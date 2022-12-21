4 loại nước ai cũng yêu thích nhưng lại phá hủy gan thận của bạn, Không những sinh bệnh mà càng uống càng rút ngắn tuổi thọ

Sống khỏe 21/12/2022 11:06

Những loại nước dưới đây được nhiều người yêu thích thường xuyên sử dụng, nhưng ít ai biết chúng gây hại gan, thận.

Uống nước là việc làm vô cùng quan trọng cần thiết với mỗi con người chúng ta. Nước cung cấp khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Nhưng có 4 loại nước dưới đây bạn không nên uống thường xuyên, bởi chúng có thể gây hại gan thận, khiến bạn phải hối hận về sau:

Trà sữa

Trà sữa là một loại đồ uống được nhiều người yêu thích nhất là trẻ em và thanh niên. Tuy nhiên, trong thành phần của dinh dưỡng của trà sữa có hàm lượng đường cao, nếu bạn uống nhiều trà sữa dễ gây béo phì và làm ảnh hưởng tới quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn. Ngoài ra, trong trà sữa còn chứa nhiều thành phần hóa chất khiến cho thận của bạn phải làm việc vô cùng mệt mỏi dễ gây suy thận.

Đồng thời, việc tiêu thụ nhiều đường cũng tương đương với việc bạn đang nạp rất nhiều calo vào người dễ làm bạn mắc bệnh béo phì, tim mạch, cao huyết áp…

4 loại nước ai cũng yêu thích nhưng lại phá hủy gan thận của bạn, Không những sinh bệnh mà càng uống càng rút ngắn tuổi thọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trà đặc

Trà đặc có chứa nhiều thành phần kích thích dây thần kinh của con người giúp con người tỉnh táo hơn sau khi uống. Nhưng nếu bạn uống trà đặc cũng dễ bị nhiễm chất fluor dễ gây nên hiện tượng mệt mỏi, chán ăn, chóng mặt, nhức đầu, giảm trí nhớ.. ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe. Ngoài ra, thàn phần fluor trong trà sẽ trở nên độc hại hơn nếu như thận bị tích trữ quá nhiều fluor, có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho vỏ thận khiến thận của bạn lúc nào cũng phải hoạt động hết công suất, khi kéo dài trong một thời gian dễ gây suy yếu cho thận của bạn.

Ngoài ra, việc bạn uống nhiều trà đặc còn dễ gây mất ngủ ảnh hưởng tới hệ thần kinh của con người và khiến cho bạn rơi vào tình trạng căng thẳng mệt mỏi, mất ngủ liên miên sẽ suy kiệt sức khỏe nhanh chóng.

4 loại nước ai cũng yêu thích nhưng lại phá hủy gan thận của bạn, Không những sinh bệnh mà càng uống càng rút ngắn tuổi thọ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt có gas

Trong thành phần của nước ngọt có gas chứa nhiều đường, hóa chất, phụ gia, chất tạo màu… nên không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Nhất là đối với gân và thận, bởi nước ngọt có gas chứa nhiều đường hóa học gây áp lực cho hệ bài tiết khiến thận của bạn phải hoạt động vất vả hơn rất nhiều. Ngoài ra, khi bạn uống quá nhiều nước ngọt có gas còn dễ gây viêm niêm mạc ruột và hoại tử ruột..

4 loại nước ai cũng yêu thích nhưng lại phá hủy gan thận của bạn, Không những sinh bệnh mà càng uống càng rút ngắn tuổi thọ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nước để qua đêm

Nước để qua đêm tưởng chừng không có nhiều tác hại nhưng nếu thường xuyên uống loại nước này thì rất có thể bạn đã ăn phải rất nhiều vi khuẩn vào cơ thể.

Nguyên nhân là vì sau khi đun và đun sôi nước, một phần clo có trong nước đã được loại bỏ. Mà clo thường được dùng để khử trùng trong nước, vì vậy nước qua đêm chính là môi trường để vi khuẩn sinh sôi và phát triển. Uống vào sẽ gây hại cho các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là thận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ.

4 loại nước ai cũng yêu thích nhưng lại phá hủy gan thận của bạn, Không những sinh bệnh mà càng uống càng rút ngắn tuổi thọ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   nước uống sống khỏe trà sữa

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