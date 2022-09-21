Ăn gì trước khi tập để đạt hiệu quả trong quá trình tập luyện?

Bạn nên ăn trước khi tập gym khoảng 30 phút đến 1,5 tiếng để giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn và tránh cảm giác ợ hơi khó chịu.

Chế độ ăn trước khi tập gym sẽ giúp bạn tăng cường năng lượng để tránh khỏi cảm giác buồn nôn và mệt mỏi khi tập luyện quá sức. Điều này còn giúp bạn tránh cạn kiệt glycogen trong quá trình tập và tránh dị hóa cơ bắp…

Nguyên tắc ăn trước khi tập gym là lựa chọn chất béo có lợi cho cơ thể, carbohydrate phức tạp (tinh bột) và protein.

Nếu bạn ăn sớm hơn 2-3 giờ trước khi tập luyện thì nên chọn thực phẩm giàu protein như thịt, cá, trứng, các loại đậu và thực phẩm giàu carb như yến mạch, mì ống, khoai lang. Nếu bạn ăn từ 30-60 phút trước khi tập thì nên lựa chọn một bữa ăn dễ tiêu hóa.

Các chất béo lành mạnh sẽ chuyển hóa rất nhanh và dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng giúp cơ bắp của bạn hoạt động liên tục, làm giảm cảm giác mệt mỏi. Tinh bột cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn còn protein sẽ giúp bạn đảm bảo không mất cơ trong khi tập luyện.

Các chất béo lành mạnh sẽ chuyển hóa rất nhanh và dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng giúp cơ bắp của bạn hoạt động liên tục, làm giảm cảm giác mệt mỏi. Ảnh minh họa: Internet

1. Yến mạch

Chất xơ trong yến mạch sẽ giúp bạn giải phóng năng lượng vào máu nhanh hơn còn vitamin B giúp chuyển hóa carb thành năng lượng hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Yến mạch là nguồn thực phẩm rất giàu chất xơ, các vitamin nhóm B, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Đây cũng là một thực phẩm chứa nhiều protein và chất béo lành mạnh hơn nhiều loại ngũ cốc khác.

Chất xơ trong yến mạch sẽ giúp bạn giải phóng năng lượng vào máu nhanh hơn còn vitamin B giúp chuyển hóa carb thành năng lượng hiệu quả. Trong 78g yến mạch khô có chứa 51g carb, 13g protein và 5g chất béo.

2. Bơ đậu phộng và mứt cô đặc

Bánh mì kèm mứt cô đặc là nguồn cung cấp carbohydrate, cung cấp năng lượng cần thiết cho các khối cơ trong quá trình tập luyện. Bơ đậu phộng cung cấp protein giúp cơ thể cảm thấy no và giúp chống lại cơn thèm ăn sau khi quá trình tập kết thúc. Trên thực tế, nghiên cứu chỉ ra ăn một lượng nhỏ bơ đậu phộng có thể giúp duy trì cân nặng hợp lí.

3. Hỗn hợp hạt và quả khô

Trước khi tập luyện mà bổ sung các loại hạt này sẽ có thể cung cấp cho cơ thể calo, chất xơ, protein, đường và carb. Ảnh minh họa: Internet

Dù với bất kì hình thức tập luyện nào thì hỗn hợp hạt và quả khô vẫn là đồ ăn lí tưởng. Nho khô dễ tiêu hóa và nhanh chóng cung cấp năng lượng, hạt điều bổ sung protein và chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch là một sự kết hợp tuyệt vời. Không những vậy, chất chống oxy hóa có trong đó giúp cơ thể sử dụng oxy tốt hơn, đem lại kết quả tập luyện khả quan hơn.

4. Chuối

Bạn có thể ăn khoảng 1 - 2 quả chuối để đảm bảo cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể và năng lượng cho luyện tập. Chuối là loại hoa quả có hàm lượng protein và chất béo có khá thấp nên khi ăn, bạn sẽ không phải lo sợ bị đầy bụng. Ngoài ra, chuối lại có chứa nhiều kali, góp phần bổ sung cho cơ thể do bị mất đi khi tập ra nhiều mồ hôi.