Kiên trì ăn kiêng ròng rã 2 năm trời, cô gái vẫn tăng hẳn 10kg lại còn bị phù nề chỉ vì sai lầm này

Giảm cân 10/12/2022 12:50

Theo bác sĩ, cô Liễu thích ăn cơm, mì và trái cây và lại có thói quen thức khuya. Tuy chế độ ăn của cô Liễu không có thịt, đồ béo, đồ chiên rán hay nước ngọt nhưng lại quá nhiều tinh bột.

Ăn ít hơn và vận động nhiều hơn là cách giảm cân của nhiều người, nhưng hãy cẩn thận bởi nếu ăn uống sai cách có thể gây tác dụng ngược.

Cô Liễu, hơn 20 tuổi người Đài Loan, đã đi khám vì cô ăn cực ít trong hai năm, ăn kiêng khắc nghiệt nhưng không những không giảm cân mà còn tăng thêm 10 kg, bị phù nề ở bàn chân.

Kiên trì ăn kiêng ròng rã 2 năm trời, cô gái vẫn tăng hẳn 10kg lại còn bị phù nề chỉ vì sai lầm này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi hỏi han về chế độ ăn kiêng của cô Liễu, rốt cục bác sĩ dinh dưỡng Trần Vinh Kiên cũng hiểu tại sao cô Liễu ăn kiêng mãi không giảm cân lại còn tăng cân.

Theo bác sĩ, cô Liễu thích ăn cơm, mì, trái cây và có cả thói quen thức khuya. Tuy chế độ ăn của cô Liễu không có thịt, đồ béo, đồ chiên rán hay nước ngọt nhưng lại quá nhiều tinh bột.

Kiên trì ăn kiêng ròng rã 2 năm trời, cô gái vẫn tăng hẳn 10kg lại còn bị phù nề chỉ vì sai lầm này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi bác sĩ hỏi, cô Liễu vẫn hồn nhiên cho rằng những đồ cô ăn đều là đồ chay, theo tìm hiểu giá trị dinh dưỡng thì cũng đều là đồ bổ. Nghe vậy, bác sĩ Trần cũng phải lắc đầu thở dài, sau đó làm rõ lợi và hại trong chế độ ăn của cô Liễu, giúp cô nhận thức được sai lầm của mình.

Theo bác sĩ Trần, ba loại thực phẩm mà cô Liễu thường ăn chứa nhiều carbohydrate, nếu ăn quá nhiều, chắc chắn sẽ béo. Ngoài ra, cô Liễu thường xuyên thức khuya để học bài, làm việc, dẫn đến suy giáp, protein thấp, không đủ sắt, khiến cơ thể trao đổi chất kém đi, bị rối loạn. Nói cách khác, cô Liễu ăn uống không đúng cách, làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, chính điều này đã khiến cô bị tăng cân cực nhanh.

Theo khuyến nghị của bác sĩ, cô Liễu đã thay đổi chế độ ăn uống và nghỉ ngơi của mình, chỉ sau 3 tháng, cô đã giảm được 8 kg. 1 năm sau, cô đã giảm được 20kg, trở về mức cân nặng 60 kg.

Kiên trì ăn kiêng ròng rã 2 năm trời, cô gái vẫn tăng hẳn 10kg lại còn bị phù nề chỉ vì sai lầm này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Qua trường hợp của cô Liễu, bác sĩ Trần cũng nhắc nhở mọi người, giảm cân không phải là nhịn ăn mà là ăn những thứ phù hợp và duy trì một thói quen tập luyện thường xuyên, cơ thể sẽ giảm cân một cách tự nhiên. 

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