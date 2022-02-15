7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét'

Sức khỏe 15/02/2022 13:30

Một nửa số người Mỹ đang dần quen với cảm giác đau nhức khó chịu này ở phần dưới của lưng. Và mặc dù nhiều người chọn dùng thuốc để giảm đau, nhưng đó không phải lúc nào cũng là cách hiệu quả nhất để đối phó với nó. Trên thực tế, thay đổi một số việc chúng ta làm hàng ngày có thể giúp chúng ta giải quyết tận gốc vấn đề.

Dưới dây là những thói quen hàng ngày dường như vô hại có thể khiến cột sống của bạn bị vẹo.

1. Bạn mặc váy bó và đi giày cao gót

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 1

Mặc dù váy bút chì có thể trông thanh lịch nhưng chúng cũng có thể khiến bạn đau lưng. Váy bó có thể hạn chế chuyển động ở hông của bạn, gây căng thẳng cho cột sống của bạn. Điều tương tự cũng xảy ra khi bạn đi một đôi giày cao gót: những đôi giày này đặt bàn chân của bạn ở độ cao không tự nhiên, do đó khiến các cơ ở lưng dưới của bạn bị xê dịch. Để tận hưởng thời trang mà không ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy chọn váy cho phép chân bạn tự do di chuyển và chọn giày có gót dưới 2 inch.

2. Bạn đang uống soda thường xuyên

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 2

Nhấm nháp đồ uống có đường không phải là cách lành mạnh nhất để duy trì năng lượng của bạn và ngoài ra còn có nhiều nguy cơ sức khỏe khác, chúng cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng đau lưng của bạn. Thói quen uống nước ngọt có đường có thể dẫn đến sỏi thận và khiến bạn bị đau lưng dữ dội. Uống đồ uống có ga cũng dẫn đến khí bị kẹt trong hệ tiêu hóa và gây áp lực lên cột sống của bạn. Nếu lưng bạn bị đau sau khi uống một cốc coca, có lẽ đã đến lúc bạn nên nghĩ đến việc tăng lượng nước uống vào.

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 3

Khi cơ thể bạn tiết ra hormone căng thẳng, nó sẽ khiến cơ bắp của bạn thắt lại theo bản năng. Căng cơ sẽ dẫn đến cảm giác đau đớn ở cổ, vai và lưng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thư giãn trong thói quen hàng ngày của bạn có thể cải thiện hiệu quả chứng đau lưng.

4. Bạn đang ngủ trên một chiếc gối không phù hợp 

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 4

Khi ngủ trên một chiếc gối quá lớn, bạn có thể thích cảm giác thoải mái nhưng lại ghét chứng đau lưng. Hầu hết các loại gối đều đặt đầu bạn ở tư thế không tự nhiên, điều này gây áp lực lên cổ và cột sống, gây đau nhức và ngủ không ngon giấc. Nếu bạn không thể tưởng tượng được việc ngủ mà không có gối, hãy tìm một chiếc gối có thể điều chỉnh theo số đo của chính bạn và đặt một chiếc khác ở giữa hoặc dưới đầu gối của bạn. Những tư thế ngủ này đã được chứng minh là giúp giảm bớt căng thẳng lên cột sống của bạn.

5. Bạn đang đứng rửa bát đĩa sai cách

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 5

Cúi người xuống bồn trong khi rửa bát sẽ gây áp lực lên vùng lưng dưới của bạn, khiến các cơ ở khu vực này căng ra. Khi bạn duy trì tư thế này trong vài phút, bạn có thể bị đau lưng hàng ngày. Để tránh làm căng phần lưng dưới của bạn, hãy kê một chân lên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh tư thế và giúp bạn không bị kéo căng lưng.

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 6

Mặc dù đi lên và xuống cầu thang thường được coi là một thói quen lành mạnh, nhưng đây không phải là cách tốt nhất để giữ dáng nếu bạn đang bị đau thắt lưng. Nếu bạn bị đau đầu gối hoặc đau lưng, tốt hơn hết bạn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng cầu thang như một cách để tập thể dục nhiều hơn.

7. Bạn đang đọc sách trên giường

7 điều có thể gây ra đau lưng dưới và cách tránh giúp bạn phòng tránh những cơn đau 'đáng ghét' - Ảnh 7

Thói quen đọc một vài trang của cuốn sách yêu thích trước khi ngủ có thể dẫn đến tê cứng vai và lưng. Khi chúng ta ngả lưng khi đọc sách trên giường sẽ gây căng thẳng cột sống và các cơ vùng lưng dưới, dẫn đến đau nhức. Nếu đọc sách trước khi ngủ giúp bạn thư giãn sau một ngày bận rộn, hãy đầu tư vào một chiếc ghế có tác dụng hỗ trợ cột sống tốt.

Theo Brightside

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