Bệnh viện cho hay, bé sơ sinh có số cân nặng lớn nhất tại bệnh viện từ trước đến nay.

Cụ thể, theo Zing, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cho biết đã tiếp nhận thai phụ Đ.T.L. (36 tuổi) vào viện vì mang thai 41 tuần 4 ngày (quá ngày dự sinh), thai to. Thai phụ này đã được các bác sĩ thăm khám, có chỉ định mổ lấy thai. Bé gái chào đời nặng 5,3 kg, cân nặng tương đương trẻ hai tháng tuổi. Đây là em bé nặng cân nhất từ trước đến nay chào đời tại viện.

Theo các bác sĩ, "con to” thường gặp ở mẹ tiểu đường thai kỳ. Trẻ dễ bị hạ đường huyết, suy hô hấp, nhiễm trùng huyết, viêm phổi… Thai phụ này không thường xuyên khám và quản lý thai kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa, bỏ qua mốc tầm soát tiểu đường thai kỳ nên rất khó để đánh giá và tiên lượng sức khỏe của mẹ, thai nhi sau sinh. Bé sơ sinh chào đời với số kg nặng nhất tại Bệnh viện từ trước đến nay. Ảnh: Zing Cũng theo VietNamNet, em bé đủ tháng khi sinh ra nặng trung bình khoảng 2,8-3,5 kg. Một thai nhi nặng hơn 4 kg được gọi là thai to. Trẻ sơ sinh nặng cân cần được theo dõi sát sao, nguy cơ cao hạ đường huyết vì nhu cầu năng lượng nhiều hơn. Ngoài ra, các bé này dễ bị hạ canxi huyết, kéo theo một loạt biến chứng nguy hiểm như hạ thân nhiệt, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Điều này làm trẻ sơ sinh có thể xuất hiện phản ứng chậm chạp, tiếng khóc nhỏ, yếu, trường hợp nặng có thể ngưng thở từng cơn.

Em bé đủ tháng khi sinh ra nặng trung bình khoảng 2,8-3,5 kg. Ảnh: Internet Đây chưa phải là trường hợp bé sơ sinh nặng cân nhất tại Việt Nam. Năm 2017, một em bé nặng 7,1kg chào đời khỏe mạnh tại Vĩnh Phúc. Các bác sĩ khuyên các mẹ bầu cần thường xuyên khám thai định kỳ. Thai phụ mang bầu to cần khám định kỳ để theo dõi sức khỏe của mẹ và bé, có chế độ dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, ăn nhiều rau xanh, hạn chế đường và tinh bột. Thai phụ cũng cần tầm soát tiểu đường thai kỳ, tránh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé. Nếu có dấu hiệu nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, tăng cân hơn 1kg/1 tuần, thai phụ cần tới viện ngay. Sau sinh từ 3 đến 6 tuần, mẹ cũng cần khám chuyên khoa tim mạch và nội tiết.

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