Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau!

Sống khỏe 13/12/2022 06:07

Ai cũng biết trẻ nhỏ khi ngủ thường chảy dãi, trong mắt cha mẹ, đây là dấu hiệu trẻ ngủ ngon, thậm chí còn cho rằng điều đó thật dễ thương. Vậy nếu người lớn chảy nước dãi khi ngủ thì sao?

Trên thực tế, chảy nước miếng khi ngủ không chỉ có ở trẻ em, người lớn bị như vậy cũng là điều bình thường, điều này không có gì đáng xấu hổ, bạn có thể đắp thêm khăn hoặc thay vỏ gối thường xuyên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng người lớn chảy nước dãi khi ngủ và kèm theo một số triệu chứng khác rất có thể là dấu hiệu của bệnh. Những bất thường này có một số có thể tự phát hiện, một số rất khó phát hiện, cần phải đề cao cảnh giác hơn, đặc biệt nếu phát hiện người nhà chảy nước miếng khi ngủ kèm theo chứng khó nói thì nên đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chảy nước dãi và nói nhảm có thể là bệnh gì?

Nếu phát hiện người nhà có những biểu hiện như chảy nước dãi kèm theo nói ngọng, khoé miệng vẹo, chân tay tê bì thì bạn nên cảnh giác, đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh đột quỵ.

Tai biến mạch máu não có đặc điểm tỷ lệ mắc bệnh cao, tỷ lệ tử vong cao và tỷ lệ tàn tật cao, người già và người có tiền sử tăng huyết áp cần phải chú ý nhiều hơn, người trẻ tuổi không nên xem nhẹ, nên đến trung tâm đột quỵ của bệnh viện ngay để được kiểm tra và chẩn đoán rõ ràng.

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn cần cảnh giác với những triệu chứng nào khi chảy nước dãi khi ngủ?

1. Chảy nước dãi + nghẹt mũi

Các bệnh về mũi thường gặp như viêm mũi dị ứng, viêm mũi mãn tính, phì đại cuốn mũi, polyp mũi… đều có thể gây ra tình trạng nghẹt mũi, lúc này đường thở không thông suốt, khi ngủ người bệnh sẽ vô thức thở bằng miệng, nước bọt sẽ chảy ra dễ dàng hơn.

Lúc này, bạn cần được điều trị, sau khi tình trạng nghẹt mũi được cải thiện thì tình trạng chảy nước dãi khi ngủ cũng giảm hẳn.

2. Chảy nước dãi + run tay

Nếu thường xuyên chảy nước dãi và run rẩy khi ngủ, bạn cần cảnh giác với bệnh Parkinson. Đây là bệnh thoái hóa hệ thần kinh thường gặp, ở giai đoạn đầu có thể biểu hiện run tay khi nghỉ ngơi, cử động chậm chạp, hạ huyết áp, rối loạn giấc ngủ

Khi bệnh tiến triển, chức năng nuốt của người bệnh sẽ kém dần, không nuốt được nước bọt nên người bệnh thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ.

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3. Chảy nước dãi + bốc mùi

Nếu bạn chảy dãi khi ngủ và có mùi khó chịu thì có thể mắc các bệnh về hệ tiêu hóa và khoang miệng. Các bệnh như trào ngược dạ dày thực quản, sâu răng, bệnh nha chu và sỏi amidan đều có thể gây ra mùi hôi trong nước bọt.

4. Chảy nước dãi + đau ngực

Xơ vữa động mạch có thể dẫn đến cơ não bị thiếu oxy và thiếu máu cục bộ, từ đó dẫn đến cơ mặt bị giãn ra, chức năng nuốt sau đó bị suy giảm, không chỉ dễ chảy nước dãi mà còn kèm theo đau ngực,... Nếu điều này xảy ra, nên đến bệnh viện để được chẩn đoán rõ ràng càng sớm càng tốt.

Tất nhiên, ngoài các bệnh trên, việc người lớn khỏe mạnh chảy nước dãi khi ngủ cũng là điều bình thường.

Thường xuyên chảy nước dãi khi ngủ kèm điều này, coi chừng đột quỵ và hàng loạt chứng bệnh nguy hiểm sau! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nước bọt là một chất tiết quan trọng của cơ thể con người, có thể giữ ẩm cho miệng, giúp nhai và chống lại vi khuẩn. Trong trường hợp bình thường, nước bọt tiết ra là vô thức và không bị gián đoạn, người trưởng thành tiết ra khoảng 1000-1500 ml mỗi ngày, khi các dây thần kinh não bị kích thích hoặc khi ăn, nước bọt sẽ tiết ra nhiều hơn.

Nước bọt tiết ra này thường được chúng ta vô tình nuốt vào, trên thực tế, hành động này sẽ tiếp tục khi chúng ta ngủ. Chỉ là khi ngủ các cơ bắp toàn thân sẽ thả lỏng, miệng của một số người có thể há ra, đặc biệt là những người nằm nghiêng khi ngủ, nước bọt dễ dàng chảy xuống gối.

Khi chúng ta bước vào tuổi già, các chức năng sinh lý dần suy giảm, các cơ mặt và miệng giãn ra hoặc thậm chí co rút, trương lực cơ giảm nên khi ngủ dễ chảy nước dãi.

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