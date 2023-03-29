Vụ học sinh ngộ độc tập thể ở Hà Nội: Chưa xác định được nguyên nhân do cần thời gian xét nghiệm các mẫu

Tin y tế 29/03/2023 14:40

Để có kết quả chính xác do vi khuẩn, độc tố nào, cần thời gian vì hiện tại các mẫu vẫn đang xét nghiệm, chưa có kết quả.

Cụ thể, theo VietNamNet, các bác sĩ nghi ngờ các em nhiễm độc tố hoặc vi khuẩn trong thực phẩm. Theo đó, ngày 29/3, bác sĩ Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết còn 5 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang đang điều trị, theo dõi. Các bệnh nhi này có chỉ số xét nghiệm bạch cầu tăng, kèm theo tiêu chảy nên cần tiếp tục được theo dõi thêm tại viện.

Bác sĩ Nam cho biết hiện nay chưa khẳng định được nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc tập thể này. Qua khai thác, học sinh ăn cơm do nhà trường nấu mang đi như cánh gà chiên, cơm rang, khoai tây chiên, canh chua. Ông nghi ngờ có liên quan tới thức ăn nên các bác sĩ đã mời chuyên gia liên quan để đánh giá nguyên nhân.

Vụ học sinh ngộ độc tập thể ở Hà Nội: Chưa xác định được nguyên nhân do cần thời gian xét nghiệm các mẫu - Ảnh 1
Bác sĩ nghi ngờ có liên quan tới thức ăn nên các bác sĩ đã mời chuyên gia liên quan để đánh giá nguyên nhân. Ảnh: VietNamNet

"Có thể trẻ bị ngộ độc do độc tố hoặc vi khuẩn trong thức ăn hoặc vi khuẩn xâm nhập trong quá trình vận chuyển. Để có kết quả chính xác do vi khuẩn, độc tố nào, cần thời gian vì hiện tại các mẫu vẫn đang xét nghiệm, chưa có kết quả", ông Nam thông tin.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, liên quan đến vụ hơn 50 học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi bị ngộ độc sau chuyến thăm quan, ngày 28/3, Chi Cục An toàn Thực phẩm – Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản số 22/BC-CCATVSTP Báo cáo nhanh về Kết quả điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm (ATTP) tại Trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo đó, vào lúc 15h45 ngày 28/03/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Hà Nội nhận được thông tin sự cố an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Kim Giang, Chi cục đã cử 02 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường chi đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý. Kết quả như sau:

Trường Tiểu học Kim Giang hàng ngày tổ chức cho 2.398 học sinh ăn bán trú tại trường. Khoảng 6h45 phút ngày 28/3/2023 nhà trường có tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi tham quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) nên khu vực ăn bán trú cho học sinh được chia thành 02 khu: Khu vực 1 ăn tại nhà trường gồm 1.483 học sinh; Khu vực 2 ăn tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh gồm 915 học sinh.

Vụ học sinh ngộ độc tập thể ở Hà Nội: Chưa xác định được nguyên nhân do cần thời gian xét nghiệm các mẫu - Ảnh 2

Các học sinh được đưa đi khám sàng lọc tại nhiều Bệnh viện. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h00 trong ngày.

Trong quá trình đi trải nghiệm học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Đến 14h30 phút, học sinh di chuyển từ trang trại về trường, tại trường một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 02 cháu có biểu hiện đi ngoài phân lỏng 2-3 lần. Từ 15h30 phút đến 18h00 cùng ngày có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó: Bệnh viện Bạch Mai: 21 cháu, Bệnh viện đa khoa Đống Đa: 05 cháu, Bệnh viện Xây dựng: 22 cháu, Bệnh viện Nhi TW: 01 cháu, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn: 01 cháu.

Cũng theo báo cáo này, Trường Tiểu học Kim Giang đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (Tập thể Công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội). Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh báo cáo: Khoảng 5h20 phút ngày 28/3/2023 nhập nguyên liệu thực phẩm, đến khoảng 6h bắt đầu sơ chế, 8h-9h chế biến, 9h45 phút bắt đầu vận chuyển thức ăn sang khu dã ngoại bằng xe ô tô chuyên dụng, trong đó thức ăn được bảo quản trong các thùng inox có nắp đậy, có niêm phong.

Đến khoảng 11h cô giáo chủ nhiệm chia suất ăn cho học sinh tại khu dã ngoại trong nhà trẻ. Đến 15h30 cùng ngày học sinh về trường và xuất hiện các triệu chứng nôn, đau bụng.

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