều mới khám lâm sàng.

Sau khi khám xong người ta ra chẩn đoán lâm sàng bệnh. Có những bệnh dù xét nghiệm cũng không giúp ích được gì cho bệnh đó cả. Rất nhiều người không hiểu cách đọc xét nghiệm. Để đọc xét nghiệm người ta phải dựa trên người bệnh thật sự để chuẩn hóa kết quả xét nghiệm, kể cả xét nghiệm hiện đại nhất như PCR. Vậy bạn tự động đi làm xét nghiệm là bạn làm ngược quy trình”.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đề nghị cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ dịch vụ xét nghiệm adenovirus, cấm lấy mẫu tại nhà do lãng phí, không cần thiết.

Theo BS Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng khoa hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ cho hay: "Mọi người không nên quá lo lắng với vi rút Adeno vì khả năng lây nhiễm không cao so với COVID-19, cúm, hợp bào hô hấp... Bản thân Adeno không lây lan dữ dội, chủ yếu là tiếp xúc gần, lây qua đường bàn tay, phân... Các cơ sở khi thực hiện xét nghiệm phải được kiểm nghiệm, có kiểm định. Mọi người bình tĩnh, tránh tiền mất tật mang."