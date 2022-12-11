Vợ chồng tình cảm mặn nồng thế nào cũng không được dùng chung 5 đồ vật này kẻo rước phải bệnh khó lường

Sức khỏe 11/12/2022 14:19

Dùng chung những đồ vật này làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh giữa mọi người. Nếu đang có thói quen dùng chung đồ với người khác trong gia đình, bạn cần thay đổi ngay.

Dùng chung những đồ vật này làm tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh giữa mọi người. Nếu đang có thói quen dùng chung đồ với người khác trong gia đình, bạn cần thay đổi ngay.

Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng là vật mà chúng ta không nên dùng chung với bất cứ ai.

Một nghiên cứu được công bố bởi Viện Nghiên cứu và Thực hành Điều dưỡng của Mỹ cho biết, sau mỗi lần sử dụng, bàn chải sẽ giữ lại một lượng lớn các loại vi khuẩn khác nhau, bao gồm cả E.coli, herpes simplex virus…

Dùng chung bàn chải sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Vì vậy, dù thân thiết đến đâu, bạn cũng không nên dùng chung bàn chải với người khác.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng thế nào cũng không được dùng chung 5 đồ vật này kẻo rước phải bệnh khó lường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dao cạo râu

Dao cạo râu cũng là một vật dụng mà chúng ta không nên dùng chung. Trong quá trình sử dụng, lưỡi dao cạo râu có thể khiến bạn bị xước da, chảy máu. Các vi khuẩn của người dùng trước để lại trên lưỡi dao sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể thông qua vết thương. Sử dụng chung dao cạo râu có thể góp phần làm lây truyền các căn bệnh nguy hiểm như nấm da, viêm gan B, HIV...

Vợ chồng tình cảm mặn nồng thế nào cũng không được dùng chung 5 đồ vật này kẻo rước phải bệnh khó lường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xà phòng tắm

Xà phòng tắm thường được dùng với công dụng làm sạch, diệt khuẩn nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể thoải mái dùng chung sản phẩm này với người khác.

Theo nghiên cứu của Đại học Florida, đã từng có trường hợp các cầu thủ bóng đá bị tái phát nhiễm Staphylococcus aureus (MRSA) sau khi dùng chung xà phòng tắm với nhau. Đây là một loại nhiễm trùng tụ cầu khuẩn kháng kháng sinh, hoàn toàn có thể lây nhiễm từ người này sang người khác bằng cách dùng chung xà phòng.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng thế nào cũng không được dùng chung 5 đồ vật này kẻo rước phải bệnh khó lường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khăn tắm

Khăn tắm cũng là một trong những đồ vật mà bạn không nên dùng chung với bất cứ ai. Nó vốn dĩ là đồ dùng cá nhân, tiếp xúc trực tiếp với da, mồ hôi và ở môi trường ẩm ướt nên có khả năng chứa rất nhiều vi khuẩn.

Dùng chung khăn tắm với những người đang mắc bệnh về da có thể khiến bạn có nguy cơ mắc căn bệnh đó.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng thế nào cũng không được dùng chung 5 đồ vật này kẻo rước phải bệnh khó lường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Kìm cắt móng tay

Tương tự như dao cạo râu, kìm cắt móng tay cũng là một vật dụng cá nhân không nên sử dụng chung với người khác. Việc dùng chung kìm cắt móng tay với người khác sẽ làm tăng nguy cơ bị lây các bệnh như viêm gan B, viêm gan C, HIV... Sau mỗi lần sử dụng, tốt nhất bạn nên chú ý tới việc khử trùng vật dụng.

Vợ chồng tình cảm mặn nồng thế nào cũng không được dùng chung 5 đồ vật này kẻo rước phải bệnh khó lường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
Người tuổi thọ ngắn thường có 4 biểu hiện này khi đi bộ, ai không có thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh!

Người tuổi thọ ngắn thường có 4 biểu hiện này khi đi bộ, ai không có thì xin chúc mừng bạn đã sở hữu một cơ thể vô cùng khỏe mạnh!

Nếu bạn thấy cơ thể mình xuất hiện 1 trong 4 dấu hiệu này khi đi bộ thì hãy đi kiểm tra sức khỏe ngay nhé!

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