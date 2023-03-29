Vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Đề nghị tạm dừng hoạt động bếp ăn

Tin y tế 29/03/2023 07:14

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã cử 2 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn, điều tra.

Theo VietNamNet, trong số 50 học sinh nghi ngộ độc, 7 trẻ vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội) trong tình trạng mệt, nôn ói và tiêu chảy sau chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức.

Tối 28/3, Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), cho biết cơ sở y tế này đang điều trị 7 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhi nhập viện vào khoảng 16h ngày 28/3 trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, một số trẻ bị tiêu chảy.

Qua khai thác thông tin từ hướng dẫn viên du lịch và đại diện nhà trường, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã bật báo động đỏ cấp cứu cho các bệnh nhi với sự tham gia của hơn 20 nhân viên y tế bao gồm cả chuyên khoa hồi sức tích cực và chuyên khoa nhi.

Vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Đề nghị tạm dừng hoạt động bếp ăn - Ảnh 1
Trường Tiểu học Kim Giang. Ảnh: Hanoimoi

Bác sĩ Sơn cho biết 5 bệnh nhi đầu tiên đã được tiến hành xử lý cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng, tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt. Trong số 7 học sinh nhập Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, 5 cháu dự kiến xuất viện vào sáng nay (29/3) nếu các chỉ số sinh tồn ổn định.

Hai bệnh nhi có xét nghiệm bạch cầu tăng, cảnh báo tình trạng viêm trong cơ thể, nên tiếp tục dùng kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện.

Cũng theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nhà trường ký hợp đồng với Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi Sao Xanh (ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội). Qua kiểm tra tại nhà trường, về hồ sơ pháp lý và điều kiện thực tế đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân cũng đã cử 1 đội phản ứng nhanh gồm 4 người (2 bác sĩ, 2 điều dưỡng) và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm, 1 xe cấp cứu, đồng thời huy động 6 cán bộ, nhân viên Trạm Y tế phường Kim Giang (1 bác sĩ, 5 điều dưỡng) thực hiện khám, phân loại, chăm sóc sức khỏe cho học sinh. Cùng với đó, xử lý môi trường, khử khuẩn toàn bộ lớp học và ngoại cảnh bằng dung dịch khử khuẩn Cloramin B.

Vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm: Đề nghị tạm dừng hoạt động bếp ăn - Ảnh 2
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng cử 1 tổ phối hợp phòng Y tế, Trung Tâm Y tế Gia Lâm lấy mẫu cần thiết tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh. Ảnh: Báo Giao Thông

 

Bên cạnh đó, tổ điều tra lấy mẫu bệnh phẩm, mẫu thức ăn dã ngoại, mẫu thức ăn học sinh ăn tại trường gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cũng cử 1 tổ phối hợp phòng Y tế, Trung Tâm Y tế Gia Lâm lấy mẫu cần thiết tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh.

Từ sự việc trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đề nghị bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Kim Giang tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

“Nhà trường tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe học sinh, phát hiện trường hợp bệnh nhân mới và báo cáo theo quy định. Đồng thời, Phòng Y tế quận Thanh Xuân tham mưu cho UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện ngăn chặn kịp thời việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật, công khai các đơn vị, sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng”, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nhấn mạnh.

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