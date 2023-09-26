6 thói quen ăn uống khiến bạn lão hóa sớm nhanh hơn tuổi, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết

Sức khỏe 26/09/2023 13:59

Sau tuổi 30, nếu chú ý đến những thói quen trong cuộc sống hàng ngày, bạn có thể ngăn mình trông già hơn tuổi. Vậy những thói quen xấu nào khiến lão hóa nhanh hơn?

Người hút thuốc lá: Có nguy cơ bị nếp nhăn cao gấp 4,5 lần

Hút thuốc lấy đi độ ẩm từ lớp sừng của da và gây ra sắc tố da. Nếp nhăn tăng lên và nguy cơ phát triển tàn nhang cao. Nếp nhăn trên da phụ nữ có liên quan đến sự phát triển của tóc bạc. Những người hút thuốc có nếp nhăn nhiều hơn tới 4,5 lần so với những người không hút thuốc (dữ liệu từ Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc).

6 thói quen ăn uống khiến bạn lão hóa sớm nhanh hơn tuổi, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn hết, chất gây ung thư trong thuốc lá đe dọa tính mạng như gây ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư bàng quang. Có nhiều chất độc hại hơn trong khói thuốc lá chưa được lọc. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh khói thuốc lá của người khác.

Tiếp xúc với tia cực tím: Hãy cẩn thận với ánh nắng mặt trời 

Những người tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ bị lão hóa da nhanh chóng và tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng. Độ đàn hồi của da có thể giảm, nếp nhăn và sắc tố có thể xuất hiện. 

6 thói quen ăn uống khiến bạn lão hóa sớm nhanh hơn tuổi, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn dành thời gian dài ở bên ngoài, bạn nên đội ô, đội mũ dài vành và đeo kính râm. Ngày nay, việc sử dụng kem chống nắng đã trở thành thói quen nhưng việc tạo ra vitamin D bằng cách phơi nắng khoảng 20 phút vào buổi sáng là điều cần thiết.

Ít ăn rau và trái cây: Lão hóa các cơ quan như mắt và mạch máu

Trên thực tế, lão hóa bên trong cơ thể là một vấn đề lớn hơn so với lão hóa da biểu hiện bên ngoài. Điều này là do nó có thể đe dọa tính mạng và gây tàn tật. Các yếu tố di truyền, môi trường và lối sống ảnh hưởng đến sự lão hóa của các cơ quan nội tạng, nhưng ảnh hưởng quan trọng nhất chính là thực phẩm. 

6 thói quen ăn uống khiến bạn lão hóa sớm nhanh hơn tuổi, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên ăn nhiều rau củ, trái cây giàu chất chống oxy hóa để chống lại sự “oxy hóa” gây lão hóa và tổn hại cho cơ thể. Sẽ hiệu quả và an toàn hơn khi tiêu thụ nó như một loại thực phẩm tự nhiên hơn là dưới dạng thực phẩm bổ sung.

Không phải tốn tiền mua nhân sâm, thuốc bổ, 3 thói quen kích thích nội tiết tố nữ, làm chậm lão hóa đơn giản, cách thứ 3 rất dễ dàng

Không phải tốn tiền mua nhân sâm, thuốc bổ, 3 thói quen kích thích nội tiết tố nữ, làm chậm lão hóa đơn giản, cách thứ 3 rất dễ dàng

Việc kích thích nội tiết tố nữ giúp phụ nữ duy trì tuổi xuân, chống lão hóa và cơ thể luôn trẻ đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   chống lão hóa lão hóa da nếp nhăn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm