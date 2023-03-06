Làm 8 mẹo nhỏ này mỗi đêm, đảm bảo lấy lại vóc dáng thon gọn nhanh chóng cho chị em!

Nhiều thứ có thể khiến quá trình giảm cân của bạn đi chệch hướng vào đêm khuya, cho dù đó là thưởng thức thêm một vài ly cocktail sau bữa tối hay dừng lại để ăn đồ ăn nhanh trên đường đi làm về. Mặt khác, phát triển thói quen ban đêm phù hợp có thể có tác động tích cực lớn đến quá trình giảm cân của bạn. Vậy đó là những thói quen hữu ích nào?! Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 8 thói quen nhỏ mỗi đêm để giúp chị em giảm cân hiệu quả ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bất kể bạn ăn vào thời điểm nào, cơ thể bạn sẽ xử lý lượng calo theo cùng một cách. Điều đó nói rằng, những người có xu hướng ăn muộn hơn vào ban đêm cũng có xu hướng ăn nhiều thực phẩm giàu calo hơn hoặc có thể ăn không phải vì đói mà vì họ cảm thấy buồn chán. Tránh ăn tối muộn trước khi đi ngủ là một cách tốt để đảm bảo bạn không tiêu thụ thêm lượng calo mà bạn không thực sự cần.

Những thói quen ban đêm giúp bạn giảm cân được chia thành hai nhóm: đó là những thói quen ảnh hưởng đến cách cơ thể bạn xử lý mọi thứ trong khi bạn ngủ và những thói quen giúp bạn có một đêm ngon giấc để bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và sẵn sàng tiếp tục công việc cho ngày tiếp theo.

2. Bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ nên chứa protein casein protein

Đừng quá ngạc nhiên khi biết rằng có một ngoại lệ đối với thói quen số 1. Nếu bạn muốn ăn một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ, hãy đảm bảo rằng nó có chứa protein casein, chẳng hạn như các sản phẩm từ sữa.

Protein casein tiêu hóa chậm hơn, vì vậy một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ có thể cung cấp cho cơ thể bạn loại protein mà cơ thể bạn có thể sử dụng suốt đêm để sửa chữa và xây dựng cơ bắp.

3. Tập thể dục - nhưng hãy chọn đúng điểm

Tập thể dục vào thời điểm thích hợp sẽ giúp đốt cháy calo ngay cả trong khi bạn đang ngủ!

Nếu bạn tập thể dục quá gần giờ đi ngủ, bạn có thể khó đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết cơ thể con người vẫn tiếp tục đốt cháy calo trong những giờ sau khi tập luyện.

Vì vậy, nếu bạn tập thể dục đúng thời điểm (chẳng hạn như tập thể dục vào buổi chiều muộn hoặc đi bộ buổi tối), bạn sẽ tiếp tục đốt cháy thêm calo vào thời gian ngủ của mình.

4. Không uống đồ uống có cồn trước khi ngủ

Đã bao nhiêu lần bạn tận hưởng một đêm đi chơi với bạn bè và thấy mình thức dậy nhiều lần vào giữa đêm? Uống đồ uống có cồn trước khi đi ngủ là một thói quen không tốt vì nhiều lý do.

Rượu đi kèm với rất nhiều calo dư thừa, vì vậy tránh uống rượu trước khi đi ngủ cũng là một cách tốt để giữ lượng calo tổng thể của bạn thấp hơn. Bên cạnh đó, rượu cũng làm gián đoạn giấc ngủ, vì vậy nếu bạn uống nhiều trước khi đi ngủ, bạn có thể sẽ không cảm thấy thoải mái vào buổi sáng hôm sau.

5. Đặt nhiệt độ phòng ngủ ở mức mát mẻ hơn

Một số nghiên cứu cho thấy nhiệt độ có thể tác động đến cách cơ thể xử lý chất béo và ngủ trong phòng mát hơn có thể giúp đốt cháy nhiều calo hơn qua đêm.

Ngoài ra, nhiệt độ phòng mát mẻ sẽ thúc đẩy một giấc ngủ ngon! Theo một cuộc thăm dò của Tổ chức Giấc ngủ Quốc gia, ngủ trong một môi trường mát mẻ là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của một giấc ngủ ngon và sâu. Nhiệt độ lý tưởng để đặt phòng ngủ của bạn là khoảng 65 độ F.

6. Hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh

Tất cả các màn hình trong cuộc sống như — điện thoại, máy tính xách tay và TV — đều phát ra ánh sáng xanh và chúng hoàn toàn có thể làm rối loạn nhịp sinh học hay còn được gọi là chu kỳ ngủ/thức tự nhiên của chúng ta.

Nếu sử dụng thiết bị điện tử quá gần giờ đi ngủ, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn rất nhiều. Điều này có thể làm giảm số giờ ngủ và khiến bạn thiếu ngủ và mệt mỏi hơn vào buổi sáng hôm sau.

Không cần phải nói, việc lướt mạng xã hội và xem TV say sưa không nên là thói quen thư giãn vào ban đêm của bạn!

7. Bám sát một lịch trình ngủ nghỉ cố định

Bám sát một lịch trình nhất quán không chỉ áp dụng cho công việc. Điều tương tự cũng xảy ra với giờ đi ngủ và giờ thức của bạn.

Đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày cũng là một cách tuyệt vời để kiểm soát nhịp sinh học và đảm bảo bạn ngủ đủ giấc mỗi đêm.

8. Thư giãn trước khi đi ngủ, chẳng hạn như nhâm nhi trà hoặc đi tắm

Hãy khiến cơ thể và tâm trí bạn được thư giãn trước khi ngủ!

Thư giãn trước khi lên giường có thể giảm bớt mọi căng thẳng mà bạn gặp phải trong ngày và làm dịu tâm trí đang hoạt động của bạn. Cho dù bạn thích nhâm nhi trà hoa cúc hay ngâm mình trong bồn tắm nhẹ nhàng với muối tắm, hãy làm bất cứ điều gì tốt nhất cho bạn.

Đặc biệt, nếu bạn là người khó đi vào giấc ngủ, thì các cách thư giãn trước khi ngủ như này lại càng cần thiết với bạn!

Trên đây là 8 thói quen nhỏ giúp các chị em giảm cân hiệu quả mỗi đêm. Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng sở hữu được vóc dáng trong mơ nhé!