5 thói quen vào buổi sáng khiến nam giới bị "cắt ngắn" tuổi thọ, cái đầu đến 7/10 người mắc phải

Đàn ông có những thói quen xấu dưới đây vào buổi sáng thường ảnh hưởng đến sức khỏe . Nếu ai có thói quen này thì cần sửa ngay còn kịp.

Vì vậy, nam giới nếu muốn sống lâu thì cần phải từ bỏ sớm hành vi hút thuốc lá. Kể cả là buổi sáng hay bất kỳ khung giờ nào cũng không nên hút thuốc.

Với những người nghiện thuốc lá, họ thường hút một hơi thuốc vào buổi sáng để đánh thức cơn buồn ngủ và làm sảng khoái tinh thần, nhưng thói quen này lại không hề tốt cho sức khỏe chút nào. Bởi một điếu thuốc có chứa khá nhiều nicotine gây hại lớn cho phổi của nam giới.

2. Nhịn ăn sáng

Giới trẻ ngày nay, nhất là dân văn phòng thường bỏ bữa sáng vì muốn ngủ nướng lâu hơn. Thế nhưng, thói quen này mà tiếp diễn trong một thời gian dài sẽ dẫn đến những bệnh về dạ dày. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người bỏ bữa sáng thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành cao hơn 27% so với những người không bỏ bữa sáng.

Buổi sáng sau khi ngủ dậy, dạ dày hoàn toàn trống rỗng nên dịch tiết axit dạ dày cũng nhiều hơn. Nếu nam giới bỏ bữa sáng, axit dạ dày sẽ phá hủy lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày, gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe. Do đó, dù có bận rộn đến đâu thì nam giới cũng phải bảo đảm việc ăn sáng đầy đủ để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe tuổi thọ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

3. Tắm nước lạnh

Nhiều chàng trai hay có thói quen sáng dậy đi tắm mà không mở bình nóng lạnh lên trước. Lúc này, làn nước lạnh vào buổi sáng sẽ gây kích thích hệ thần kinh và làm tăng cao nguy cơ đột quỵ. Theo thời gian, thói quen này sẽ còn kéo giãn cơ và xương, gây ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nam giới ngay từ khi còn trẻ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bật dậy đột ngột sau khi tỉnh dậy

Nếu bạn thức dậy quá mạnh vào buổi sáng, huyết áp trong cơ thể sẽ tăng cao đột ngột, từ đó gây kích thích mạch máu và dẫn đến những tổn thương sâu ở não bộ. Về lâu dài, thói quen này còn dẫn đến nguy cơ xuất huyết não, nhồi máu cơ tim. Vậy nên, các bạn nam cần lưu ý sau khi ngủ dậy thì cử động chân tay trước để đánh thức cơ thể rồi mới nhấc người dậy dần dần.

Ảnh minh họa: Internet

5. Dùng nhiều lực để đi đại tiện

Buổi sáng thức dậy, chuyện đi đại tiện là điều hết sức bình thường. Nhưng nếu không có cảm giác buồn đi đại tiện, nam giới cũng không nên gắng sức quá mức bởi trong quá trình đại tiện mạnh có thể gây tổn thương tim và mạch máu não.

Do buổi sáng sau khi ngủ dậy, máu lưu thông còn tương đối chậm nên lúc này mà dùng sức mạnh để thúc đẩy cơn đại tiện sẽ gây nhiều áp lực lên mạch máu. Trong trường hợp nặng có thể gây nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, nhất là ở người cao tuổi và người mắc bệnh về mạch máu. Do đó, đừng cố quá sức khi đi đại tiện vào buổi sáng. Nếu chưa có cảm giác thì cũng không nên ép bản thân phải làm điều này để tránh gây hại tuổi thọ của mình nam giới nhé!