Hà Tĩnh: Cả làng nổi mẩn ngứa khắp người, nguồn bệnh từ một loài bọ chét phát tán số lượng lớn

Tin y tế 29/03/2023 09:56

Nhiều bệnh nhân nhận thấy cơ thể nổi mẩn đỏ, vết gãi dẫn đến ngứa, xây xát da nghiêm trọng, không thuyên giảm thời gian dài.

Theo Báo Đại Đoàn Kết, sau khi nhận được thông tin, ngành chức năng huyện Thạch Hà đã tiến hành kiểm tra, giám sát dịch tễ, bắt và chẩn đoán sơ bộ loại côn trùng xuất hiện tại thôn Phúc Thanh. Bước đầu xác định có 64 hộ dân với 158 người bị côn trùng đốt gây ngứa, viêm da.

Ông Nguyễn Thế Phiệt - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà cho biết, đơn vị phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh trực tiếp xuống địa phương giám sát; triển khai các hoạt động chuyên môn để tiêu diệt côn trùng, xử lý nguồn bệnh.

Đến cuối tháng 3, cơ quan chuyên môn cũng đã giám sát và phát hiện loài côn trùng gây ra bệnh lạ đối với người dân thôn Phúc Thanh là bọ chét hút máu. Đặc điểm của loài bọ chét này có màu nâu đỏ, thân hình nhỏ như hạt gạo, có 6 chân, 2 chân sau dài, có cánh bay được, bám đậu khắp nơi kể cả trong nhà lẫn ngoài sân, vườn, bám vào động, vật, người để cắn đốt.

Hà Tĩnh: Cả làng nổi mẩn ngứa khắp người, nguồn bệnh từ một loài bọ chét phát tán số lượng lớn - Ảnh 1
Đến cuối tháng 3, cơ quan chuyên môn cũng đã giám sát và phát hiện loài côn trùng gây ra bệnh lạ đối với người dân thôn Phúc Thanh là bọ chét hút máu. Ảnh: Đại Đoàn Kết

Trước tình trạng đó, ngành Y tế Hà Tĩnh đã phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền người dân trên địa bàn bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng thái quá; tích cực vệ sinh nhà cửa, chăn màn, giường chiếu, sân vườn; thường xuyên mặc quần áo dài tay, ngủ với màn che chắn kỹ. Đồng thời, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra những hộ gia đình có người bị bệnh, khoanh vùng để tiến hành phun hóa chất tiêu diệt côn trùng; giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm diễn biến tình hình dịch bệnh.

Ngành Y tế Hà Tĩnh xác định, đây là loài bọ chét chuyên đốt và hút máu động vật như chó và mèo… khi nguồn thức ăn thiếu, chúng sẽ chuyển sang đốt và hút máu người. Bọ chét thường xâm nhập vào các ngách tường, giường tủ, góc nhà, đốt người vào buổi tối và không ưa ánh sáng. Người bị bọ chét đốt sẽ ngứa tại chỗ, gãi nhiều có thể gây ra bệnh viêm da bội nhiễm hoặc có thể lây truyền các bệnh nguy hiểm như khác sốt phát ban, dịch hạch…

Hà Tĩnh: Cả làng nổi mẩn ngứa khắp người, nguồn bệnh từ một loài bọ chét phát tán số lượng lớn - Ảnh 2

Sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế Hà Tĩnh hỗ trợ phương tiện, hóa chất và chuyên môn kỹ thuật để xử lý môi trường nhằm tiêu diệt côn trùng. Ảnh: Lao Động

Theo Báo Lao Động, cụ thể, gia đình anh Đồng Xuân Q. (thôn Phúc Thanh) và 5 thành viên trong nhà bị một loại côn trùng cắn gây sẩn ngứa, gãi xước da.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với một số gia đình khác.

Nhận được tin báo, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ xuống trực tiếp địa phương để kiểm tra, tiêu diệt côn trùng, xử lý nguồn bệnh.

Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận 46 hộ gia đình với 126 người có biểu hiện bị mẩn ngứa.

Cơ quan chuyên môn xác định loài côn trùng cắn người dân nơi đây là bọ chét.

Chúng sinh sống trên chó mèo, sau khi phát tán số lượng lớn, chúng bám vào cơ thể người, cắn người.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành y tế Hà Tĩnh hỗ trợ phương tiện, hóa chất và chuyên môn kỹ thuật để xử lý môi trường nhằm tiêu diệt côn trùng.

Đồng thời, thông báo người dân đến trực tiếp Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà để được khám, tư vấn, chăm sóc điều trị, tránh các biến chứng có thể xảy ra.

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Từ khóa:   tin y tế Hà Tĩnh bọ chét cắn người

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