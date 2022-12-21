Trong các loại trà như trà xanh và trà đen thường có chứa lượng lớn catechin - một hợp chất giúp thư giãn mạch máu bị tắc nghẽn và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Theo một nghiên cứu tại Nhật Bản trên 40.500 đàn ông và phụ nữ đã cho thấy kết quả rằng, những người uống từ 5 tách trà xanh trở lên mỗi ngày sẽ có nguy cơ tử vong do đột quỵ hay bệnh tim thấp hơn so với người không có thói quen này.

Theo chuyên gia dinh dưỡng nổi tiếng của Mỹ cho biết, khi bạn cho thêm nước vào lá trà thì hàm lượng catechin sẽ bị phân hủy chỉ trong vòng vài ngày. Ngoài ra, theo một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, việc bạn thêm sữa vào trong trà có thể loại bỏ tác dụng của trả đối với tim mạch. Vì vậy, khi uống trà nếu sợ đắng, bạn chỉ nên cho mật ong hoặc chanh vào trà mà thôi.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu liên quan đến trà đen cũng đưa ra một kết quả tương tự. Tuy nhiên không nhất thiết bạn phải uống nhiều tách trà mỗi ngày như vậy mà chỉ cần từ 1-2 tách trà đã có thể đem lại hiệu quả cải thiện sức khỏe tim vô cùng tốt rồi.

Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn thực phẩm có màu tím

Những loại thực phẩm có màu tím như việt quất, nho concord và rượu vang đỏ đều sở hữu màu đậm từ polyphenol - những hợp chất có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, thậm chí còn có thể ngăn ngừa và chống lại bệnh Alzheimer - bệnh mất trí nhớ của người già.

Không những vậy, hợp chất này còn có thể giúp giữ động mạch và mạch máu phát triển khỏe mạnh, linh hoạt. Theo các chuyên gia, bất kỳ những thứ gì tốt cho động mạch vành cũng sẽ đều tốt cho mạch máu não. Trong các nghiên cứu sơ bộ trên động vật đã cho thấy, việc bạn sử dụng kết họp nho đen trong chế độ ăn uống hàng ngày của mình sẽ có thể cải thiện đáng kể chức năng của não.

Ngoài ra, theo một nghiên cứu gần đây, nếu một ngày tiêu thụ khoảng 200g việt quất thì có thể cải thiện khả năng gia tiếp giữa các tế bào não và giúp tăng cường trí nhớ hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

3. Không ăn thịt đỏ

Hoàn toàn không sai khi thỉnh thoảng chúng ta vẫn tiêu thụ những loại thịt như thịt bò, thịt cừu hay thịt lợn. Nhưng nếu như bạn tiêu thụ mỗi tuần hơn 500g thịt đỏ sẽ có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư đại trực tràng - phổ biến thứ 3 theo Viện nghiên cứu ung thư Mỹ. Thậm chí nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này cũng có thể tăng lên đến 42% với mỗi khẩu phần ăn có chứa 100g thịt chế biến sẵn bao gồm thịt xông khói, xúc xích hay thịt nguội (cùng ăn chung 1 ngày).

Hiện nay, các chuyên gia vẫn chưa biết được chính xác tại sao thịt đỏ và thịt chế biến sẵn lại đem lại nhiều tác hại như vậy nhưng họ đưa ra nghi ngờ rằng những chất gây ung thư có thể hình thành khi thịt được hun khói, nướng... hoặc khi cho thêm một số chất bảo quản như nitrat.

Theo một cố vấn dinh dưỡng tại Viện Nghiên cứu ung thư Mỹ, bạn có thể thỉnh thoảng ăn xúc xích nhưng đừng biến chúng trở thành một thói quen. Ngoài ra, khi nướng thịt đỏ, bạn hãy ướp thịt trước, để từng miếng nhỏ và lật thường xuyên tránh bị cháy và đừng quên giữ nhiệt độ lò dưới mức 200 độ C thôi nhé!

Ảnh minh họa: Internet

4. Chạy bộ ngoài trời

Khi nghiên cứu, các nhà khoa học tại California đã phát hiện ra rằng, những người trung niên chạt bộ ít nhất 5 tiếng một tuần thường sẽ có tuổi thọ cao hơn và hoạt động tốt hơn về cả thể chất lẫn nhận thức khi họ già đi.

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện quan sát 21 năm những người chạy bộ và không chạy bộ và điều đáng ngạc nhiên là những người chạy bộ không những có ít nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch hơn mà còn phát triển ít các bệnh về thần kinh và nhiễm trùng hơn.

Các chuyên gia cho rằng, việc tập thể dục sẽ giúp chúng ta trẻ hóa hệ thống miễn dịch. Nếu như bạn không có thói quen chạy bộ thì nên thay đổi ngay. Bằng cách, dành ít nhất 20 phút mỗi ngày để tập thể dục giúp tăng cướng sức khỏe tổng thể.