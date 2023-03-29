Cúm A/H1N1 tăng cao, bác sĩ lên tiếng về việc nhiều phụ huynh cho con đi xét nghiệm để phát hiện bệnh

Tin y tế 29/03/2023 15:55

Virus cúm A/H1N1 có tốc độ lây lan rất nhanh và rất dễ nhầm lẫn với các virus gây bệnh hô hấp khác, nhiều phụ huynh vô cùng lo lắng nên đã thực hiện các cuộc xét nghiệm virus bên ngoài.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, thông tin từ BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến cũng đã chia sẻ về vấn đề này: Virus cúm A/H1N1 là một loại cúm mùa và có các triệu chứng không đặc trưng rất dễ nhầm lẫn với các bệnh hô hấp khác như sốt, mệt mỏi, đau cơ bắp, đau đầu, ho khan, nghẹt mũi, đau họng, nôn ói...

Dù bệnh rất dễ nhầm lẫn với các bệnh khác nhưng phụ huynh không cần thiết phải cho con làm các xét nghiệm để xác định bệnh. Do ngoài cúm A/H1N1 thì có rất nhiều virus khác cũng gây nên các triệu chứng tương tự điển hình là COVID-19, RSV... Ngoài ra, trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính thì phụ huynh cũng chỉ có theo dõi diễn tiến bệnh ở trẻ.

Cúm A/H1N1 tăng cao, bác sĩ lên tiếng về việc nhiều phụ huynh cho con đi xét nghiệm để phát hiện bệnh - Ảnh 1

Cúm A/H1N1 tăng cao nhưng phụ huynh không cần thiết phải cho con làm các xét nghiệm để xác định bệnh. Ảnh: Kinh tế Sài Gòn Online

Chúng ta chỉ cần tiến hành xét nghiệm khi xuất hiện chùm ca bệnh nhằm xác định, xử lý và kiểm soát dịch. Hoặc, bệnh nhân diễn tiến quá nhanh, nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở CPAP, thở không xâm lấn hoặc thở máy xâm lấn. Lúc này cần phải thử nhanh để xác nhận nguyên nhân gây bệnh và đưa ra hướng điều trị phù hợp và hiệu quả nhằm cứu sống bệnh nhân.

Vậy nên việc xét nghiệm để xác định cúm A/H1N1 không thực sự cần thiết khi xuất hiện các ca lẻ tẻ. Nếu chỉ xuất hiện một vài ca bệnh thì chúng ta chỉ cần theo dõi và phát hiện những dấu hiệu cảnh báo nặng để đưa trẻ tới bệnh viện.

Phụ huynh cần chăm sóc, quan sát trẻ để phát hiện sớm những triệu chứng cảnh báo nặng như trẻ có biểu hiện khó thở, thở bất thường, thở nhanh, thở rút hõm ngực, trẻ tím tái, trẻ bỏ ăn, bỏ bú, thở rít khi hít vào (giống viêm thanh quản), ly bì khó thức... Ngay khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu trên cần nhanh chóng đưa trẻ tới bệnh viện ngay trong đêm để được điều trị kịp thời.

Trước đó, theo Kinh tế Sài Gòn Online, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ngày 22-3 thông tin, thành phố vừa phát hiện chùm ca bệnh cúm A/H1N1 tại một trường tiểu học.Cụ thể, chỉ trong 2 ngày là 15 và 16-3, có đến 20 học sinh cùng mắc các triệu chứng giống nhau như sốt, ho, đau họng, nôn. Có học sinh sốt đến 39 độ C.

Cúm A/H1N1 tăng cao, bác sĩ lên tiếng về việc nhiều phụ huynh cho con đi xét nghiệm để phát hiện bệnh - Ảnh 2
Hiện tại, lớp học chưa ghi nhận thêm trường hợp mới có triệu chứng của loại cúm này. Ảnh: Internet

Đội ngũ y tế đã lấy ngẫu nhiên 6 mẫu xét nghiệm và gửi về Viện Pasteur thực hiện phân lập. Kết quả là tất cả các mẫu đều dương tính với cúm A/H1N1. Hiện tại, lớp học chưa ghi nhận thêm trường hợp mới có triệu chứng của loại cúm này.

Cổng thông tin Chính phủ cho biết thêm, tính từ đầu năm đến nay, địa phương đã ghi nhận các chùm bệnh hô hấp ở trường học quận Bình Thạnh và quận 10.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM đưa ra các khuyến cáo như các cơ sở giáo dục cần quản lý học sinh bằng công tác điểm danh hàng ngày. Nếu phát hiện có học sinh mắc bệnh truyền nhiễm hoặc ghi nhận trường hợp có từ hai học sinh cùng có vấn đề sức khỏe trong cùng một thời gian thì thông tin đến cơ sở y tế để có hướng xử lý.

Ngoài ra, khi có chùm ca bệnh tại trường, nhà trường cần theo dõi tình hình học sinh nghỉ bệnh; kết hợp với đơn vị liên quan hướng dẫn cho người nhà cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng, chăm bệnh cho trẻ; cập nhật danh sách học sinh mắc bệnh (triệu chứng, thời gian, lớp học…) và gửi đến Trạm y tế theo quy định.

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