5 thói quen uống nước buổi sáng tốt nhất để hỗ trợ sức khỏe đường ruột!

Có hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh sẽ giúp kiểm soát sức khỏe đường ruột tổng thể của bạn. Hệ vi sinh vật đường ruột của bạn được tạo thành từ hàng nghìn tỷ vi sinh vật, trong đó một số được coi là "tốt cho bạn" trong khi một số khác là "xấu". Phần quan trọng nhất là mức độ vi khuẩn "xấu" trong đường ruột của bạn vẫn ổn, miễn là bạn có sự cân bằng giữa các vi khuẩn tốt. Ngược lại, nếu hệ vi sinh vật của bạn không hoạt động tốt, thì bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Mặc dù nhiều người biết về việc ăn sữa chua như một cách để bổ sung một lượng men vi sinh, nhưng lại không nhiều người biết - kefir - một “họ hàng” của sữa chua, cũng chứa men vi sinh có lợi cho đường ruột.

Vậy đâu là những thói quen uống nước buổi sáng tốt cho một đường ruột khỏe , tốt cho hệ vi sinh vật đường ruột để đón chào ngày mới?! Hãy cùng chúng tôi đi vào chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo một báo cáo từ Frontiers in Microbiology, kefir là một sản phẩm sữa lên men, nhờ có hàm lượng lợi khuẩn nên có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này là bởi vì men vi sinh trong kefir có thể giúp ích cho đường ruột của bạn bằng cách đưa các loài vi khuẩn mới vào đường tiêu hóa của bạn, cũng như giúp các vi khuẩn có lợi hiện có phát triển với tốc độ khỏe mạnh hơn.

Cùng với việc giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn trong hệ vi sinh vật đường ruột thực tế, kefir còn được biết là cũng góp phần giúp hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường tiêu hóa tổng thể của bạn, theo Nutrition Research Reviews.

2. Uống nhiều nước lọc

Bổ sung nước lọc sau một đêm dài là cách nhanh nhất để bắt đầu ngày mới!

Theo Bruning, nước là nguồn cung cấp nước chính và tốt nhất của chúng ta. Và uống một chút nước vào buổi sáng là một khởi đầu tốt để bắt đầu ngày mới của bạn.

Chúng ta bị mất nước khi thức dậy, vì vậy, việc cung cấp nước vào buổi sáng là rất quan trọng để giúp cơ thể hoạt động tốt nhất. Thêm vào đó, mất nước có thể gây táo bón, vì chất xơ cần nước để thực hiện công việc của mình.

Chính vì vậy, việc uống nước vào buổi sáng là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới tươi mát và một đường ruột khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu, chẳng hạn như một nghiên cứu từ Tạp chí Dinh dưỡng, cũng chỉ ra rằng những người uống nhiều nước hơn có thể có hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng hơn so với những người không uống nhiều nước. Và thật thú vị, nước giếng cung cấp nhiều nhất trong số các loại nước khác. Mặc dù nhiều người trong chúng ta có thể không được tiếp cận với nước giếng, nhưng bất kỳ loại nào cũng sẽ cung cấp cho bạn lượng nước cơ bản mà cơ thể bạn cần.

3. Thưởng thức một tách cà phê

Một tách cà phê sẽ giúp kích thích đường ruột của bạn hoạt động hiệu quả hơn!

Đây là một tin vui cho những người yêu thích cà phê vào buổi sáng! Một tách cà phê có thể giúp bạn duy trì trạng thái tỉnh táo bình thường. Và không chỉ vậy, cà phê còn có những ảnh hưởng tích cực đến đường ruột của bạn.

Ví dụ, cà phê decaf cũng có thể kích thích cơ thể vận động ruột. Uống cà phê thậm chí có thể mang đến ảnh hưởng tốt đến thành phần của hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lưu ý một vài điều. Đừng lạm dụng cà phê vì lợi ích của sức khỏe đường ruột. Nhưng nếu bạn thường xuyên thưởng thức một tách cà phê vào buổi sáng mà không gặp tác dụng phụ nào, ruột của bạn có thể cảm ơn bạn vì điều đó.

Ví dụ về tác dụng phụ của cà phê, bạn có thể sẽ là cảm giác lo lắng hoặc căng thẳng, bồn chồn, đau đầu, nhịp tim nhanh và khó chịu. Tuy nhiên, những điều này thường chỉ xảy ra khi tiêu thụ quá nhiều caffein thôi.

4. Bổ sung đồ uống có chất xơ

Đồ uống có chứa chất xơ là chìa khóa cho một đường ruột khỏe mạnh!

Một số loại nước ép có chứa một lượng chất xơ, chẳng hạn như nước ép mận và một số loại nước ép từ cà chua. Thực phẩm bổ sung chất xơ pha vào nước hoặc nước trái cây có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới với một lượng chất xơ hoàn hảo.

Theo nghiên cứu mới nhất về lượng chất xơ hàng ngày của người Mỹ cho thấy rằng chỉ có khoảng 7% dân số có đủ chất xơ này vào chế độ ăn hàng ngày của họ. Trong khi hỗn hợp chất xơ hòa tan và không hòa tan chính là chìa khóa cho sức khỏe và đường ruột khỏe mạnh.

Chất xơ hòa tan có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa, trong khi chất xơ không hòa tan có thể làm mềm phân, khiến đây là nhóm hoàn hảo cho đường ruột khỏe mạnh. Theo Nutrients, chế độ ăn ít chất xơ có liên quan đến "các bệnh liên quan đến đường ruột" như bệnh tiểu đường, bệnh viêm ruột và hội chứng chuyển hóa, cũng như làm thay đổi hệ vi sinh vật đường ruột theo hướng tiêu cực.

Nếu bạn đấu tranh để có đủ chất xơ trong ngày như nhiều người vẫn làm, thì bắt đầu ngày mới với đồ uống chứa chất xơ có thể giúp đáp ứng nhu cầu của bạn.

5. Thưởng thức ly sinh tố trái cây

Sinh tố trái cây chứa nhiều chất xơ, có tác động tích cực đến đường ruột của bạn!

Sinh tố là một cách tuyệt vời để bổ sung bất kỳ loại trái cây nào mà bạn có thể không có thời gian để thưởng thức trong suốt cả ngày. Nó cũng giúp bạn có một khởi đầu sảng khoái và trẻ hóa vào buổi sáng.

Sử dụng trái cây giàu chất xơ như hỗn hợp quả mọng và bao gồm hạt lanh hoặc hạt chia để bổ sung chất dinh dưỡng và chất xơ. Sinh tố có thể cung cấp cho bạn một phần hai lượng chất xơ và chất lỏng cần thiết để giúp bạn duy trì đường ruột khỏe mạnh.

Một ví dụ nghiên cứu khác về cách chất xơ có thể tác động tích cực đến đường ruột của bạn là từ một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Microbial Ecology. Nghiên cứu này cho thấy rằng việc tăng chất xơ có liên quan đến sự đa dạng hơn trong hệ vi sinh vật và sức khỏe đường ruột của bạn, thậm chí chỉ sau hai tuần.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 thói quen uống nước vào buổi sáng cho một đường ruột khỏe mạnh. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé!