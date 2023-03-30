5 lợi ích của nước chanh, được giải thích bởi chuyên gia dinh dưỡng

Nước chanh là loại nước giải khát tuyệt vời được nhiều người yêu thích trong những ngày hè. Tuy nhiên, thực tế ít ai biết hết lợi ích đáng kinh ngạc của nó như giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch, trợ giúp hệ tiêu hóa, tái tạo da hay giảm cân hiệu quả.
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Chuyên gia dinh dưỡng Parada cho biết nước chanh rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta như:
1. Nước chanh giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa vào buổi sáng, đồng thời nó cũng giúp cản thiện chứng khó tiêu, ợ chua và đầy hơi. Ngoài ra, chanh được biết là có tác dụng kích thích sản xuất mật dịch dạ dày, có thể ngăn ngừa việc hình thành khí.
2. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Hàm lượng vitamin C trong nước chanh khá cao. Ngoài ra, chanh cũng rất giàu vitamin B, canxi, sắt, magiê, kali và các enzym. Chuyên gia Parada cho biết nước chanh tốt cho da vì hàm lượng chất chống oxy hóa cao giúp ngăn ngừa tác hại của các gốc tự do.
3. Nước chanh cấp nước cho cơ thể vào buổi sáng. Đặc biệt khi bụng đói, uống nước chanh là một cách hiệu quả để kích thích quá trình trao đổi chất.
4. Nước chanh còn giúp chúng ta uống nước nhiều hơn.
5. Nước chanh giúp cải thiện quá trình vận chuyển trong đường ruột và hydrat hóa ruột kết, đó là lý do tại sao nó có thể làm giảm chứng táo bón, đặc biệt là vào buổi sáng. Chanh cũng rất giàu chất xơ có lợi cho sức khỏe đường ruột.