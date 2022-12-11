Kinh nghiệm từ người cao tuổi: Còn khỏe còn trẻ chớ làm 3 điều này vào buổi sáng, về già hối hận thì đã quá muộn

Đối với người cao tuổi, mọi người nên nằm trên giường vài phút khi thức dậy vào buổi sáng, sau đó dậy từ từ. Các chuyên gia về sức khỏe khẳng định rằng đây là thói quen rất tốt để phòng ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Những căn bệnh này rất nguy hiểm, có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên cũng có người già rất khỏe mạnh, đặc biệt “miễn nhiễm” với các bệnh về tim mạch. Một bí quyết rất đơn giản đó chính là thói quen tốt khi thức dậy vào buổi sáng. Buổi sáng sau khi ngủ dậy không nên dậy quá nhanh, bởi vì nếu dậy quá nhanh có thể khiến huyết áp tăng cao, ảnh hưởng tới khả năng lưu máu đột ngột, ảnh hưởng sức khỏe tim mạch.

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Không nhịn tiểu

Nhiều người không đứng dậy ngay cả khi cảm thấy muốn đi tiểu vì họ muốn nghỉ ngơi thêm một lúc vào buổi sáng. Tuy nhiên, nhịn tiểu rất có hại cho cơ thể. Khi nước tiểu lưu lại trong bàng quang qua đêm, sau khi kết tủa và cô đặc, độ bão hòa canxi trong nước tiểu tăng lên, xác suất hình thành sỏi đường tiết niệu tăng lên.

Khi nhịn tiểu, thể tích bàng quang giãn nở, mạch máu bị chèn ép, niêm mạc thành mạch bị thiếu máu cục bộ dẫn đến giảm sức đề kháng.

Hầu hết những người cao tuổi cũng mắc các bệnh như tăng huyết áp và bệnh mạch vành. Nếu tiếp tục tăng dung tích bàng quang, áp lực trong ổ bụng sẽ tăng lên, dễ dẫn đến tăng nhịp tim và huyết áp, từ đó sinh ra hàng loạt bệnh lý nghiêm trọng như đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim.

Ảnh minh họa: Internet

Dậy sớm và tập thể dục

Chúng ta đều biết rằng cuộc sống nằm ở việc tập thể dục, nếu con người không tập thể dục trong một thời gian dài có thể gây ra nhiều vấn đề cho cơ thể, đặc biệt là người cao tuổi.

Tập thể dục buổi sáng khi thức dậy sẽ giúp tinh thần trong ngày sẽ rất vui vẻ, sảng khoái, vì vậy các chuyên gia về sức khỏe khuyên rằng khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy thực hiện những bài tập thể dục đơn giản, nhẹ nhàng, tốt nhất là chạy bộ khoảng 30 phút là tốt nhất.Ngoài ra, người cao tuổi cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống trong cuộc sống hàng ngày, chế độ ăn uống rất quan trọng, giữ chế độ ăn nhẹ, khoa học. Cùng với đó, người cao tuổi cũng phải làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, ăn đủ ba bữa, sinh hoạt điều độ. Nếu bạn làm điều đó, sức khỏe của bạn luôn được đảm bảo, tăng tuổi thọ.