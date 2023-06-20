Trước đó, trưa 18/6, trong lúc cha mẹ đi vắng, cháu H. cùng anh trai ở nhà chơi và ăn chôm chôm thì cháu H. bị hóc hạt. Khi anh trai phát hiện H. bất tỉnh thì chạy đi gọi mẹ về. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.

Theo thông tin từ VTC News, bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, hóc dị vật đường thở là tình huống cấp cứu, thường gặp ở trẻ em. Dị vật hay gặp là các hạt, vỏ trái cây, đồ chơi, hóc xương cá, xương gà... Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, trẻ sẽ bị tắc nghẽn đường thở, suy hô hấp, tím tái, co giật và có nguy cơ tử vong.

Khi trẻ bị hóc, các bậc cha mẹ cần tuyệt đối bình tĩnh và không làm trẻ hốt hoảng, vì khi đó trẻ thường cố nuốt dị vật xuống. Phải thực hiện động tác sơ cứu ngay, bất kỳ ai cũng đừng chần chừ khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật vì sau 4 phút không lấy được dị vật ra ngoài, trẻ sẽ bị ảnh hưởng tính mạng.

Theo bác sĩ Dũng, khi trẻ bị hóc dị vật, cha mẹ tuyệt đối không đưa ngón tay vào móc dị vật khỏi miệng trẻ. Việc cố gắng lấy tay hoặc các vật khác đưa vào miệng trẻ để móc dị vật ra có thể làm dị vật xuống sâu hơn, hoặc gây trầy xước, chấn thương niêm mạc vùng hầu họng của trẻ.

Bác sĩ Dũng nhấn mạnh thêm, việc phổ biến các kiến thức cho các bậc cha mẹ, cho những trẻ lớn về phương thức xử lý khi trẻ bị hóc là hết sức cần thiết.

Theo đó, đối với trẻ dưới 12 tháng tuổi, dùng phương pháp vỗ lưng, ấn ngực: Đặt trẻ nằm sấp đầu thấp trên cánh tay trái, dùng lòng bàn tay phải vỗ lưng 5 lần mạnh và nhanh giữa 2 xương bả vai, sau đó lật ngửa trẻ, nếu còn khó thở dùng 2 ngón tay ấn ngực 5 lần. Nếu trẻ ngưng thở phải thổi ngạt. Nếu thất bại có thể làm lại 6-10 lần.

Đối với trẻ trên 2 tuổi, dùng thủ thuật Heimlich: Nếu trẻ còn tỉnh, người làm cấp cứu đứng phía sau trẻ hoặc quỳ tựa gối vào lưng trẻ ( trẻ <7 tuổi). Vòng tay ngang lưng, đặt một nắm tay vùng thượng vị ngay dưới mũi kiếm xương ức, bàn tay kia. bàn tay đặt chồng lên. Đột ngột ấn mạnh 5 lần theo hướng từ trước ra sau, từ dưới lên trên. Đối với trẻ đã hôn mê bất tỉnh: Đặt trẻ nằm ngửa, người cấp cứu quỳ gối và đây 2 bàn tay chồng lên nhau vùng dưới xương ức trẻ. Đột ngột ấn nhanh 5 lân. Nếu trẻ ngừng thở phải thổi ngạt và lập lại 6-10 lần...

Để phòng ngừa nguy cơ hóc dị vật đường thở ở trẻ nhỏ, các gia đình nên chú ý không cho trẻ chơi các đồ chơi có kích thước nhỏ; Không cho trẻ tự bốc ăn các loại hạt; Không để trẻ nhỏ tự ăn thịt chưa tách xương…