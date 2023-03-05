TOP những loại trà giảm cân, đốt cháy mỡ thừa tốt nhất trong mùa hè!

Vào mùa hè, tốt nhất bạn nên tận dụng các thành phần làm mát trong trà để làm dịu nhiệt độ cơ thể bạn. Trà có nhiều lợi ích do một loại flavonoid gọi là catechin giúp tăng cường trao đổi chất và giúp cơ thể phân hủy chất béo hiệu quả. Có rất nhiều lựa chọn trà có chất chống oxy hóa tốt và các loại thảo mộc tự nhiên cũng có thể giúp bạn giảm cân và đốt cháy chất béo hiệu quả. Tuy nhiên, đừng chỉ dựa vào trà để giảm cân vì nghiên cứu cho thấy trà có thể giúp bạn giảm một lượng rất nhỏ cân nặng khi bạn kết hợp nó với chế độ ăn uống lành mạnh và tập thể dục thường xuyên.

"Một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân là uống trà làm từ vỏ dưa hấu tươi. Dưa hấu là một loại trái cây cung cấp nước, ít calo và nhiều chất xơ, khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân. Hầu hết mọi người đều bỏ vỏ, nhưng thực tế đây là phần chứa đầy đủ chất dinh dưỡng và có thể được sử dụng để pha thành một loại trà tươi mát và tốt cho sức khỏe ." - Theo Rayansh Thakur - Vận động viên, Chuyên gia thể hình & Chuyên gia dinh dưỡng cho biết.

Dưới đây là một số lựa chọn trà lành mạnh cho một mùa hè giảm cân hiệu quả hơn! Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Thakur cũng chia sẻ công thức của loại trà giải khát này:

- Để làm món chè vỏ dưa hấu, đầu tiên bạn gọt bỏ phần vỏ xanh của vỏ và cắt thành từng miếng nhỏ.

- Đun sôi vỏ trong nồi nước khoảng 10-15 phút cho đến khi nước hơi chuyển sang màu hồng nhạt. Bạn cũng có thể thêm lá bạc hà tươi để tăng hương vị và lợi ích cho sức khỏe.

- Sau khi trà đã pha,bạn chỉ việc lọc bỏ vỏ dưa hấu và lá bạc hà, rồi để nguội từ từ ở nhiệt độ phòng là có thể thưởng thức ngay cùng đá viên rồi nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

Tóm lại, đây là một loại trà ít calo và nhiều chất chống oxy hóa, có thể giúp tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ giảm cân hiệu quả cho chị em. Loại trà này không chỉ giúp giảm cân tuyệt vời mà còn là một cách tuyệt vời để sử dụng toàn bộ quả dưa hấu thay vì lãng phí vỏ.

2. Trà xanh

Trà xanh tăng cường đốt cháy chất béo và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể!

Trà xanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học lành mạnh có thể cải thiện chức năng não, tăng cường đốt cháy chất béo và cung cấp chất chống oxy hóa cho cơ thể, và cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư. Đồng thời, trà xanh cũng có thể bảo vệ não khỏi lão hóa, giảm hôi miệng, ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vô cùng hiệu quả. Chuẩn một loại trà vô cùng quen thuộc và tốt cho sức khỏe mà các chị em không nên bỏ qua!

3. Trà lam

Trà lam mang công dụng giảm cân, giải độc cơ thể hiệu quả!

Trà lam, đúng như tên gọi, là một loại đồ uống có màu xanh lam nổi bật, được làm từ hoa của cây Clitoria ternatea.

Trà lam đang là xu hướng ẩm thực được nhiều người ưa chuộng trong thời gian gần đây bởi những lợi ích tuyệt vời mà nó mang lại cho sức khỏe con người như giúp giảm cân, giải độc cơ thể, an thần, làm đẹp da và cải thiện sự phát triển của tóc.

Thành phần dinh dưỡng ấn tượng của trà lam đã làm cho nó trở thành một thức uống giảm cân tuyệt vời, cũng như một thức uống giải khát để làm mát cơ thể khi được dùng lạnh. Không chứa caffein tự nhiên và là một hỗn hợp hoàn toàn từ thảo dược, trà lam cũng giống như trà xanh cũng là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào. Nó chứa một lượng đáng kể catechin EGCG - epigallocatechin gallate, cũng như một loạt các thành phần chống viêm và tăng cường hệ miễn dịch như flavonoid, tannin và polyphenol.

4. Trà thảo mộc

Các loại trà thảo mộc đều mang những lợi ích độc đáo khác nhau!

Có rất nhiều loại trà thảo mộc, tất cả đều có những lợi ích độc đáo khác nhau. Một số loại trà thảo mộc phổ biến bao gồm:

- Trà hoa cúc: Có tác dụng giảm đau bụng kinh và co thắt cơ, cải thiện giấc ngủ và giúp thư giãn, giảm căng thẳng.

- Trà rooibos: Loại trà có nguồn gốc từ Nam Phi này giúp cải thiện huyết áp và tuần hoàn máu, tăng cường cholesterol tốt đồng thời hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu. Ngoài ra, nó cũng giúp tóc chắc khỏe, da khỏe mạnh và giúp giảm dị ứng hiệu quả.

- Trà bạc hà: Nhờ thành phần chứa tinh dầu bạc hà, loại trà này có thể làm dịu cơn đau dạ dày và được dùng như một phương pháp chữa trị táo bón, hội chứng ruột kích thích và say tàu xe. Bên cạnh đó, trà bạc hà cũng có tác dụng giảm đau do căng thẳng và chứng đau nửa đầu.

- Trà gừng: Loại trà này có tác dụng giúp chống ốm nghén, có thể dùng để chữa chứng khó tiêu mãn tính và giúp giảm đau khớp do thoái hóa khớp.

- Trà hoa dâm bụt: Loại trà này có công dụng hỗ trợ giảm huyết áp và mức chất béo và cải thiện sức khỏe tổng thể của gan. Đồng thời cũng có thể ngăn chặn cảm giác thèm đồ ngọt không tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa sự hình thành sỏi thận.

Trên đây là tổng hợp những loại trà hỗ trợ giảm cân hiệu quả trong mùa hè này cho các chị em. Với những lợi ích giảm cân lành mạnh cùng nhiều công dụng cho sức khỏe này, các chị em còn chần chừ gì mà không thử thêm ngay các loại trà này thôi nào?!