Do bộn bề đủ chuyện tại chỗ làm và ở chính gia đình họ - nơi họ thường phải cân bằng giữa công việc, thiên chức làm mẹ và vô số nghĩa vụ gia đình - nên cuối cùng đã bỏ qua sức khỏe và không có thời gian để lắng nghe cơ thể mình. Tuy nhiên, điều này có thể khiến họ có nguy cơ bị biến chứng từ nhiều bệnh như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường , bệnh gan và nhiều bệnh khác tác động thầm lặng lên cơ thể. Những bệnh này ban đầu không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng ở giai đoạn sau, chúng có thể khó quản lý hoặc điều trị.

Ngày Quốc tế Phụ nữ được tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng 3 để tôn vinh những thành tựu của phụ nữ và đòi bình đẳng giới. Chủ đề chiến dịch của Ngày Phụ nữ năm nay là #EmbraceEquity trong khi chủ đề của Liên hợp quốc là 'DigitALL: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới'.

Các vấn đề về lối sống là gốc rễ của những vấn đề sức khỏe này và thực tế là nhiều phụ nữ không thể chú ý đến sức khỏe tổng thể của họ thường có thể dẫn đến sự phát triển của các căn bệnh chết người.

Nhân dịp này, một chuyên gia phân tích chi tiết về 5 căn bệnh hàng đầu là kẻ giết người thầm lặng đối với phụ nữ. Cụ thể là những căn bệnh nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những căn bệnh giết người thầm lặng là gì?

"Những căn bệnh giết người thầm lặng là những bệnh có ít hoặc không có triệu chứng nhưng có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị. Bệnh tim, tăng huyết áp và tiểu đường là những kẻ giết người thầm lặng hàng đầu. Một số bệnh thầm lặng ít được biết đến bao gồm một số bệnh amyloidosis nguyên phát, thận, ung thư biểu mô tế bào, ung thư tuyến tụy và nhiễm trùng viêm gan B hoặc C," - Tiến sĩ Shalini Vijay, Bác sĩ Sản phụ khoa tư vấn cấp cao, Bệnh viện Motherhood, Lullanagar cho biết.

TOP 5 căn bệnh đang âm thầm “giết” phụ nữ và những dấu hiệu để nhận biết

1. Ung thư buồng trứng

Cứ 75 người phụ nữ thì có 1 người mắc phải!

Tình trạng nguy hiểm này phổ biến đến độ cứ 75 người thì có 1 người phụ nữ mắc phải. Điều đáng sợ hơn cả nữa là nhiều phụ nữ có tình trạng này mà không hề nhận ra nó. Tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 46% và có thể giảm xuống thấp hơn nhiều nếu không được phát hiện sớm. Đặc biệt, các dấu hiệu của 'kẻ giết người thầm lặng' này đôi khi rất nhỏ đến nỗi ngay cả các bác sĩ cũng không nhận ra.

2. Bệnh tim

Bệnh về tim mạch là căn bệnh số 1 khi nó đang âm thầm "giết người"!

Tiến sĩ Shalini cho biết căn bệnh giết người thầm lặng số một là bệnh tim. Trong đó, tăng huyết áp, hút thuốc, lối sống ít vận động và cholesterol cao là những yếu tố nguy cơ chính góp phần làm tăng nguy cơ này.

Các dấu hiệu để nhận biết có thể là tình trạng khó thở, buồn nôn, kiệt sức,...Nếu trong gia đình bạn có tiền sử mắc bệnh tim mạch, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và nên đặc biệt chú ý đến những triệu chứng này.

3. Bệnh ban đỏ Lupus

Bệnh Luous ban đỏ có thể xảy ra với nhiều độ tuổi, nhưng phổ biến nhất vẫn là phái nữ1

Lupus là một bệnh mãn tính, tự miễn dịch có thể gây hại cho bất kỳ vùng nào trên cơ thể (da, khớp và/hoặc các cơ quan bên trong cơ thể). Các vết ban đỏ này có thể xuất hiện trên mũi hoặc má, còn các khớp có thể trở nên khó chịu và mỏi, và việc thở cũng có thể trở nên khó khăn. Đồng thời, các triệu chứng điển hình khác bao gồm rụng tóc, khó chịu ở dạ dày và chứng đau nửa đầu.

4. Tiểu đường

Tiểu đường sẽ âm thầm phá hỏng tất cả các bộ phận cơ thể và sức khỏe của bạn!

Tiểu đường là một căn bệnh nguy hiểm với sức “công phá” cơ thể vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, các triệu chứng của bệnh tiểu đường, đặc biệt là bệnh tiểu đường loại 2, có thể rất tinh vi và dường như vô hại đến mức nhiều người không nhận ra rằng họ đang mắc bệnh.

5. Bệnh Parkinson

Bệnh Parkinson gây thoái hóa các tế bào thần kinh, gây mất khả năng cơ bắp của bạn!

Bệnh thần kinh vận động là một bệnh thần kinh trong đó các tế bào thần kinh thoái hóa đến mức chúng bị phá hủy không thể phục hồi. Bệnh nhân mất hết khả năng cơ bắp và cuối cùng tử vong khi bệnh tiến triển.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 loại bệnh nguy hiểm đang “âm thầm” mài mòn đi sự sống của các chị em phụ nữ. Thật vậy, dù bề bộn đến đâu, các chị em cũng đừng ngó lơ cơ thể và sức khỏe của mình nhé! Nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ sắp tới đây, chúng tôi cũng xin kính chúc quý chị em độc giả luôn xinh tươi và sống khỏe vui mỗi ngày nhé!