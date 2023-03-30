Sau khi uống thuốc chống say tàu xe, người phụ nữ đã bị sock phản vệ nặng phải nhập viện cấp cứu.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống theo lời gia đình kể lại, sau khi uống thuốc chống say xe dạng nước khoảng 5 phút, bệnh nhân xuất hiện khó thở, buồn nôn, nôn ra thức ăn, hoa mắt chóng mặt, nổi mày đay mẩn ngứa toàn thân. Bệnh nhân được gia đình đưa vào viện cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa I - Hoàng Thanh Hà, Phó khoa Hồi sức cấp cứu BVĐK Mộc Châu cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng huyết áp không đo được, tim loạn nhịp, kích thích, đại tiểu tiện không tự chủ, khó thở, thở rít, da niêm mạc tái nhợt. Đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu hơn 1 giờ bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch.

Cũng theo Bs Hà, phản vệ là phản ứng dị ứng cấp tính, có khả năng đe dọa đến tính mạng. Sock có thể tiến triển trong vòng vài phút, và bệnh nhân có thể co giật, không đáp ứng, và tử vong. Trụy tim mạch có thể xảy ra mà không có triệu chứng hô hấp hoặc các triệu chứng khác. Trụy tim mạch có thể xảy ra mà không có triệu chứng hô hấp hoặc các triệu chứng khác. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Với tình trạng phản vệ, mức độ nặng nhẹ phụ thuộc vào các yếu tố như tình trạng phản ứng dị ứng của mỗi người, số lượng chất dị ứng, tốc độ hấp thụ dị nguyên và thời gian chờ thực hiện điều trị cấp cứu. Do đó, để giảm nhẹ biến chứng, người bị dị ứng có dấu hiệu phản vệ cần nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện các bước cấp cứu, giảm những nguy cơ gây biến chứng nặng nề.

Cũng theo VnExpress, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nguy hiểm, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, mọi trường hợp, do dùng thuốc hoặc thức ăn, côn trùng đốt, tiếp xúc chất lạ. Sốc có thể tiến triển trong vòng vài phút, khiến bệnh nhân co giật, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Cẩn trọng với sốc phản vệ. Ảnh: Internet Các chuyên gia y tế khuyến cáo người bệnh thận trọng khi sử dụng thuốc. Người có bệnh, người có tiền sử dị ứng thuốc và các dị nguyên cần khám và sử dụng thuốc theo chỉ định bác sĩ. Mọi người không tự ý mua thuốc, tự điều trị bởi sốc phản vệ có thể xảy ra và gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi uống thuốc, nếu cơ thể xuất hiện những phản ứng bất thường như nổi ban đỏ, ngứa, khó thở, tức ngực, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

Cúm A/H1N1 tăng cao, bác sĩ lên tiếng về việc nhiều phụ huynh cho con đi xét nghiệm để phát hiện bệnh Virus cúm A/H1N1 có tốc độ lây lan rất nhanh và rất dễ nhầm lẫn với các virus gây bệnh hô hấp khác, nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng nên đã thực hiện các cuộc xét nghiệm virus bên ngoài.

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