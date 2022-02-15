TP.HCM dự kiến tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi: Việc tiêm ngừa chỉ thực hiện khi phụ huynh của trẻ đồng thuận

Tin y tế 15/02/2022 09:19

Cũng như đợt tiêm vắc-xin covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi, việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện.

Theo nguồn tin từ báo Dân Sinh, chiều 14/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM họp báo định kỳ. Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết, ngành y tế đã tham mưu UBND TP về kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Theo đó, TP.HCM dự kiến sẽ tiêm vắc xin Covid-19 cho 970.000 trẻ từ 5-11 tuổi đang sinh sống trên địa bàn, bao gồm 950.000 trẻ đi học và 20.000 trẻ không đi học.

vac xin Covid 19
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Người Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết: "Dự kiến thời gian tiêm mũi 1 và mũi 2 là trong 30 ngày. Khoảng cách giữa 2 mũi sẽ do Bộ Y tế hướng dẫn. Ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về tiêm vắc-xin TP sẽ triển khai ngay".

Cũng như đợt tiêm vắc-xin cho trẻ từ 12-17 tuổi, việc tiêm chủng cho trẻ em từ 5-11 tuổi phải có sự đồng ý của phụ huynh, trên tinh thần tự nguyện. Trường hợp nếu không được phụ huynh đồng ý tiêm vắc-xin, trẻ vẫn được đảm bảo đi học bình thường. Tuy nhiên, ngành y tế, giáo dục sẽ cố gắng thuyết phục phụ huynh đồng thuận để bảo vệ sức khỏe và an toàn cho trẻ.

Nhận định về dịch bệnh khi học sinh đi học trực tiếp trở lại, HCDC dự báo số ca mắc có thể tăng cao do việc chấp hành của trẻ em sẽ không như người lớn. Ngành y tế, ngành giáo dục cam kết sẽ làm hết sức mình để thực hiện tốt nhất quy trình xử lý khi phát hiện F0, đảm bảo không lây lan trong trường học.

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